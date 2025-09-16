Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Уникальная экскурсия по Ханты-Мансийску: мосты, набережные и скульптуры. Окунитесь в историю и современность этого удивительного города
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Откройте Север, где древность встречается с дерзкой современностью
Начало: По договорённости
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Ощутите магию Ханты-Мансийска через кедровый лес и легенды коренных народов. Прогулка, полная открытий и вдохновения
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Это было просто не забываемо, как мини отпуск - два часа перед тобой открывается город - с нежностью и любовью,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять. Был отличный теплый микроавтобус, очень приятная и вежливая экскурсовод. Спасибо!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия была очень интересной, Татьяна-настоящий профессионал, позитивный и общительный человек, показала и рассказала нам о городе и его достопримечательностях, ответила на все вопросы, чувствуется хорошая подготовка и глубокое знание материала. Спасибо за прекрасный, радушный прием!
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело совсем не заметно, советую всем, кто хочет узнать больше о городе.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна, очень позитивный и приятный человек, отличный рассказчик и собеседник. Дает задавать вопросы и всегда на них отвечает. Отличный водитель) Очень интересная экскурсия, много положительных впечатлений. Всем рекомендую, особенно зимой, когда холодно)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отлично провели время во время нашей экскурсии! Татьяна очень радушный и приятный экскурсовод. За 2 часа успели все посмотреть и
Вам был полезен этот отзыв?
Н
)))
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо большое Татьяне за замечательный рассказ о прекрасном городе. Прочитал отзывы, выбрали эту экскурсию и не пожалели
Вам был полезен этот отзыв?
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
Однозначно рекомендую!!!
Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
Однозначно рекомендую!!!
+6
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия нам очень понравилась. Татьяна содержательно все рассказала и показала. Город красавец. А сколько у вас парков! Чистота и кругом цветы. Много интересных мест. С удовольствием порекомендую туристам, посетить ваш город. Ханты-Мансийск
Вам был полезен этот отзыв?
Тот редкий случай, когда название прогулки полностью соответствует содержанию. Для первого знакомства с городом информации достаточно. Подача легкая, ироничная и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная обзорная экскурсия! Татьяне спасибо позитив и энергетику!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Для ппрвого згакомства с городом отличная экскурсия. Татьяна провезла по городу, показала лсновные интересные места.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
Вам был полезен этот отзыв?
Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 72 отзыва в Ханты-Мансийске
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску
Самые популярные экскурсии в Ханты-Мансийске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Что посмотреть в Ханты-Мансийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в августе 2026
Сейчас в Ханты-Мансийске можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Готовы к приключениям в Ханты-Мансийске? На нашем сайте представлены экскурсии для любителей истории и природы. Откройте для себя красоту города в летний период или волшебство зимнего Ханты-Мансийска. Каждая экскурсия по городу наполнена интересными фактами и захватывающими историями, которые сделают ваше путешествие по-настоящему особенным. Загляните в раздел отзывов, чтобы узнать о лучших вариантах, и забронируйте свое уникальное приключение уже сегодня!