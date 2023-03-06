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Описание
Что вас ожидает
Город высоких технологий
Иннополис – один из трёх наукоградов России и полигон для тестирования «умных» решений. Здесь по улицам разъезжают беспилотные такси и роверы, студенты спешат на занятия по ИТ и робототехнике, а бытовыми вопросами жителей занимается бот по имени Инна. Мы расскажем, как появился самый молодой и технологичный город России и какие фантастические мечты уже нашли здесь воплощение.
Путешествие в мир будущего
Экскурсия по Иннополису длится 1,5 часа и включает обзорную прогулку по городу, а также посещение университетского кампуса и технопарков, где базируются ИТ-компании и стартапы особой экономической зоны. 🔹 В университете вы увидите, в каких условиях учатся студенты. Осмотрите современный читальный зал и типовую жилую комнату в кампусе. 🔹 В технопарках вы узнаете, какие компании являются резидентами Иннополиса. Прикоснётесь к современным технологиям в коворкинге с дополненной реальностью. Понаблюдаете за работой робота-официанта. 🔹 На обзорной экскурсии по городу вы встретите роботов-доставщиков и беспилотное такси. А при наличии свободных машин и благоприятной погоде прокатитесь на одном из беспилотников. 🔹 При предварительном бронировании можно пообедать по комплексному меню в одном из заведений города (стоимость от 400 руб., оплачивается отдельно)
Организационные детали
Как добраться
Из Казани до Иннополиса можно доехать на такси, каршеринге или общественном транспорте. Автобусы по маршруту 108 курсируют ежедневно из центра Казани и обратно. Время в пути около 60 минут. Купить билеты можно у водителя при посадке в автобус. Стоимость проезда 160 руб. при оплате картой, 200 руб. наличными. Билет для ребенка до 7 лет — 80 руб.
Беспилотный транспорт
Учитывайте, что доступность беспилотного такси зависит от ситуации на дорогах (время ожидания может составить до 30-40 минут), а также погоды (в дождь, туман или снегопад машины не выходят на маршрут — камеры-лидары не распознают объекты вокруг). Пассажирами беспилотника могут быть дети от 7 лет.
Условия для групп
Если вы путешествуете группой от 3 человек, мы предлагаем скидки на экскурсию:
от 3 до 5 человек: 900 руб. взрослый билет, 400 руб. школьный
от 6 до 10 человек: 550 руб. /350 руб.
11+ человек — 350 руб. /300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле Университета Иннополис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Иннополисе
Мы — команда жителей и студентов Иннополиса, влюблённых в этот город. Проводим экскурсии, мастер-классы и влюбляем людей в высокие технологии. С нами вы окунётесь в мир ИТ, увидите роботов, прокатитесь на беспилотнике и точно захотите остаться здесь подольше! До встречи в Инно!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
6 мар 2023
Была приятно удивлена! Очень интересная экскурсия! Гид Ростислав, студент 2 курса университета Иннополис, провёл экскурсию супер профессионально, время пролетело на одном дыхании. Место уникальное, советую всем побывать здесь.
Н
Наталья
25 фев 2023
Было очень интересно узнать и посмотреть наяву город будущего. Чистый, красивый, спокойный и умный город. Получили много полезной информации об университете, жизни студентов. Спасибо. Экскурсия прошла очень интересно.
Р
Роман
31 янв 2023
Добрый день! Долго выбирали в каком формате посетить Иннополис, и не прогадали, выбрав именно эту экскурсию. Были 31 января с сыном. Особенность в том, что гидами являются не стандартные экскурсоводы, а студенты Университета Иннополис. Наш гид, Владислав, сразу же нашел общий язык с моим сыном, который особо не хотели ехать. Легким и доступным языком рассказал об IT-ВУЗе, провел нас по Университету и даже показал демо-версию жилой комнаты студента, что очень понравилось сыну, ему было интересно увидеть, как живут студенты. Затем мы прогулялись по городу, увидели "живых" роботов-доставщиков. Посетили один из технопарков. Послушать о компаниях-резидентах и об особой экономической зоне было так же интересно. Затем Владислав подсказал нам как вызвать беспилотное такси и мы прокатились на нем. Спасибо за экскурсию!
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