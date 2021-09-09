Фантастический Иннополис

Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты

5
4 отзыва
Иннополис — первый российский город для IT-специалистов.

Вы узнаете, кому принадлежит идея его создания, сколько людей здесь живет и насколько комфортна высокотехнологичная городская среда для обычного человека.

Посетите местный университет и его общежитие, увидите роботов-курьеров и беспилотное такси!
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис
Фантастический Иннополис

Что вас ожидает

«Город будущего» изнутри

Мы побываем в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете — и прогуляемся по градообразующему зданию в виде кольца, где размещается Технопарк имени Попова. Пройдем по современным улицам Иннополиса и встретим роботов-доставщиков. Быть может, даже прокатимся на беспилотном такси! Я расскажу, когда, зачем, для кого построили этот необычный город и кто его спроектировал.

Иннополис глазами местного жителя

Как резидент Иннополиса я поделюсь особенностями местного быта. Вы поймете, в чем минусы жизни в самом молодом городе страны, какие преимущества нам дает статус «особой экономической зоны» и какие крупные компании здесь работают. А также: как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс.

Организационные детали

  • Входные билеты в университет оплачиваются дополнительно — 100 р. с человека
  • Для групп от 5 человек скидка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Аида
Аида
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюбленный в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 3 года живу в Иннополисе. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С радостью покажем вам любимые места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
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4 настоящих отзыва от туристов

Алла
9 сен 2021
Экскурсию, проведённую гидом Людмилой, однозначно запомним! Доброжелательная улыбчивая жительница этого молодого инновационного города в деталях показала жизнь студентов, работников и горожан. Рекомендуем ехать в этот город! И обязательно брать гида! Просто поглазеть и сделать фото, не узнав подробности, это лишь на 15% понять это место.
Е
24 авг 2021
Огромное спасибо Аиде- нашему экскурсоводу! Экскурсия была очень познавательна. Чувствуется, что гид любит свой город. Будем рекомендовать эту экскурсию друзьям.
М
5 авг 2021
Познавательно, удобно, индивидуально! Мы сделали правильный выбор, чего и всем желаем!
Е
29 июля 2021
Благодарим за интересную и содержательную экскурсию. Экскурсовод радеет и болеет за свое дело. Здоровья всем и благополучия! Городу процветания!

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