Описание экскурсииНа территории Эко-деревни Сивцево находится деревушка хаски, в которой живут 30 собачек. Приезжайте к ним в гости пообниматься, сфотографироваться и прогуляться с ними по красивой территории Мещерского леса! Не забудьте угостить пушистых друзей вкусняшками, они будут очень рады!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эко-деревня Сивцево
Завершение: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, муниципальное образование Уляхинское, деревня Сивцево
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
