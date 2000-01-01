Начало экскурсии обговаривается с вами

Сибирские хаски родом с бескрайних заснеженных просторов Сибири

Сибирские хаски родом с бескрайних заснеженных просторов Сибири.

В этом суровом краю люди были вынуждены искать себе не просто спутника, а верного друга и надежного помощника.

В жилах божественно красивых хаски течет кровь волков и северных псов.

Невероятно, как только удалось их одомашнить!
В гостях у Сибирских Хаски
В гостях у Сибирских Хаски
В гостях у Сибирских Хаски
В гостях у Сибирских Хаски
В гостях у Сибирских Хаски
В гостях у Сибирских Хаски
Об экскурсии
Сибирские хаски родом с бескрайних заснеженных просторов Сибири. В этом суровом краю люди были вынуждены искать себе не просто спутника, а верного друга и надежного помощника. В жилах божественно красивых хаски течет кровь волков и северных псов. Невероятно, как только удалось их одомашнить!
Вас ждет незабываемая поездка в клуб ездового спорта «Ветер Югры», где вы познакомитесь с этими необыкновенными животными.

В программе:

  • Знакомство с питомцами;
  • Катание на собачьих упряжках;
  • Дегустация чая на травах.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Общий
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Катание на собачьих упряжках
  • Дегустация чая на травах.
Что не входит
  • Катание на снегоходах (от 1500 руб. /чел., 30 мин. )
  • Экскурсии проводятся на транспорте туриста или на нашем транспорте за доплату:
  • Легковой автомобиль Hyundai Creta 2019 года (2 часа/1500 руб. )
  • Минивен до 7 человек (2 часа/2000 руб. )
  • Микроавтобус до 19 человек (2 часа/3000 руб. )
  • Автобус до 35 человек (2 часа/7000 руб. )
  • Автобус до 52 мест (2 часа/ 9000 руб. ).
Место начала и завершения
Удобное вам место в черте города.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Евгения Р.
Евгения Р.
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