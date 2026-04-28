Посещение Иннополиса лучше всего планировать с мая по сентябрь, когда погодные условия позволяют комфортно исследовать город и его инновации. Это время идеально подходит для прогулок и знакомства с технологическими новинками на свежем воздухе.

В Иннополисе каждый день - это шаг в будущее. Участники экскурсии смогут увидеть беспилотные такси, роботов-доставщиков и узнать, как они функционируют. Прогулка по университетскому кампусу и технопаркам позволит понять, как технологии влияют на повседневную жизнь. Встреча с роботом-котиком и создание картины с помощью искусственного интеллекта добавят интерактивности. Это уникальная возможность увидеть, как фантастические идеи воплощаются в реальность

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Город высоких технологий

Иннополис – один из трёх наукоградов России и экспериментальная песочница для тестирования «умных» решений. Здесь по улицам разъезжают беспилотные такси и роверы, студенты спешат на занятия по ИТ и робототехнике, а бытовыми вопросами жителей занимается бот по имени Инна. Мы расскажем, как появился самый молодой и технологичный город России и какие фантастические мечты уже нашли здесь воплощение.

Путешествие в мир будущего

Экскурсия по Иннополису длится 1,5 часа и включает обзорную прогулку по городу, а также посещение университетского кампуса и технопарка Попова, где базируются ИТ-компании и стартапы особой экономической зоны.

🔹 В университете вы увидите, в каких условиях учатся студенты. Осмотрите современный читальный зал и типовую жилую комнату в кампусе.

🔹 В технопарках вы узнаете, какие компании являются резидентами Иннополиса. Вместе с сервисом «Нейробокс» создадите свой неповторимый аватар, используя возможности искусственного интеллекта. Понаблюдаете за работой робота-официанта.

🔹 На обзорной экскурсии по городу вы встретите роботов-доставщиков и беспилотное такси. А при наличии свободных машин и благоприятной погоде прокатитесь на одном из них.

🔹 В городе можно пообедать в кафе с роботом официантом. Гид поможет в выбором.

Организационные детали

Программа рассчитана на участников старше 9 лет

Как добраться

Из Казани до Иннополиса можно доехать на такси, каршеринге или общественном транспорте. Автобусы по маршруту 108 курсируют ежедневно из центра Казани и обратно. Время в пути около 60 минут. Купить билеты можно у водителя при посадке в автобус. Стоимость проезда при оплате наличными — 230 ₽ при оплате картой — 250 ₽. Билет для ребенка до 7 лет — 90 ₽

Беспилотный транспорт

Учитывайте, что доступность беспилотного такси зависит от ситуации на дорогах (время ожидания может составить до 30-40 минут), а также погоды (в дождь, туман или снегопад машины не выходят на маршрут — камеры-лидары не распознают объекты вокруг). Пассажирами беспилотника могут быть дети от 7 лет.

Если вы путешествуете группой от 4 человек, мы предлагаем скидки на экскурсию.