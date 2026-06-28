Иннополис — первый российский город для IT-специалистов. Вы узнаете, кому принадлежит идея его создания, сколько людей здесь живет и насколько комфортна высокотехнологичная городская среда для обычного человека. Посетите холл местного университета, увидите роботов-курьеров и беспилотное такси!

Описание экскурсии

«Город будущего» изнутри

Мы побываем в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете — и прогуляемся по градообразующему зданию в виде кольца, где размещается Технопарк имени Попова. Пройдем по современным улицам Иннополиса и встретим роботов-доставщиков. Быть может, даже прокатимся на беспилотном такси! Я расскажу, когда, зачем, для кого построили этот необычный город и кто его спроектировал.

Иннополис глазами местного жителя

Как резидент Иннополиса я поделюсь особенностями местного быта. Вы поймете, в чем минусы жизни в самом молодом городе страны, какие преимущества нам дает статус «особой экономической зоны» и какие крупные компании здесь работают. А также: как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс.

Организационные детали