Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике

Дорогие гости, приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по городу-будущего, который словно в сказке вырос в 21 веке в 40 км от Казани. За время экскурсии мы посетим с Вами основные градообразующие объекты города и совершим обзорную экскурсию по городу.