1 день

ХАТАНГА.О. Таймыр

Вылет из г. Красноярск в с. Хатангу ориентировочно в 10:00 (зависит от погодных условий).

Двухместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».

Поздний обед в гостинице.

Обзорная экскурсия по с. Хатанге – один из самых северных населенных пунктов России. Назван в честь одноименной реки, в переводе с эвенкийского означает «большая вода».

Своим рождением Хатанга во многом обязана Мангазейскому морскому ходу. Мангазейский острог был построен в начале семнадцатого века на реке Таз на месте существовавшего ранее промыслового становища. Он и стал опорным и исходным пунктом движения землепроходцев на восток. В начале семнадцатого века началось стремительное освоение.

Поселок знаменит своей единственной в мире ледозащитной дамбой, которую целиком возводят изо льда. Строят ее 5 месяцев, постепенно намораживая слой за слоем. Во время ледостава за ней укрываются зимующие в порту суда. После того, как дамба растает сама собой, ее тут же начинают строить вновь.

Экскурсия в музей Мамонта.

Ужин.

Мероприятие в холле гостиницы.