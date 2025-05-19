Индивидуальная
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
9000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
21 мая в 09:00
22 мая в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «InstaКрым»
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гурзуфу в категории «На весь день»
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