Это удивительное приключение мы не забудем никогда! Увидим Грозный — очень красивый и гостеприимный
Программа тура по дням
Прибытие. Махачкала - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - Избербаш
- 11:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:45.
Километраж за день: 290 км, 9 часов.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону – смотровая площадка с видами на Сулакский каньон – Чиркейское водохранилище – прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) – форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.
Программа в зависимости от даты заезда
- Программа второго дня в заезды до 02.03.2025 включительно:
Избербаш – водопад Тобот – Матлас – Хунзах – Карадахская теснина — Избербаш.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Километраж за день: 335 км, продолжительность 9 часов.
Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.
Обед (вкл. в стоимость).
Карадахская теснина.
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.
Программа второго дня в даты тура с 09.03.25:
Гамсутль – Чох – Карадахская теснина.
Километраж за день: 330 км, продолжительность 10 часов.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Экраноплан Лунь - Дербент
Завтрак в 07:30.
Начало программы дня в 08:00.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Посещение рынка – покупка сувениров.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Километраж за день: 190 км, продолжительность 9 часов.
Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозном
Завтрак в07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу (километраж за день: 70 км, продолжительность 4 часа).
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити– Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
Начало в 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть Гордость мусульман, Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
Продолжительность 10 часов, 310 км.
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию из Владикавказа
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.
Продолжительность 8-9 часов, 180 км.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Алагирское ущелье - Цей
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
Начало 08:30.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Продолжительность 9 часов, 315 км.
Новогодние заезды 26, 29.12.2024, 02, 03, 05.01.2025 альтернативное размещение в Нальчике.
Экскурсия на Эльбрус. Отъезд
09:00 Экскурсия на Эльбрус.
Подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед – самостоятельно (доп. плата).
В 14:00 групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туристическом комплексе.
Новогодние заезды 26, 29.12.2024, 02, 03, 05.01.2025 альтернативное размещение в Нальчике (в 9 день программы).
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
|Размещение
|Даты заезда
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. + 1 реб.
|Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* – Планета Люкс 3* — Туркомплекс
|15.12, 26.12.2024, 02.01, 03.01, 05.01, 26.01, 09.02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025
|130000
|130000
|86000
|191400
|183500
|Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* – Владикавказ 4* (комф) — Туркомплекс
|135000
|135000
|94000
|200000
|192000
|Монто 4*, Махачкала — Беркат 3* — Планета Люкс 3* — Туркомплекс
|29.12.2024, 02.01, 03.01, 05.01, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025
|140000
|140000
|92000
|203000
|197000
|Монто 4*, Махачкала — Беркат 3* — Владикавказ 4* (комф) — Туркомплекс
|145500
|145500
|98000
|205300
|200000
|AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — Владикавказ 4* (комф) — Туркомплекс
|26.12. 29.12.2024, 02.01, 03.01, 05.01, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025
|147600
|147600
|101100
|213000
|206000
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Указаны возможные варианты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Океан
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
AZIMUT Kaspiysk
Отель «AZIMUT Kaspiysk» расположился на берегу Каспийского моря, в Республике Дагестан. Для удобства гостей стойка администрации работает круглосуточно, имеется бесплатная частная парковка, на всей территории предоставляется Wi-Fi.
Во всех номерах имеется удобная мебель, телевизор, кондиционер, ванная с необходимыми гигиеническими принадлежностями.
Завтрак постояльцам подается по системе «шведский стол», в ресторане представлен большой выбор вкусных блюд на любой вкус. В каждом номере установлен мини-холодильник и чайник. Поблизости открыты множество мест, где можно быстро и недорого перекусить.
Отель расположен всего в нескольких шагах от пляжа. До Аэропорта Махачкалы можно без труда добраться на общественном транспорте за 45 мин. или на такси за 15 минут.
Монто
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Беркат
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Владикавказ
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.
Туркомплекс
Туркомплекс в Приэльбрусье – это отель 2-3 звезды в Терсколе, на поляне Азау или Чегет. Точное название будет известно перед заездом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Минеральных Вод
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 600 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб. /чел
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. /чел. детское меню, до 8 лет - 800 руб. /чел
- Взрослый - 2 200 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб. /чел
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?
Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица - российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Какая стоимость новогодних банкетов?
|Ресторан
|Взрослый
|Ребенок, до 18 лет
|Детское меню, до 8 лет
|Ресторан гостиницы МОНТО 4*, Махачкала
|5000 руб.
|3000 руб.
|бесплатно
|Ресторан гостиницы Azimut 4*, Каспийск
|9500 руб.
|7000 руб.
|бесплатно
|Панорамный ресторан 360, гостиница Doubletree by Hilton
|7000 руб.
|6000 руб.
|2000 руб.
|Загородный ресторан Торне
|6000 руб.
|4000 руб.
|2000 руб.
|Загородный ресторан Хохаг
|6000 руб.
|4000 руб.
|2000 руб.
|Ресторан гостиницы Кадгарон
|5000 руб.
|3000 руб.
|бесплатно