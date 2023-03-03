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передвижений, огромное количество красивых локаций. Очень хочется вернуться туда. Есть планы побывать в тех же местах, но летом, когда все в зелени. И в каждом месте задержаться подольше.

Понравился Кавказ гостеприимством, естественной красотой природы, богатством истории и вкуснейшей кухней. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда…

По Дагестану много переездов-локации находятся в разных местах. Из всех республик мне именно тут понравилось больше всего. Просто по ощущениям.

Центр Грозного впечатлил. Отстроен с размахом, вложены большие деньги. Вечером улицы и здания красиво подсвечены. Побывали в трех мечетях (для меня это впервые, и внутри можно фото и видео)-их изначально строили качественно во всех деталях, нанимали специалистов из Турции, но они и сейчас как новые-все росписи будто только что нанесли. Религия здесь очень важна, и этому уделяют огромное внимание. Помимо самого Грозного были на высокогорном озере Кезеной-Ам. Добираться туда по горным серпантинам очень приятно!

Далее из Владикавказа выезды были на различные локации/ущелья. Что очень понравилось-куда бы ни поехали в горы-всегда солнце было, даже если внизу пасмурно.

Заключительный день-подъем на Эльбрус после ночи в отели у подножья (Поляна Азау, это уже 2300м!). С погодой повезло-в горах солнечно было. Ски-пассы удобно покупали прямо в отеле. Подъем в 3 этапа на канатной дороге, на каждой пересадке выходили, слушали гида. По градусникам перед первым подъемом было -9, а на станции «Гара Баши» на высоте 3780м уже -23. Далее желающие могли за допплату на ратраке или снегоходе подняться еще выше.

Очень важно про гидов (у нас были Джамал в Дагестане, Мансур в Чечне, Дэвид в Сев. Осетии, Магомед в Ингушетии, Давид в Кабардино-Балкарии): все очень разные, но каждый из них увлечен своим родным местом, историей, традициями. И они прекрасно доносили информацию до слушателей.

Честно говоря, 10 дней многовато. Устали. Но решили уж разом, билеты на самолет то одинаково стоят, что и за 5 дней, к примеру. Отели-в общем, все неплохо. Но в Избербаше точно бы заменил на что-то другое (как по условиям проживания/шумности, так и по питанию). Но тут уж что включено, запросы у каждого разные. Для себя выбирали отель 4 звезды, прилетали за день до тура. Но тур однозначно понравился!