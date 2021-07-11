Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ханты-Мансийска

Ощутите магию Ханты-Мансийска через кедровый лес и легенды коренных народов. Прогулка, полная открытий и вдохновения
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность почувствовать дух Ханты-Мансийска. Путешествие по кедровому лесу позволит вам вдохнуть свежий воздух и насладиться звуками природы. Вы узнаете о традициях и мифах ханты и манси, а также научитесь распознавать шаманские травы. Завершится прогулка на смотровой площадке с чашкой травяного чая. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и гармонию с природой
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете, а погода наиболее комфортна для прогулок. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка возможна, но требует теплой одежды и готовности к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Природный парк «Самаровский чугас»
Описание экскурсии
Лесными тропами — по следам ханты и манси
Природный парк «Самаровский чугас» обрамляет весь Ханты-Мансийск, поэтому именно сюда мы отправимся, чтобы ощутить атмосферу сибирского города. Наш путь пройдет по оборудованным деревянным эко-тропам сквозь кедровый лес. Вы вдохнете чистейший воздух, наполненный хвойными ароматами. А мои рассказы о культуре, поверьях, мифах и традициях коренных народов этих мест еще глубже погрузят вас в волшебную атмосферу парка.
Исследовать парк через все органы чувств
На прогулке вы не только рассмотрите природные достопримечательности, но изучите парк изнутри: посчитаете возраст местных деревьев, научитесь распознавать шаманские травы, услышите голос древней Югры в звуках леса. На одной из полян мы сделаем остановку, чтобы послушать звуки варгана: при желании я покажу, как играть на этом необычном инструменте. А после мы выйдем на впечатляющую смотровую площадку, чтобы согреться травяным чаем из термоса, поделиться впечатлениями и устроить небольшую фото-паузу.
Кому подойдет прогулка
Эта прогулка станет интересным дополнением и даже альтернативой обзорной экскурсии по городу. Особенно придется по душе любителям природы, этнической культуры и необычных маршрутов.
Организационные детали
Зимой тёплая одежда обязательна. Весной и летом желательна спортивная обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Ханты-Мансийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10.5 часов
Провели экскурсии для 14 туристов
В это тяжело поверить, но в туризме я уже больше тридцати лет. За это время были организованы сотни фестивалей, проведены 10 000 экскурсий и тысячи туров. Потом я перестала считать читать дальшеуменьшить
и просто занимаюсь любимым делом.
Со временем вокруг меня собрались единомышленники и теперь я работаю со своей командой! Ваня, Катя и Майя любят наше дело так же сильно, как я. Мы организовываем индивидуальные и групповые экскурсии по Югре, выезжаем с турами в теплые края.
Одна из наших важнейших задач – разнообразить культурную программу масштабных мероприятий, которые проводятся в округе. Мы били в бубен на Форуме уральской молодежи «УТРО», организовывали экскурсии для гостей Фестиваля «Дух огня», показывали этническую самобытность Югры ребятам, участвующим в Российской студенческой весне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска, звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!
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Наталья
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