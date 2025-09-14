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Экскурсии в Гусе-Хрустальном

Найдено 2 экскурсии в Гусе-Хрустальном, цены от 4250 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Узнать о прошлом и настоящем города с оригинальным названием
14 авг в 08:00
15 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: экспресс-знакомство с природой и историей
21 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Елизавета
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Прекрасная экскурсия от гида Виктора. Не удивительно, что к нему "стоит очередь" и не так то просто было попасть на
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экскурсию, хотя бронировала за 2-3 недели. Очень спокойно и увлеченно рассказывает о своем родном городе, рассказывает историю города и показывает основные архитектурные ансамбли. Так же дал ряд советов для самостоятельного знакомства с городом и по другим точкам нашего маршрута.

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Ю
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Виктор хороший рассказчик. Интересно было узнать историю города и его основателя. Два часа пролетели на одном дыхании.
Виктор хороший рассказчик. Интересно было узнать историю города и его основателя. Два часа пролетели на одном дыхании.
Виктор хороший рассказчик. Интересно было узнать историю города и его основателя. Два часа пролетели на одном дыхании.
Виктор хороший рассказчик. Интересно было узнать историю города и его основателя. Два часа пролетели на одном дыхании.
Виктор хороший рассказчик. Интересно было узнать историю города и его основателя. Два часа пролетели на одном дыхании.
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Наталья
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Отличный экскурсовод! Знает историю своей семьи, своего города, увлекательно рассказывает, ответил на все наши вопросы. Понравился маршрут, которым мы прошли. Однозначно рекомендуем!
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Д
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Огромное спасибо Виктору за проведённую на нашем автомобиле обзорную экскурсию по городу. С нами была собачка, у которой болит лапка,
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Виктор перестроил экскурсию с учётом наших просьб поменьше ходить пешком, но при этом очень увлекательно, обстоятельно и воодушевленно рассказал про главные достопримечательности и историю города Гусь-Хрустальный!!! Мы с женой очень довольны. Было интересно послушать и личную историю Виктора, тем более, что она сильно переплетена с историей города. Всем рекомендуем этого грамотного гида! ✊

Огромное спасибо Виктору за проведённую на нашем автомобиле обзорную экскурсию по городу. С нами была собачка,
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Н
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Очень интересная экскурия, позволившая посмотреть на город другими глазами, увидеть старинный город с сохранившейся кирпичной жилой застройкой XIX века, красивейший Георгиевский собор.
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О
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута. В целом, очень понравилось. Были приятно удивлены. Получили рекомендации, что посетить в окрестностях. Так что, поездам получилась насыщеннее, чем планировали
Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута.
Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута.
Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута.
Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута.
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А
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Очень понравилась экскурсия с Виктором. Интересный маршрут и много познавательной информации. Так же Виктор был толерантен к нашим детям) за что отдельное спасибо
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Дмитрий
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Виктор любит свой родной город. Он, как коренной житель, отвечает не только фактически, но и разбавляет рассказ воспоминаниями своей семьи.
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Маршрут интересный. С точки зрения туризма в городе работа только начинается. Если получится задуманное - то будет прекрасно. Мальцев заложил великолепную основу. Прекрасное здание музея- собора. Великолепные дома из Манчестера, построенные согласно градостроительным нормам, правильные улицы. И самое главное, город не уничтожался: не было крупных пожаров и войны

Виктор любит свой родной город. Он, как коренной житель, отвечает не только фактически, но и разбавляет
Виктор любит свой родной город. Он, как коренной житель, отвечает не только фактически, но и разбавляет
Виктор любит свой родной город. Он, как коренной житель, отвечает не только фактически, но и разбавляет
Виктор любит свой родной город. Он, как коренной житель, отвечает не только фактически, но и разбавляет
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Марина
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Великолепная прогулка, наполненная интересной беседой с умным, знающим и любящим свой город человеком. Спасибо, Виктор!
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А
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
На майских выходных у нас состоялась встреча с Виктором и знакомство с городом Гусь-Хрустальный! В нашей группе были как и
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сами гусевчане, так и приезжие туристы из других городов. Экскурсовод не только смог зацепить наше внимание и погрузить в атмосферу, но и удивить историческими фактами людей, которые давно живут в городе. Нам очень и очень понравился этот маршрут, повествование, погружение, исторические сноски, особенно подкупает любовь Виктора к родному городу и своему делу. Все остались довольны, мы очень рекомендуем каждому данную экскурсию!

На майских выходных у нас состоялась встреча с Виктором и знакомство с городом Гусь-Хрустальный! В нашей
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С
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Потрясающий экскурсовод, прекрасный рассказчик, с большим удовольствием прогулялись по Гусь-Хрустальному, получили ответы на все свои вопросы. Однозначно рекомендую 👍
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Инна
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Отличная экскурсия! Интересно, структурировано, познавательно! Спасибо большое!
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Natalya
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Спасибо Виктору за интересную экскурсию. Рекомендуем!
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В
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Спасибо Виктору за интересную экскурсию по Гусь-Хрустальному. Увидела город, узнала кучу всего интересного, купила сувениры.
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К
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Очень понравилась экскурсия с Виктором по Гусь-Хрустальному, красивый музей, интересно, что весь город расположен вокруг здания по производству хрусталя. Вкусное пиво и лимонад, как из детства. Большое и красивое озеро, думаем вернуться туда летом и оценить красоту природы.
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Ольга
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события - всё подробно, простыми
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словами, интересно донесено для нашей группы. Все остались довольны. Виктор отвечал на наши вопросы и комментировал всё, что вызывало у нас интерес. Мы открыли много нового ещё об одном городе Владимирской губернии.

Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события
Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события
Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события
Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события+2
Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события
Спасибо Виктору за познавательную экскурсию!!! Чувствуется его любовь к родине и знание истории. Даты, имена, события
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а
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Очень интересная экскурсия. Прошлись по значимой части города, информация очень доступная и понятная. Виктор встретил в удобном для нас месте. Рекомендую всем!
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светлана
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие в Мещерский лес -
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мое сильное желание после книг Константина Паустовского. Сам национальный парк "Мещёрский" Рязанской области дает только точки стоянок с палатками на своем сайте и все. Ищи памятники природы сам. Но есть такой замечательный экскурсовод - Виктор, который покажет и верховые и низинные болота, лесные ручьи, дерьвья со следами добычи живицы, столетние березы и 150-летние ели. Перечислит, какую рыбу можно поймать в речке Поль - южной границы Мещёрского парка. Покажет сфагнум, объяснит как различать мхи и лишайники. Идентифицирует пролетающих над головой хищных птиц, доведет до старинного кладбища в селе Эрлекс, где похоронены те самые Панфиловы, основавшие еще до Мальцовых первую хрустальную мануфактуру около Гусь-Хрустального (Гусь-Мальцевский). Все это заметно остановит Ваше жизненное увядание и увеличит инерцию существования.

"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие
"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие
"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие
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Елена
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
Добрый день, отличная прогулка по лесу. Увидели многое, услышали интересный рассказ о крае. Внимательное отношение например, маршрут обговорили заранее и
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Виктор подсказал, как ловчее приступить. Кому и что интересно - все покажет, хотите пешком- да, тут пройдёт, тут проедем. Даже к их фермеру за сыром заехали. Большая любовь к местам передается. Хорошая прогулка получилась. Чувствуется, что здесь у Виктора родина, мы признательны.

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Всего 35 отзывов в Гусе-Хрустальном

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Ответы на вопросы от путешественников по Гусю-Хрустальному

Самые популярные экскурсии в Гусе-Хрустальном
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином;
  2. Знакомство с Мещерой в компании с краеведом.
Сколько стоит экскурсия по Гусю-Хрустальному в августе 2026
Сейчас в Гусе-Хрустальном можно забронировать 2 экскурсии от 4250 до 7800. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Гусь-Хрустальный приглашает вас на экскурсии, которые перенесут вас в мир утонченного искусства стеклоделия. Познакомьтесь с производством хрусталя в районе Иванищи и насладитесь культурными богатствами нашего города. Предлагаем экскурсии из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы вы могли легко спланировать свой визит. Ознакомьтесь с отзывами, уточните цены и выберите экскурсию, которая станет яркой страницей в вашем путешествии