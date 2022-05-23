Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике

Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего, который словно

Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего, который словно в сказке вырос в 21 веке в 40 км от Казани. За время экскурсии мы посетим с Вами основные градообразующие объекты города и совершим обзорную экскурсию по городу.
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике

Что вас ожидает 🤩

  • Университет Иннополиса
  • Студенческое общежитие
  • Технопарк им. Лобачевского
  • Технопарк им. Попова и другие

Что вас ждет:

  • Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего, который словно в сказке вырос в 21 веке в 40 км от Казани.
  • За время экскурсии мы посетим с Вами основные градообразующие объекты города и совершим обзорную экскурсию по городу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Мастер-класс оплачивается дополнительно при желании
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иннополис ул. Университетская д. 1
Завершение: г. Иннополис ул. Университетская д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии не включен мастер-класс. Если Вас заинтересует мастер-класс
  • Вы можете забронировать его написав мне
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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