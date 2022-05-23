Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике

Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего, который словно
Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего, который словно в сказке вырос в 21 веке в 40 км от Казани. За время экскурсии мы посетим с Вами основные градообразующие объекты города и совершим обзорную экскурсию по городу.
Что вас ожидает 🤩
- Университет Иннополиса
- Студенческое общежитие
- Технопарк им. Лобачевского
- Технопарк им. Попова и другие
Что вас ждет:
- Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего, который словно в сказке вырос в 21 веке в 40 км от Казани.
- За время экскурсии мы посетим с Вами основные градообразующие объекты города и совершим обзорную экскурсию по городу.
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость включены услуги гида
- Что не входит
- Трансфер
- Мастер-класс оплачивается дополнительно при желании
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Иннополис ул. Университетская д. 1Завершение: г. Иннополис ул. Университетская д. 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В стоимость экскурсии не включен мастер-класс. Если Вас заинтересует мастер-класс
- Вы можете забронировать его написав мне
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Иннополисе
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