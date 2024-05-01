3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»

Индивидуальный тур в Иркутске
Приглашаем в 3-х дневное путешествие на Байкал в небольшой группе до 5 человек, наш опытный гид расскажет местные легенды и будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия.

В стоимость уже включены: услуги гида, проживание, питание, посещение бани в первый день и входные билеты.
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Визит-центр Байкальского заповедника
  • Вершины хребта Хамар-Дабан
  • Восточные Саяны
  • Фуникулер в Байкальске
  • Хойморский дацан
  • Святая поляна
  • Водопад на р. Кынгырга
  • Нилова Пустынь
  • Дацан Бурхан-Баабай
  • Мараловая ферма

Описание

Что вас ожидает:1-й день. Иркутск-Танхой-Байкальск. Посещение Байкальского заповедника, проживание, баня. Питание включено 2-й день. Байкальск-Аршан. Мараловая ферма,водопад, Святая Поляна 3-й день. Аршан-Нилова Пустынь-Иркутск Подробную программу смотрите ниже. Организационная информация:• Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик или зонт, ветровку или куртку, головной убор (панама, кепка), удобную обувь и отличное настроение!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Завершение: Город Иркутск, довезем до места размещения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дорогие гости! Наша команда с нетерпением ждет встречи с вами
  • У нас все готово для вашего отдыха. Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
  • Дождевик или зонт
  • Ветровку или куртку
  • Головной убор(панама, кепка)
  • Удобную обувь и отличное настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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