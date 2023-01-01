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Описание
Узкие улочки Гурзуфа медленно, но верно приводят к одной из самых необычных достопримечательностей — даче Антона Павловича Чехова.
Ее фотопритягательность обусловлена не тем, что здесь теперь сооружен целый музей, а небольшой живописной территорией вокруг прикрытого густой зеленью уютного домика писателя и красивый скалистый берег моря.
Чувственная фотосессия на фоне крымской растительности: романтичная, семейная или индивидуальная. Идеальное время для фотопрогулки — ранее утро или минут за час до закрытия музея. Тогда на ваших фото будет только естественная крымская природа без посторонних людей. Фотограф в Гурзуфе может провести вас по узким улочкам Гурзуфа и вывести прямо к даче Чехова, поставив живописную фототочку в этой неспешной, но очень красивой прогулке.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональная фотосессия
Все исходники
30 кадров в обработке
Консультация по подбору одежды
Что не входит
Трансфер
Входные билеты
Место начала и завершения?
Гурзуф, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
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