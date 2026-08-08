Индивидуальная
до 10 чел.
Фантастический Иннополис
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
Начало: Город Иннополис, Университетская, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
Роботы, дроны и инновации ждут вас в Иннополисе! Узнайте, как живут и работают в этом высокотехнологичном городе будущего
Начало: У Технопарка им. Попова, вход Трава
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3800 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису
Погрузиться в мир высоких технологий и исследовать его вдоль и поперёк
Начало: В городе Иннополис
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иннополису
Самые популярные экскурсии в Иннополисе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Иннополису в августе 2026
Сейчас в Иннополисе можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 7500. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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