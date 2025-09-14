Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Узнать о прошлом и настоящем города с оригинальным названием
14 авг в 08:00
15 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: экспресс-знакомство с природой и историей
21 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасная экскурсия от гида Виктора. Не удивительно, что к нему "стоит очередь" и не так то просто было попасть на
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Ю
Виктор хороший рассказчик. Интересно было узнать историю города и его основателя. Два часа пролетели на одном дыхании.
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Отличный экскурсовод! Знает историю своей семьи, своего города, увлекательно рассказывает, ответил на все наши вопросы. Понравился маршрут, которым мы прошли. Однозначно рекомендуем!
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Д
Огромное спасибо Виктору за проведённую на нашем автомобиле обзорную экскурсию по городу. С нами была собачка, у которой болит лапка,
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Н
Очень интересная экскурия, позволившая посмотреть на город другими глазами, увидеть старинный город с сохранившейся кирпичной жилой застройкой XIX века, красивейший Георгиевский собор.
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О
Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута. В целом, очень понравилось. Были приятно удивлены. Получили рекомендации, что посетить в окрестностях. Так что, поездам получилась насыщеннее, чем планировали
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А
Очень понравилась экскурсия с Виктором. Интересный маршрут и много познавательной информации. Так же Виктор был толерантен к нашим детям) за что отдельное спасибо
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Виктор любит свой родной город. Он, как коренной житель, отвечает не только фактически, но и разбавляет рассказ воспоминаниями своей семьи.
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Великолепная прогулка, наполненная интересной беседой с умным, знающим и любящим свой город человеком. Спасибо, Виктор!
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А
На майских выходных у нас состоялась встреча с Виктором и знакомство с городом Гусь-Хрустальный! В нашей группе были как и
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С
Потрясающий экскурсовод, прекрасный рассказчик, с большим удовольствием прогулялись по Гусь-Хрустальному, получили ответы на все свои вопросы. Однозначно рекомендую 👍
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Отличная экскурсия! Интересно, структурировано, познавательно! Спасибо большое!
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Спасибо Виктору за интересную экскурсию. Рекомендуем!
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В
Спасибо Виктору за интересную экскурсию по Гусь-Хрустальному. Увидела город, узнала кучу всего интересного, купила сувениры.
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К
Очень понравилась экскурсия с Виктором по Гусь-Хрустальному, красивый музей, интересно, что весь город расположен вокруг здания по производству хрусталя. Вкусное пиво и лимонад, как из детства. Большое и красивое озеро, думаем вернуться туда летом и оценить красоту природы.
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Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события - всё подробно, простыми
+2
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а
Очень интересная экскурсия. Прошлись по значимой части города, информация очень доступная и понятная. Виктор встретил в удобном для нас месте. Рекомендую всем!
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"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие в Мещерский лес -
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Добрый день, отличная прогулка по лесу. Увидели многое, услышали интересный рассказ о крае. Внимательное отношение например, маршрут обговорили заранее и
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Всего 35 отзывов в Гусе-Хрустальном
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Ответы на вопросы от путешественников по Гусю-Хрустальному
Самые популярные экскурсии в Гусе-Хрустальном
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Гусю-Хрустальному в августе 2026
Сейчас в Гусе-Хрустальном можно забронировать 2 экскурсии от 4250 до 7800. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Гусь-Хрустальный приглашает вас на экскурсии, которые перенесут вас в мир утонченного искусства стеклоделия. Познакомьтесь с производством хрусталя в районе Иванищи и насладитесь культурными богатствами нашего города. Предлагаем экскурсии из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы вы могли легко спланировать свой визит. Ознакомьтесь с отзывами, уточните цены и выберите экскурсию, которая станет яркой страницей в вашем путешествии