Не упустите возможность посетить город Когалым - жемчужину Западной Сибири

Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири.

Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океанариума – одного из самых больших в России и 10-го по величине в мире!
Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым

Что вы увидите 🤩

  • Когалым
  • Океанариум
  • Оранжерея, по желанию
  • Аквапарк, по желанию
  • Интерактивный краеведческий музей в Выставочном центре
  • Культурно-выставочный центр Русского музея
  • Филиал Малого театра
Об экскурсии
Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири. Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океанариума – одного из самых больших в России и 10-го по величине в мире!
Программа
1 день
6:00 Выезд из Ханты-Мансийска.
14:00 Приезд в Когалым. Размещение в гостинице.

15:00 – 17:00 Посещение Океанариума:

  • 15:00 – кормление акул;
  • Свободное время: посещение Оранжереи (по желанию, доплата 250 руб. /чел.) или аквапарка (по желанию, доплата 1200 руб. /чел.).
2 день
08:30 Завтрак.
9:00 Обзорная экскурсия.
10:00 Посещение интерактивного краеведческого музея в Выставочном центре.
11:30 Посещение культурно-выставочного центра Русского музея.
12:30 Экскурсия в филиал Малого театра.
13:30 Обед (по желанию, за дополнительную плату).
14:30 Выезд из Когалыма.
22:00 Приезд в Ханты-Мансийск.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Взрослый
8 000 ₽
Детский
7 000 ₽
Пенсионный
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, сопровождение по всему маршруту
  • Проезд по всему маршруту
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак
  • Входной билет в Океанариум
  • Посещение краеведческого музея
  • Посещение Русского музея
  • Экскурсия в филиал Малого театра.
Что не входит
  • Личные расходы туриста.
Место начала и завершения
Удобное вам место в черте города.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Евгения Р.
Евгения Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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