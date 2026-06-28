Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
Иннополис — первый российский город для IT-специалистов.
Вы узнаете, кому принадлежит идея его создания, сколько людей здесь живет и насколько комфортна высокотехнологичная городская среда для обычного человека. Посетите холл местного университета, увидите роботов-курьеров и беспилотное такси!
Мы побываем в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете — и прогуляемся по градообразующему зданию в виде кольца, где размещается Технопарк имени Попова. Пройдем по современным улицам Иннополиса и встретим роботов-доставщиков. Быть может, даже прокатимся на беспилотном такси! Я расскажу, когда, зачем, для кого построили этот необычный город и кто его спроектировал.
Иннополис глазами местного жителя
Как резидент Иннополиса я поделюсь особенностями местного быта. Вы поймете, в чем минусы жизни в самом молодом городе страны, какие преимущества нам дает статус «особой экономической зоны» и какие крупные компании здесь работают. А также: как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс.
Организационные детали
Для группы от 4 чел. предоставляем скидку. Подробности уточняйте в переписке
Университет Иннополис иногда закрыт или перегружен для посещения. Проведём экскурсию с внешним осмотром здания и посещением технопарка им. Попова
Из Казани в Иннополис по расписанию ходит комфортабельный автобус. Стоимость проезда — 300 ₽ за чел. при оплате наличными, 270 ₽ за чел. при оплате картой. Билет покупается у водителя. Можно добраться также на личном автомобиле, такси или каршеринге. Проблем с бесплатными парковками в городе нет
Мы можем провести эту экскурсию для большой группы от 10 до 200 чел. Уточняйте в переписке подробности
С вами буду я или другой гид из нашей команды. Мы все жители Иннополиса, прошли обучение при мэрии города и ждём вас с нетерпением!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Город Иннополис, Университетская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Иннополисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9607 туристов
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюблённый в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
Благодарим Анастасию за интересный рассказ. Без спешки, с юмором, узнали много интересных и необычных фактов о жизни и учебе в Иннополисе.
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Татьяна
Для нас экскурсию проводила Юлия Т., были с детьми 9 и 15 лет, Юлия провела для нас чудесную прогулку по городу и университету, IT кластеру, осветила все сферы жизни горожан, прекрасная подача, видно, что человек эрудирован, а не просто выучил данный материал, мы были в полном восторге, как будто попали в будущее, будем всем рекомендовать к посещению.
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И
Ирина
Всем доброе время суток, были в Иннополисе в мае. Все очень понравилось. Экскурсия по времени была 1.5 часа. Обошли весь город, прокатились на беспилотном такси. Всё супер, рекомендую
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И
Ирина
отличная экскурсия, наполненная впечатляющими видами и интересным рассказом экскурсовода. Все лаконично, подробно, интересно, ЗАМАНЧИВО.
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Ольга
Мне очень всё понравилось. Не удалось прилететь вовремя, нам пошли навстречу всё перенесли. Давно мечтала там побывать. Очень интересно рассказывали, мы много узнали. Хоть экскурсия была сразу после длинной дороги, я полностью погрузилась в этот городок. Рекомендую, обязательно посетите Иннополис!
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Наталья
6 янвпря 2026 г. были с семьёй на экскурсии в Иннополисе. Было очень интересно посмотреть как живут люди работающие в IT сфере. Нам в детстве в школе рассказывали, что в будущем наступит коммунизм, вот в этом конкретно взятом городе мы его и понаблюдали. 😁 Эх, аж завидно стало…. Спасибо за экскурсию!