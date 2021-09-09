Экскурсии Иннополиса

Все экскурсии в Иннополисе

Доступно 2 экскурсии 🚌 в Иннополисе на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Индивидуальная экскурсия
7 400
за 1-15 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию, значит тебе интересно прошлое, настоящее и будущее!...
Ежедневно. Время по договоренности.
Фантастический Иннополис
Индивидуальная экскурсия
5
4
1ч 30м
2 500
за 1-10 чел.
Фантастический Иннополис
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты

Последние отзывы «Экскурсии Иннополиса»

  • Отзыв на: Фантастический Иннополис
    А
    Алла
    9 сентября 2021
    5
    Экскурсию, проведённую гидом Людмилой, однозначно запомним! Доброжелательная улыбчивая жительница этого молодого инновационного города в деталях показала жизнь студентов, работников и горожан. Рекомендуем ехать в этот город! И обязательно брать гида! Просто поглазеть и сделать фото, не узнав подробности, это лишь на 15% понять это место.
  • Отзыв на: Фантастический Иннополис
    Е
    Елена
    24 августа 2021
    5
    Огромное спасибо Аиде- нашему экскурсоводу! Экскурсия была очень познавательна. Чувствуется, что гид любит свой город. Будем рекомендовать эту экскурсию друзьям.
  • Отзыв на: Фантастический Иннополис
    М
    Мария
    5 августа 2021
    5
    Познавательно, удобно, индивидуально! Мы сделали правильный выбор, чего и всем желаем!
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