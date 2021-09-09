Отзыв на: Фантастический Иннополис

А Алла 5

Экскурсию, проведённую гидом Людмилой, однозначно запомним! Доброжелательная улыбчивая жительница этого молодого инновационного города в деталях показала жизнь студентов, работников и горожан. Рекомендуем ехать в этот город! И обязательно брать гида! Просто поглазеть и сделать фото, не узнав подробности, это лишь на 15% понять это место.