Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга

Откройте для себя красоту и дикую природу заполярного Таймыра! Вы совершите полет на мыс Челюскина, где увидите горы Бырранга – одну из самых северных горных систем на планете, облетите остров Большевик, отправитесь в музей, в котором находится знаменитый «мамонт Жаркова» и посетите центр народного творчества в Хатанге.
5
3 отзыва
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга
Заполярный Таймыр. Хатанга - мыс Челюскин - архипелаг Северная Земля - Хатанга
Ближайшие даты:
21
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

ХАТАНГА.О. Таймыр

Вылет из г. Красноярск в с. Хатангу ориентировочно в 10:00 (зависит от погодных условий).

Двухместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».

Поздний обед в гостинице.

Обзорная экскурсия по с. Хатанге один из самых северных населенных пунктов России. Назван в честь одноименной реки, в переводе с эвенкийского означает «большая вода».

Своим рождением Хатанга во многом обязана Мангазейскому морскому ходу. Мангазейский острог был построен в начале семнадцатого века на реке Таз на месте существовавшего ранее промыслового становища. Он и стал опорным и исходным пунктом движения землепроходцев на восток. В начале семнадцатого века началось стремительное освоение.

Поселок знаменит своей единственной в мире ледозащитной дамбой, которую целиком возводят изо льда. Строят ее 5 месяцев, постепенно намораживая слой за слоем. Во время ледостава за ней укрываются зимующие в порту суда. После того, как дамба растает сама собой, ее тут же начинают строить вновь.

Экскурсия в музей Мамонта.

Ужин.

Мероприятие в холле гостиницы.

2 день

Мыс Челюскин

Завтрак.

Вылет на вертолёте на мыс Челюскин.

Из иллюминатора увидим северную границу плато Путорана – горы Бырранга, одна из самых северных горных систем на планете. Её название в переводе с нганасанского означает «горы, где текут каменистые реки по лугам, где растут мхи». Пролетим над самым северным в мире и вторым по площади в азиатской части России озером Таймыр. Название озера произошло от древнетунгусского слова «тамура» — «богатый, ценный».

23 февраля 1979 года озеро Таймыр стало частью Таймырского заповедника. Охраняемая территория неоднократно расширялась. Так, в 1991-1992 годах была организована Арктическая экспедиция, в результате которой к заповеднику присоединилась восточная часть полуострова площадью более 430 тысяч гектаров. В 1995 году заповедник был признан биосферным резерватом и получил защиту ЮНЕСКО.

Экскурсия на полуострове.

Мыс Челюскин – северная оконечность (мыс) одноимённого полуострова, расположенного на севере полуострова Таймыр между Карским морем и морем Лаптевых и самая северная материковая точка Евразии, Азии и России. Это суровое место и сейчас продолжает притягивать исследователей российского севера и путешественников.

В настоящее время в самой северной точке Евразии работает гидрометеорологическая станция имени Е. Федорова, где зимуют 8-10 человек. Здесь же расположены самый северный аэродром континентальной Евразии Мыс Челюскин и пограничная застава.

В 1992 г. на мысе установлен памятник всем участникам открытия. Колонну, символизирующую знаменитое бревно Челюскина, венчает бронзовая дубель-шлюпка «Якуцк», на которой двигались участники экспедиции. «Якуцк», затертый льдами, не достиг северной оконечности Таймыра.

Ещё одна достопримечательность мыса Челюскин – гурий Амундсена.

Гурии – искусственные каменные сооружения, которые исследователи устанавливали в качестве ориентира. Гурий Амундсена сложен в 1919 году из сланцевых плит и находится на самом северном выступе берега. Экспедиция норвежца Руаля Амундсена, которого прозвали «Наполеоном полярных вод», воздвигла его в честь шведского изыскателя Норденшельда.

Обед (ланч-бокс).

Перелет на остров Большевик.

Размещение в научно-исследовательском стационаре «Ледовая база. Мыс Баранова».

Ужин.

Мыс ЧелюскинМыс ЧелюскинМыс ЧелюскинМыс Челюскин
3 день

Облёт острова Большевик

Ранний завтрак.

Возвращение на вертолёте в Хатангу.

Облёт острова Большевик.

По пути стоянка у пещеры Миддендорфа (30 мин.) – этой маленькой, ничем не примечательной в археологическом и геологическом плане пещере, своей жизнью обязан не только Миддендорф: за сто лет до него в пещере спасался от холода заболевший Харитон Лаптев, а в 1929 году здесь нашел спасительный приют исследователь Николай Урванцев, благодаря ему пещера и получила своё название.

Следующая наша остановка – место горения каменного угля.

Причиной самовозгорания угля могут быть некоторые минералы, содержащиеся в угленосных породах, например, пирит, или железный колчедан. Реакция его окисления в сочетании с органическим веществом вмещающих пород приводят к значительному разогреву угольной толщи, а затем и к самовозгоранию. Естественное самовозгорание углей может поддерживаться поступлением природного газа из земных недр по трещинам в породах земной коры.

Посадка на реке Мамонта (1 час.), названой в честь обнаруженного на этих берегах отлично сохранившегося скелета мамонта в 1948 году.

Прибытие в Хатангу.

Двухместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».

Ужин.

4 день

Экскурсия в центр народного творчества

Завтрак.

Экскурсия в центр народного творчества.

Центр народного творчества открыл свои двери в сельском поселении Хатанги 17 мая 1995 года.

В коллекции учреждения уже более 740 единиц различных хранений: живопись и графика, резьба по дереву, национальные и стилизованные костюмы, изделия из бисера и меха, резная кость, фотопостеры и фото.

Этнографическое направление экспозиций и презентации, основанные на фольклорном и историческом материале позволяют окунуться в суровый и удивительный мир полуострова Таймыр.

Обед.

Мероприятие в центре народного творчества.

Ужин.

5 день

Вылет из Хатанги

Завтрак.

Обед.

Освобождение номеров.

Вылет в г. Красноярск.

Позднее возвращение в Красноярск, ориентировочно в 21:00.

Советуем брать доп. ночь в Красноярске и утренние билеты для возвращения домой.

Проживание

Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице «Мамонт ИНН» (3 ночи) и 2-, 3-местное размещение в научно-исследовательском стационаре «Ледовая база. Мыс Баранова» (1 ночь).

Доплата за одноместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН» (3 ночи) – 7500 руб. /чел.

Варианты проживания

Мамонт Инн

3 ночи

Бюджетный вариант для активного отдыха — отель «Мамонт Инн» находится в Хатанге. Этот отель располагается в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города.

Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом.

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Научно-исследовательский стационар «Ледовая база. Мыс Баранова»

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Авиаперелет Красноярск - Хатанга - Красноярск
  • Перелет на вертолете Хатанга - мыс Челюскин - Северная Земля - Хатанга
  • Оформление пропуска
  • Комплексное 3-х разовое питание
  • 2-местное размещение в гостинице «Мамонт Инн»
  • 2-/3-местное размещение на базе на мысе Баранова
  • Экскурсионная программа
  • Входной билет в музей
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Красноярска и обратно
  • Доплата за одноместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН» (3 ночи) - 7500 руб. /чел
  • Страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно);
    • очки солнцезащитные.
  9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуем оформить страховку от невыезда.

Изменения в программе маршрута

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 сен 2024
Остались довольны путешествием.
Л
10 сен 2024
Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы. Большое спасибо нашему сопровождающему Алёне! Она не уставала опекать нас и отвечать на миллион вопросов неугомонных туристов)
Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы.
Н
8 сен 2024
Очень знающий, опытный и внимательный руководитель поездки. Много интересной информации.

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