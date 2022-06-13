Туры в Сулакский каньон из Грозного

Найдено 6 туров в категории «Сулакский каньон» в Грозном, цены от 43 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
На автобусе
3 отзыва
9 дней
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Наше путешествие по Дагестану начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана»
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 67 500 за человека
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
На автобусе
3 отзыва
9 дней
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Наше путешествие по Дагестану начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 67 500 за человека
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Выезд на экскурсию с посещением обзорных площадок Сулакского каньона, высота которого составляет 1920 метров»
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
58 500 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: Г. Грозный
«9:10 Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600 за человека
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Выезд на экскурсию с посещением обзорных площадок Сулакского каньона, высота которого составляет 1920 метров»
6 мар в 10:00
27 апр в 10:00
58 500 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
На машине
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«На ночь разместимся в гостевом доме у Сулакского каньона»
15 авг в 08:00
29 авг в 08:00
43 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    13 июня 2022
    Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
    Отзыв о путешествии в туре " Знакомство с Чеченской Республикой". Путешествовала с 3.06.22г. по 7.06.22 г. Тур понравился, хорошо организован
    читать дальше

    обеими сторонами, турфирмой "Большая страна" и принимающей стороной в городе Грозном. Персонал "Большой страны" четко, добросовестно, по- доброму внимательно решили со мной все процедуры по организации поездки, удачно подобрали время вылета самолета, до последнего дня поддерживали связь и консультировали по возникающим вопросам. Встречающая в городе Грозном в лице Зареты очень тепло встретила в аэропорту и обеспечила трансфер до гостиницы. Очень хорошее впечатление произвела хрупкая, улыбчивая и внимательная Зарета, она создала группу в интернете, всегда была с нами на связи, организовывала и решала все вопросы. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нас знакомил с Чеченской Республикой с нами. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нашу группу знакомил с Чеченской Республикой молодой человек по имени РАМЗАН. Не ошибусь, если скажу, Рамзан (с бархатным баритоном в голосе) своим позитивом, юмором, знанием своего дела, умением работать и общаться с туристами, доброжелательный и веселый, доставлял огромное удовольствие всем нам. Очень грамотный молодой человек, много знающий об истории, прошлом и настоящем Чеченской республики. Жили в гостинице Беркат, 3 звезды, по своему уровню хорошая гостиница, в номере все удобства. Завтраки - шведский стол, питание хорошее. Очень хорошо была составлена Программа тура. Каждый день МЧС давал сводку о ливнях на территории республики и в горах. Благодаря гиду, удавалось выстраивать так путешествия, что дождь нас обходил стороной. Своей красотой поразил город Грозный, незабываемая пешая экскурсия по городу, город утопает в миллионах роз, очень красивые парковые зоны отдыха для жителей, природные ландшафты и фонтаны, уютные пешие улочки, мечеть "Сердце Чечни", город поразил своей чистотой и гостеприимством. Особенно красив город Грозный в ночное время, когда город освещен разноцветной иллюминацией. Большое впечатление произвела поездка на озеро Козеной-Ам, находящего высоко в горах. Озеро имеет необычный цвет воды, завораживает своей красотой. Самой интересной была экскурсия в Аргунское ущелье. Незабываемые бурная река Чанты-Аргун, красивые склоны гор и водопад, спадающий в три каскада. Очень впечатляет под"ем по лестницам к третьему каскаду. Особое впечатление произвела поездка на ночную экскурсию "Вечерние мечети" в город Шали и Аргун. Очень понравилась мечеть "Гордость мусульман"в городе Шали, необыкновенная красота внутреннего убранства мечети, внешнее освещение здания мечети оставляет неизгладимый след в душе каждого, видящего эту красоту. Не менее красива мечеть имени Аймани Кадыровой "Сердце матери" в городе Аргун. Выполненная в стиле хай-тек, впечатляет своей красотой. Не менее интересна экскурсия в Ножай - Юртовский район в с Беной, на родину первого президента А. Кадырова. В этом районе со сравнительно равнинной местностью нас знакомят с чистой и бурной рекой Ясси, ее водопадами и красивой природой. Знакомство с Чеченской Республикой состоялось, я получила представление о природе горных массивов, ущелий, альпийских лугов, которые сейчас красивы от цветения и запаха разнотравья, горных рек и озер. Я в восторге от города Грозный, который еще много строится, и будет еще красивей! Мне понравились гостеприимные люди, которые доброжелательно относились к нам. А еще, мне понравилась в Грозном клубника, черешня и очень вкусные помидоры. Во время поездок мы обедали в ресторанах по месту пребывания, нас кормили национальными блюдами, было вкусно, и возможность познакомиться в чеченским меню. Что хотелось бы пожелать будущим туристам. В городе есть Грозненское море, где жителям включают поющие фонтаны. Я видела рекламу по телевизору, фонтан очень красивый, туристам можно было бы рекомендовать по принципу экскурсии "Вечерние мечети". Несколько человек из группы собирались поехать на поющие фонтаны, помешал ливень. В дождь фонтаны не включают. высылаю фотографии из своего путешествия.

  • Н
    Наталья
    9 июня 2022
    Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
    Добрый день, Ксения! Это Ваши туристы из г. Санкт-Петербург. Мы вернулись из путешествия в г. Грозный. Мы в восторге!!! Нам
    читать дальше

    все очень понравилось! Особенно хотим отметить нашего гида Рамзана!!! Не хотелось уезжать, настолько было здорово!!))) Огромное Вам спасибо!! Уже вовсю рекламируем Вас всем своим знакомым!!!

  • З
    Зинаида
    19 мая 2022
    Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
    Путешествие в Грозный нам очень понравилось, тур был организован хорошо, начиная от встречи в аэропорту, заселением в гостиницу в центре
    читать дальше

    города. Город Грозный красивый, люди добрые, отзывчивые Экскурсии в горы, красота голубого озера ущелья, когда с одной стороны нависают скалы, а с другой грохочет горная река, но впереди горы со снежными вершинами И это того стоило! Посетили невероятной красоты мечети А ещё когда летели в Москву мой 76 летний муж сказал, в следующем году хочу опять в Грозный! Это говорит о многом спасибо за все

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Сулакский каньон»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Кавказская история. От Чечни до Дагестана
  2. Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
  3. Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
  4. Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
  5. Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Грозном
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Сулакский каньон
  3. Грозный-Сити
  4. Озеро Казеной-Ам
  5. Мечеть «Сердце Чечни»
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Аргунское ущелье
  8. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Сулакский каньон" можно забронировать 6 авторских туров от 43 600 до 67 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Грозном на 2024 год по теме «Сулакский каньон», 15 ⭐ отзывов, цены от 43600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам