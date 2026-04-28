Посещение Иннополиса лучше всего планировать с мая по сентябрь, когда погодные условия позволяют комфортно исследовать город и его инновации. Это время идеально подходит для прогулок и знакомства с технологическими новинками на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Университетский кампус
Технопарки
Беспилотные такси
Описание экскурсии
Город высоких технологий
Иннополис – один из трёх наукоградов России и экспериментальная песочница для тестирования «умных» решений. Здесь по улицам разъезжают беспилотные такси и роверы, студенты спешат на занятия по ИТ и робототехнике, а бытовыми вопросами жителей занимается бот по имени Инна. Мы расскажем, как появился самый молодой и технологичный город России и какие фантастические мечты уже нашли здесь воплощение.
Путешествие в мир будущего
Экскурсия по Иннополису длится 1,5 часа и включает обзорную прогулку по городу, а также посещение университетского кампуса и технопарка Попова, где базируются ИТ-компании и стартапы особой экономической зоны. 🔹 В университете вы увидите, в каких условиях учатся студенты. Осмотрите современный читальный зал и типовую жилую комнату в кампусе. 🔹 В технопарках вы узнаете, какие компании являются резидентами Иннополиса. Вместе с сервисом «Нейробокс» создадите свой неповторимый аватар, используя возможности искусственного интеллекта. Понаблюдаете за работой робота-официанта. 🔹 На обзорной экскурсии по городу вы встретите роботов-доставщиков и беспилотное такси. А при наличии свободных машин и благоприятной погоде прокатитесь на одном из них. 🔹 В городе можно пообедать в кафе с роботом официантом. Гид поможет в выбором.
Организационные детали
Программа рассчитана на участников старше 9 лет
Как добраться
Из Казани до Иннополиса можно доехать на такси, каршеринге или общественном транспорте. Автобусы по маршруту 108 курсируют ежедневно из центра Казани и обратно. Время в пути около 60 минут. Купить билеты можно у водителя при посадке в автобус. Стоимость проезда при оплате наличными — 230 ₽ при оплате картой — 250 ₽. Билет для ребенка до 7 лет — 90 ₽
Беспилотный транспорт
Учитывайте, что доступность беспилотного такси зависит от ситуации на дорогах (время ожидания может составить до 30-40 минут), а также погоды (в дождь, туман или снегопад машины не выходят на маршрут — камеры-лидары не распознают объекты вокруг). Пассажирами беспилотника могут быть дети от 7 лет.
Если вы путешествуете группой от 4 человек, мы предлагаем скидки на экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1950 ₽
Дети с 9 до 18 лет
1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Технопарка им. Попова, вход Трава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Иннополисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2104 туристов
Мы — команда жителей Иннополиса и страстных последователей IT-технологий из агентства «Технологии путешествий». С нами вас ждёт увлекательное погружение в мир будущего: захватывающие экскурсии, инновационные мастер-классы и бесконечное удивление возможностями высоких технологий. Приготовьтесь встретиться с роботами, протестировать беспилотные такси и влюбиться в этот мир так, что вам захочется остаться надолго. Добро пожаловать и до скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 138 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Гузель
довольны на все 100%! очень познавательно, интересно, экскурсовод Артем прекрасно владеет информацией, интересный рассказчик и просто отличный парень! вернемся к вам еще раз, теперь уже с детьми и конечно хотим к Артему! всех благ, до встречи!
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Юлия
Очень понравилось гулять по зимнему Иннополису. Побывали в Университете (он был пуст, студенты разъехались на новогодние каникулы). Показали нам комнату в общаге - просто крутые условия, в юности жила в Москве в общаге, есть с чем сравнить:) Даже в местном кинотеатре побывали. Ели в одной кафешке, так наш заказ привез робот-доставщик
+2
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Елена
Экскурсия в город Иннополис оставила только положительные впечатления! Этот современный город, расположенный недалеко от Казани, стал настоящим примером успешной реализации концепции умного города.
С самого начала экскурсии нас встретил дружелюбный гид читать дальшеуменьшить
Михаил, который с энтузиазмом делился информацией о проекте и его достижениях.
В целом, экскурсия была не только познавательной, но и вдохновляющей. Я рекомендую всем посетить Иннополис и увидеть этот уникальный город своими глазами!
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М
Мария
Иннополис город будущего, понравилось все, Ярослава провела отличную экскурсию. От Казани добиралась на 108 автобусе, ходит четко по расписанию.
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А
Анна
У меня двоякое впечатление от экскурсии. Нам ее проводила студентка первого курса. Зашли на первый этаж университета, посмотрели макет города, типовую комнату общежития, а потом нас подвели к телевизору, на читать дальшеуменьшить
котором показали презентацию университета. Думаю, что эту презентацию можно просто найти в открытом доступе и посмотреть. Далее прошли в технопарк через типовой спальный район. Нам рассказали о стоимости жилья, зарплатах и быте. Да, увидели роботов-доставщиков, но такие и в Мурино давно ездят. Беспилотное такси тоже по пути попалось, но мы на нем не прокатились, да и водитель в них все равно сидит. В технопарке тоже посмотрели презентацию на телевизоре, прошлись по коридору первого этажа, на котором офисы компаний и кафе. Собственно, в кафе экскурсия и закончилась. Не могу сказать, что я в восторге, но, наверное, ничего больше об этом городе не рассказать.
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О
Оксана
Нашим гидом был студент университета Илья. Он шикарно провел для нас экскурсию! Ответил на все 100 вопросов))) интересно,с юмором и глубоким знанием и пониманием! Это не заученный текст, а прямо профессиональная экскурсия. Мы получили даже больше, чем рассчитывали! Благодарим Илью и желаем, чтобы все задуманное сбылось!
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