Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани

Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию, значит тебе интересно прошлое, настоящее и будущее!...

Дорогой турист, если ты читаешь эту информацию, значит тебе интересно прошлое, настоящее и будущее! Я приглашаю совершить путешествие из будущего в прошлое, посетив 2 удивительных места республики Татарстан: самый молодой и инновационный город РФ Иннополис и одно из самых легендарных, живописных и таинственных мест — остров-град Свияжск.
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани

Что вы увидите 🤩

  • Самый молодой город России
  • Самый крупный комплекс арендной жилья
  • Университет Иннополис и студенческое общежитие
  • Роботов-курьеров
  • Беспилотное такси
  • Действующий мужской Успенский монастырь, основанный в 1555 г
  • Действующий женский Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Памятник древнерусского деревянного зодчества и многое другое
Что вас ждет
Иннополис
В городе Иннополис Вы узнаете почему, для кого и когда построили этот город. Увидите беспилотное такси (и возможно сможете на нём прокатиться), роботов-курьеров, которые без устали курсируют по улицам этого города, посетите первый российский IT-вуз Университет Иннополис и градообразущее здание в виде кольца АДЦ ИМ. ПОПОВА.
Свияжск
В Свияжске мы полюбуемся удивительными пейзажами, узнаем историю строительства города-крепости и о его роли в завоевании Иваном Грозным Казани в 1552 году. Мы посетим территорию 2х старейших монастырей нашего края, увидим древнейший памятник деревянного зодчества Троицкую церковь и посетим красивейший Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость». История Свияжска настолько величествена и трагична, что по ней можно вспомнить историю России за последние 500 лет.
Это путешествие из прошлого в будущее я постараюсь сделать увлекательным и запоминающимся!

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Билет
7 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Трансфер, входные билеты оплачиваются дополнительно:
  • на легковой автомобиле от 600 рублей в час
  • На минивене от 700 рублей в час
  • На микроавтобусе 1100 рублей в час
  • Входной билет в Университет Иннополис 250 рублей с человека
  • Входной билет на территорию остров-града Свияжск — 100 рублей с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Место встречи по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время по договоренности.
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно. Время по договоренности.

Аида Х.
Аида Х.
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