13:10 Встреча в аэропорту, размещение в отеле.
Время на обед (не включен в программу тура).
Обзорная экскурсия по городу, вы посетите: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, смотровую площадку на крыше одного из высотных зданий «Грозный-Сити», неповторимую мечеть «Сердце Чечни», пройдемся по проспекту М.Эсамбаева.
Далее мемориальный комплекс Аллея Славы и музей имени А.Кадырова.
Свободное время.
9:30 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).
Путь от Грозного до озера на машине занимает около 3 часов.
Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.
Чтобы подъехать к озеру нужно преодолеть Андийский хребет.
Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Время на обед в ресторане на территории комплекса.
Далее экскурсия в древнее селение.
От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.
Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем.
Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.
Возвращение город.
10:00 Трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью.
Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию. Дорога вырублена в известняковых скалах.
Короткая остановка у водопадов. Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».
Обед.
После обеда экскурсия продолжается в сторону Итум-Кали.
По дороге вы увидите древние башни-близнецы.
Башни, встроенные в выемку скалы, находятся в местности между селениями Гучум-Кале и Ушкалой Итум-Калинского района на правом берегу реки Чанти-Аргун.
Башни четырехэтажные, высотой около 12 метров.
Время на обед.
В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.
В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Возвращение в Грозный.
10.00 Экскурсия в Беной.
На реку Ясси.
Беной — историческая Родина самого крупного чеченского тейпа и Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.
В этом районе находится множество достопримечательностей, но основными являются достопримечательности по маршруту «Ахки-Тхай», который ведет витиеватой лентой сквозь сказочный бенойский лес прямо к устью реки Ясси, столь чистой и бурной, что соприкоснувшись с ее каплями ваши мысли становятся кристально чистыми, а тело наполняется бодростью и природной энергией.
Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, бежит в ущелье, над которым для гостей построены ажурные беседки и мосты.
Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами.
Мощные кроны деревьев спасают от солнца завораживающие места.
Рядом с этим местом находится этнографическая деревня «Шира-Бена», где можно познакомиться с сельским бытом и откуда открывается панорамный вид на весь район.
Пейзажи напоминают горную Швейцарию.
Обед в ресторане «Шира бена».
Возвращение в город.
Свободное время.
Завтрак.
К 12:00 освобождение номеров.
Свободное время, трансфер аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|стандарт
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|37 900
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|35 200
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|26 500
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|37 900
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|32 200
|Стандартный одноместный номер (большая кровать)
|Взрослый на основном месте
|45 800
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|26 500
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|32 200
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|37 900
|Одноместное размещение
|45 800
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|35 200
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|26 500
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|37 900
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|32 200
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».