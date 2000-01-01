Начало экскурсии обговаривается с вами

Об экскурсии

Сибирские хаски родом с бескрайних заснеженных просторов Сибири. В этом суровом краю люди были вынуждены искать себе не просто спутника, а верного друга и надежного помощника. В жилах божественно красивых хаски течет кровь волков и северных псов. Невероятно, как только удалось их одомашнить!

Вас ждет незабываемая поездка в клуб ездового спорта «Ветер Югры», где вы познакомитесь с этими необыкновенными животными.

В программе: