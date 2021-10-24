Все экскурсии в Ханты-Мансийске
Доступно 13 экскурсий 🚌 в Ханты-Мансийске на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-4 чел.
Продолжительность экскурсии 2 часа
Индивидуальный трансфер
2ч
4 000₽
за 1-4 чел.
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
В ходе нашей увлекательной экскурсии мы проедем по объездной дороге вдоль реки Иртыш, увидим мост...
В любое подходящее для Вас время
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Индивидуальная экскурсия
1ч
10 000₽
за 1-10 чел.
Сказки мамы шамана
Сказочное путешествие познакомит вас с персонажами Мира духов Югорской земли
По предварительной заявке
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 800₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-25 чел.
Песня леса
Это прогулка медитация, поход для единения с природой
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
Индивидуальная экскурсия
12ч
3 500₽
за 1 чел.
Интерактивная программа "Край бурановый"
Вам предстоит познакомится с хозяйством и бытом обских угров, попробовать национальную еду
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
10 000₽
за 1-50 чел.
Самаровская горка
Экскурсия на Самаровскую гору к подножью памятного знака Покорителям земли Сибирской (Стелла)
По договоренности
1д 16ч
8 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Автобусный тур в Когалым
Не упустите возможность посетить город Когалым - жемчужину Западной Сибири
По договоренности
2ч
500₽
за 1 чел.
Посвящение в Югорские богатыри
Вы умеете стрелять из лука и арбалета
По договоренности
2ч
1 500₽
за 1 чел.
В гостях у Сибирских Хаски
Сибирские хаски родом с бескрайних заснеженных просторов Сибири
По договоренности
Индивидуальный трансфер
2ч
2 000₽
за 1 чел.
Ханты-Мансийск: история и современность
Приглашаем вас на обзорную прогулку по Ханты-Мансийску
Последние отзывы «Экскурсии Ханты-Мансийска»
- ЮЮлия24 октября 2021Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию по Ханты- Мансийску! Сами никогда бы столько не охватили за 1 день пребывания! Отличные знания истории города, эмоциональный рассказ позволил нам приблизиться к истории Югры и полюбить город! Приедем ещё зимой!
- ЕЕкатерина17 октября 2021Татьяна, спасибо за душевную экскурсию! Сама бы не успела столько посмотреть.
- ААлексей9 октября 2021Татьяна молодец, все -супер!
- ДДарья11 июля 2021Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска, звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!