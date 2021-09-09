Все экскурсии в Иннополисе
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Иннополисе на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
7 400₽
за 1-15 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию, значит тебе интересно прошлое, настоящее и будущее!...
Ежедневно. Время по договоренности.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500₽
за 1-10 чел.
Фантастический Иннополис
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
Последние отзывы «Экскурсии Иннополиса»
- ААлла9 сентября 2021Экскурсию, проведённую гидом Людмилой, однозначно запомним! Доброжелательная улыбчивая жительница этого молодого инновационного города в деталях показала жизнь студентов, работников и горожан. Рекомендуем ехать в этот город! И обязательно брать гида! Просто поглазеть и сделать фото, не узнав подробности, это лишь на 15% понять это место.
- ЕЕлена24 августа 2021Огромное спасибо Аиде- нашему экскурсоводу! Экскурсия была очень познавательна. Чувствуется, что гид любит свой город. Будем рекомендовать эту экскурсию друзьям.
- ММария5 августа 2021Познавательно, удобно, индивидуально! Мы сделали правильный выбор, чего и всем желаем!