июл
Программа тура по дням
ХАТАНГА.О. Таймыр
Вылет из г. Красноярск в с. Хатангу ориентировочно в 10:00 (зависит от погодных условий).
Двухместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».
Поздний обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по с. Хатанге – один из самых северных населенных пунктов России. Назван в честь одноименной реки, в переводе с эвенкийского означает «большая вода».
Своим рождением Хатанга во многом обязана Мангазейскому морскому ходу. Мангазейский острог был построен в начале семнадцатого века на реке Таз на месте существовавшего ранее промыслового становища. Он и стал опорным и исходным пунктом движения землепроходцев на восток. В начале семнадцатого века началось стремительное освоение.
Поселок знаменит своей единственной в мире ледозащитной дамбой, которую целиком возводят изо льда. Строят ее 5 месяцев, постепенно намораживая слой за слоем. Во время ледостава за ней укрываются зимующие в порту суда. После того, как дамба растает сама собой, ее тут же начинают строить вновь.
Экскурсия в музей Мамонта.
Ужин.
Мероприятие в холле гостиницы.
Мыс Челюскин
Завтрак.
Вылет на вертолёте на мыс Челюскин.
Из иллюминатора увидим северную границу плато Путорана – горы Бырранга, одна из самых северных горных систем на планете. Её название в переводе с нганасанского означает «горы, где текут каменистые реки по лугам, где растут мхи». Пролетим над самым северным в мире и вторым по площади в азиатской части России озером Таймыр. Название озера произошло от древнетунгусского слова «тамура» — «богатый, ценный».
23 февраля 1979 года озеро Таймыр стало частью Таймырского заповедника. Охраняемая территория неоднократно расширялась. Так, в 1991-1992 годах была организована Арктическая экспедиция, в результате которой к заповеднику присоединилась восточная часть полуострова площадью более 430 тысяч гектаров. В 1995 году заповедник был признан биосферным резерватом и получил защиту ЮНЕСКО.
Экскурсия на полуострове.
Мыс Челюскин – северная оконечность (мыс) одноимённого полуострова, расположенного на севере полуострова Таймыр между Карским морем и морем Лаптевых и самая северная материковая точка Евразии, Азии и России. Это суровое место и сейчас продолжает притягивать исследователей российского севера и путешественников.
В настоящее время в самой северной точке Евразии работает гидрометеорологическая станция имени Е. Федорова, где зимуют 8-10 человек. Здесь же расположены самый северный аэродром континентальной Евразии Мыс Челюскин и пограничная застава.
В 1992 г. на мысе установлен памятник всем участникам открытия. Колонну, символизирующую знаменитое бревно Челюскина, венчает бронзовая дубель-шлюпка «Якуцк», на которой двигались участники экспедиции. «Якуцк», затертый льдами, не достиг северной оконечности Таймыра.
Ещё одна достопримечательность мыса Челюскин – гурий Амундсена.
Гурии – искусственные каменные сооружения, которые исследователи устанавливали в качестве ориентира. Гурий Амундсена сложен в 1919 году из сланцевых плит и находится на самом северном выступе берега. Экспедиция норвежца Руаля Амундсена, которого прозвали «Наполеоном полярных вод», воздвигла его в честь шведского изыскателя Норденшельда.
Обед (ланч-бокс).
Перелет на остров Большевик.
Размещение в научно-исследовательском стационаре «Ледовая база. Мыс Баранова».
Ужин.
Облёт острова Большевик
Ранний завтрак.
Возвращение на вертолёте в Хатангу.
Облёт острова Большевик.
По пути стоянка у пещеры Миддендорфа (30 мин.) – этой маленькой, ничем не примечательной в археологическом и геологическом плане пещере, своей жизнью обязан не только Миддендорф: за сто лет до него в пещере спасался от холода заболевший Харитон Лаптев, а в 1929 году здесь нашел спасительный приют исследователь Николай Урванцев, благодаря ему пещера и получила своё название.
Следующая наша остановка – место горения каменного угля.
Причиной самовозгорания угля могут быть некоторые минералы, содержащиеся в угленосных породах, например, пирит, или железный колчедан. Реакция его окисления в сочетании с органическим веществом вмещающих пород приводят к значительному разогреву угольной толщи, а затем и к самовозгоранию. Естественное самовозгорание углей может поддерживаться поступлением природного газа из земных недр по трещинам в породах земной коры.
Посадка на реке Мамонта (1 час.), названой в честь обнаруженного на этих берегах отлично сохранившегося скелета мамонта в 1948 году.
Прибытие в Хатангу.
Двухместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».
Ужин.
Экскурсия в центр народного творчества
Завтрак.
Экскурсия в центр народного творчества.
Центр народного творчества открыл свои двери в сельском поселении Хатанги 17 мая 1995 года.
В коллекции учреждения уже более 740 единиц различных хранений: живопись и графика, резьба по дереву, национальные и стилизованные костюмы, изделия из бисера и меха, резная кость, фотопостеры и фото.
Этнографическое направление экспозиций и презентации, основанные на фольклорном и историческом материале позволяют окунуться в суровый и удивительный мир полуострова Таймыр.
Обед.
Мероприятие в центре народного творчества.
Ужин.
Вылет из Хатанги
Завтрак.
Обед.
Освобождение номеров.
Вылет в г. Красноярск.
Позднее возвращение в Красноярск, ориентировочно в 21:00.
Советуем брать доп. ночь в Красноярске и утренние билеты для возвращения домой.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице «Мамонт ИНН» (3 ночи) и 2-, 3-местное размещение в научно-исследовательском стационаре «Ледовая база. Мыс Баранова» (1 ночь).
Доплата за одноместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН» (3 ночи) – 7500 руб. /чел.
Варианты проживания
Мамонт Инн
Бюджетный вариант для активного отдыха — отель «Мамонт Инн» находится в Хатанге. Этот отель располагается в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города.
Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом.
Научно-исследовательский стационар «Ледовая база. Мыс Баранова»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Авиаперелет Красноярск - Хатанга - Красноярск
- Перелет на вертолете Хатанга - мыс Челюскин - Северная Земля - Хатанга
- Оформление пропуска
- Комплексное 3-х разовое питание
- 2-местное размещение в гостинице «Мамонт Инн»
- 2-/3-местное размещение на базе на мысе Баранова
- Экскурсионная программа
- Входной билет в музей
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Красноярска и обратно
- Доплата за одноместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН» (3 ночи) - 7500 руб. /чел
- Страховка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
- Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуем оформить страховку от невыезда.
Изменения в программе маршрута
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.