9 дней
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Наше путешествие по Дагестану начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана»
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 67 500₽ за человека
9 дней
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Наше путешествие по Дагестану начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 67 500₽ за человека
5 дней
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Выезд на экскурсию с посещением обзорных площадок Сулакского каньона, высота которого составляет 1920 метров»
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
58 500₽ за человека
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: Г. Грозный
«9:10 Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600₽ за человека
5 дней
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Выезд на экскурсию с посещением обзорных площадок Сулакского каньона, высота которого составляет 1920 метров»
6 мар в 10:00
27 апр в 10:00
58 500₽ за человека
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«На ночь разместимся в гостевом доме у Сулакского каньона»
15 авг в 08:00
29 авг в 08:00
43 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина13 июня 2022Отзыв о путешествии в туре " Знакомство с Чеченской Республикой". Путешествовала с 3.06.22г. по 7.06.22 г. Тур понравился, хорошо организован
- ННаталья9 июня 2022Добрый день, Ксения! Это Ваши туристы из г. Санкт-Петербург. Мы вернулись из путешествия в г. Грозный. Мы в восторге!!! Нам
- ЗЗинаида19 мая 2022Путешествие в Грозный нам очень понравилось, тур был организован хорошо, начиная от встречи в аэропорту, заселением в гостиницу в центре
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Сулакский каньон»
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