Что вас ждет

Иннополис

В городе Иннополис Вы узнаете почему, для кого и когда построили этот город. Увидите беспилотное такси (и возможно сможете на нём прокатиться), роботов-курьеров, которые без устали курсируют по улицам этого города, посетите первый российский IT-вуз Университет Иннополис и градообразущее здание в виде кольца АДЦ ИМ. ПОПОВА.

Свияжск

В Свияжске мы полюбуемся удивительными пейзажами, узнаем историю строительства города-крепости и о его роли в завоевании Иваном Грозным Казани в 1552 году. Мы посетим территорию 2х старейших монастырей нашего края, увидим древнейший памятник деревянного зодчества Троицкую церковь и посетим красивейший Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость». История Свияжска настолько величествена и трагична, что по ней можно вспомнить историю России за последние 500 лет.

Это путешествие из прошлого в будущее я постараюсь сделать увлекательным и запоминающимся!