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сами гусевчане, так и приезжие туристы из других городов. Экскурсовод не только смог зацепить наше внимание и погрузить в атмосферу, но и удивить историческими фактами людей, которые давно живут в городе. Нам очень и очень понравился этот маршрут, повествование, погружение, исторические сноски, особенно подкупает любовь Виктора к родному городу и своему делу. Все остались довольны, мы очень рекомендуем каждому данную экскурсию!