Дача Чехова: прогулка с фотографом

Дача Чехова

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
У нас ещё много экскурсий в Гурзуфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Гурзуфе
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Дача Чехова: прогулка с фотографом
Дача Чехова: прогулка с фотографом
Дача Чехова: прогулка с фотографом
Дача Чехова: прогулка с фотографом
Дача Чехова: прогулка с фотографом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Узкие улочки Гурзуфа медленно, но верно приводят к одной из самых необычных достопримечательностей — даче Антона Павловича Чехова.
Ее фотопритягательность обусловлена не тем, что здесь теперь сооружен целый музей, а небольшой живописной территорией вокруг прикрытого густой зеленью уютного домика писателя и красивый скалистый берег моря.
Чувственная фотосессия на фоне крымской растительности: романтичная, семейная или индивидуальная. Идеальное время для фотопрогулки — ранее утро или минут за час до закрытия музея. Тогда на ваших фото будет только естественная крымская природа без посторонних людей. Фотограф в Гурзуфе может провести вас по узким улочкам Гурзуфа и вывести прямо к даче Чехова, поставив живописную фототочку в этой неспешной, но очень красивой прогулке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Гурзуф, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гурзуфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Гурзуфе
ХОРОШО
🧭
ТАМ