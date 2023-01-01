Узкие улочки Гурзуфа медленно, но верно приводят к одной из самых необычных достопримечательностей — даче Антона Павловича Чехова.

Ее фотопритягательность обусловлена не тем, что здесь теперь сооружен целый музей, а небольшой живописной территорией вокруг прикрытого густой зеленью уютного домика писателя и красивый скалистый берег моря.

Чувственная фотосессия на фоне крымской растительности: романтичная, семейная или индивидуальная. Идеальное время для фотопрогулки — ранее утро или минут за час до закрытия музея. Тогда на ваших фото будет только естественная крымская природа без посторонних людей. Фотограф в Гурзуфе может провести вас по узким улочкам Гурзуфа и вывести прямо к даче Чехова, поставив живописную фототочку в этой неспешной, но очень красивой прогулке.