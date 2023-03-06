Робот-консьерж, самозаряжающийся дрон, беспилотное такси… будущее уже наступило? Да! В Иннополисе вы прикоснётесь к реальности, в которой мы будем жить через несколько лет. Прогуляетесь по технопаркам и кампусу, исследуете интерактивные дизайнерские зоны. А ещё познакомитесь с роботом-котиком и курьерами-вездеходами и узнаете, как они работают.

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Описание

Что вас ожидает

Город высоких технологий

Иннополис – один из трёх наукоградов России и полигон для тестирования «умных» решений. Здесь по улицам разъезжают беспилотные такси и роверы, студенты спешат на занятия по ИТ и робототехнике, а бытовыми вопросами жителей занимается бот по имени Инна. Мы расскажем, как появился самый молодой и технологичный город России и какие фантастические мечты уже нашли здесь воплощение.

Путешествие в мир будущего

Экскурсия по Иннополису длится 1,5 часа и включает обзорную прогулку по городу, а также посещение университетского кампуса и технопарков, где базируются ИТ-компании и стартапы особой экономической зоны.

🔹 В университете вы увидите, в каких условиях учатся студенты. Осмотрите современный читальный зал и типовую жилую комнату в кампусе.

🔹 В технопарках вы узнаете, какие компании являются резидентами Иннополиса. Прикоснётесь к современным технологиям в коворкинге с дополненной реальностью. Понаблюдаете за работой робота-официанта.

🔹 На обзорной экскурсии по городу вы встретите роботов-доставщиков и беспилотное такси. А при наличии свободных машин и благоприятной погоде прокатитесь на одном из беспилотников.

🔹 При предварительном бронировании можно пообедать по комплексному меню в одном из заведений города (стоимость от 400 руб., оплачивается отдельно)

Организационные детали

Как добраться

Из Казани до Иннополиса можно доехать на такси, каршеринге или общественном транспорте. Автобусы по маршруту 108 курсируют ежедневно из центра Казани и обратно. Время в пути около 60 минут. Купить билеты можно у водителя при посадке в автобус. Стоимость проезда 160 руб. при оплате картой, 200 руб. наличными. Билет для ребенка до 7 лет — 80 руб.

Беспилотный транспорт

Учитывайте, что доступность беспилотного такси зависит от ситуации на дорогах (время ожидания может составить до 30-40 минут), а также погоды (в дождь, туман или снегопад машины не выходят на маршрут — камеры-лидары не распознают объекты вокруг). Пассажирами беспилотника могут быть дети от 7 лет.

Условия для групп

Если вы путешествуете группой от 3 человек, мы предлагаем скидки на экскурсию: