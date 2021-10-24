Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Ю Юлия 5 Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию по Ханты- Мансийску! Сами никогда бы столько не охватили за 1 день пребывания! Отличные знания истории города, эмоциональный рассказ позволил нам приблизиться к истории Югры и полюбить город! Приедем ещё зимой!

Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Е Екатерина 5 Татьяна, спасибо за душевную экскурсию! Сама бы не успела столько посмотреть.

Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле А Алексей 5 Татьяна молодец, все -супер!