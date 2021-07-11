Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ханты-Мансийска

Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия

Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси

5
1 отзыв
Я помогу вам открыть аутентичный Ханты-Мансийск — древний, загадочный и волшебный.

Вы познакомитесь с городом как с природным парком: пройдете по сквозь кедровый лес, отыщете шаманские травы и научитесь играть на варгане.

А через легенды, традиции и колыбельные коренных народов прочувствуете истинный характер нашего края.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия

Что вас ожидает

Лесными тропами — по следам ханты и манси

Природный парк «Самаровский чугас» обрамляет весь Ханты-Мансийск, поэтому именно сюда мы отправимся, чтобы ощутить атмосферу сибирского города. Наш путь пройдет по оборудованным деревянным эко-тропам сквозь кедровый лес. Вы вдохнете чистейший воздух, наполненный хвойными ароматами. А мои рассказы о культуре, поверьях, мифах и традициях коренных народов этих мест еще глубже погрузят вас в волшебную атмосферу парка.

Исследовать парк через все органы чувств

На прогулке вы не только рассмотрите природные достопримечательности, но изучите парк изнутри: посчитаете возраст местных деревьев, научитесь распознавать шаманские травы, услышите голос древней Югры в звуках леса. На одной из полян мы сделаем остановку, чтобы послушать звуки варгана: при желании я покажу, как играть на этом необычном инструменте. А после мы выйдем на впечатляющую смотровую площадку, чтобы согреться травяным чаем из термоса, поделиться впечатлениями и устроить небольшую фото-паузу.

Кому подойдет прогулка

Эта прогулка станет интересным дополнением и даже альтернативой обзорной экскурсии по городу. Особенно придется по душе любителям природы, этнической культуры и необычных маршрутов.

Организационные детали

Зимой тёплая одежда обязательна. Весной и летом желательна спортивная обувь.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Туризм стал моим призванием еще в далёком 1989 году. За это время я успела организовать сотни фестивалей, тысячи туров и провести почти 10 000 экскурсий. Потом просто перестала считать. Люблю историю, родной край, пишу стихи и играю на варгане. Часто наблюдаю за звёздами и пишу об этом. Моими гостями были: Барбара Брыльска, Борис Грачевский, Дмитрий Муляр, Максим Коновалов, Андрей Парабеллум, Татьяна Ильина, Маргарита Лянге, Дмитрий Савицкий. Буду рада показать вам свой любимый город!
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1 реальный отзыв

Д
11 июля 2021
Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска, звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!

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