Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ханты-Мансийска

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода наиболее комфортна для прогулок. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка возможна, но требует теплой одежды и готовности к холодам.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность почувствовать дух Ханты-Мансийска. Путешествие по кедровому лесу позволит вам вдохнуть свежий воздух и насладиться звуками природы. Вы узнаете о традициях и мифах ханты и манси, а также научитесь распознавать шаманские травы. Завершится прогулка на смотровой площадке с чашкой травяного чая. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и гармонию с природой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лесными тропами — по следам ханты и манси

Природный парк «Самаровский чугас» обрамляет весь Ханты-Мансийск, поэтому именно сюда мы отправимся, чтобы ощутить атмосферу сибирского города. Наш путь пройдет по оборудованным деревянным эко-тропам сквозь кедровый лес. Вы вдохнете чистейший воздух, наполненный хвойными ароматами. А мои рассказы о культуре, поверьях, мифах и традициях коренных народов этих мест еще глубже погрузят вас в волшебную атмосферу парка.

Исследовать парк через все органы чувств

На прогулке вы не только рассмотрите природные достопримечательности, но изучите парк изнутри: посчитаете возраст местных деревьев, научитесь распознавать шаманские травы, услышите голос древней Югры в звуках леса. На одной из полян мы сделаем остановку, чтобы послушать звуки варгана: при желании я покажу, как играть на этом необычном инструменте. А после мы выйдем на впечатляющую смотровую площадку, чтобы согреться травяным чаем из термоса, поделиться впечатлениями и устроить небольшую фото-паузу.

Кому подойдет прогулка

Эта прогулка станет интересным дополнением и даже альтернативой обзорной экскурсии по городу. Особенно придется по душе любителям природы, этнической культуры и необычных маршрутов.

Организационные детали

Зимой тёплая одежда обязательна. Весной и летом желательна спортивная обувь.