Найдено 3 экскурсии в Иннополисе , цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 1.5 часа 115 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Фантастический Иннополис Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты Начало: Город Иннополис, Университетская, 1 от 4000 ₽ за всё до 2 чел. Пешая 1.5 часа 138 отзывов Индивидуальная Иннополис: повседневная жизнь «умного города» Роботы, дроны и инновации ждут вас в Иннополисе! Узнайте, как живут и работают в этом высокотехнологичном городе будущего Начало: У Технопарка им. Попова, вход Трава от 3800 ₽ за человека Пешая 2.5 часа 3 отзыва Квест до 6 чел. 2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису Погрузиться в мир высоких технологий и исследовать его вдоль и поперёк Начало: В городе Иннополис от 7500 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иннополису Самые популярные экскурсии в Иннополисе Фантастический Иннополис; Иннополис: повседневная жизнь «умного города»; 2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Иннополису в августе 2026 Сейчас в Иннополисе можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 7500. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5

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