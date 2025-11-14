Описание экскурсииПриключение, которое погружает в атмосферу древнего Мещерского леса. Ветер развевает волосы, по правую руку - тихая речка. Вдруг среди густого леса возникает поле фиолетовых цветов. Насладитесь природой, сфотографируетесь в атмосферных локациях, соберите по дороге лесные ягоды и грибы и посмотрите следы диких животных вместе с гидом! Длительность: 2 или 3 часа
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, деревня Сивцево
Завершение: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, муниципальное образование Уляхинское, деревня Сивцево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
