Об экскурсии
Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири. Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океанариума – одного из самых больших в России и 10-го по величине в мире!
Программа
1 день
6:00 Выезд из Ханты-Мансийска.
14:00 Приезд в Когалым. Размещение в гостинице.
15:00 – 17:00 Посещение Океанариума:
- 15:00 – кормление акул;
- Свободное время: посещение Оранжереи (по желанию, доплата 250 руб. /чел.) или аквапарка (по желанию, доплата 1200 руб. /чел.).
2 день
08:30 Завтрак.
9:00 Обзорная экскурсия.
10:00 Посещение интерактивного краеведческого музея в Выставочном центре.
11:30 Посещение культурно-выставочного центра Русского музея.
12:30 Экскурсия в филиал Малого театра.
13:30 Обед (по желанию, за дополнительную плату).
14:30 Выезд из Когалыма.
22:00 Приезд в Ханты-Мансийск.