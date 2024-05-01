Приглашаем в 3-х дневное путешествие на Байкал в небольшой группе до 5 человек, наш опытный гид расскажет местные легенды и будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия.
В стоимость уже включены: услуги гида, проживание, питание, посещение бани в первый день и входные билеты.
В стоимость уже включены: услуги гида, проживание, питание, посещение бани в первый день и входные билеты.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Визит-центр Байкальского заповедника
- Вершины хребта Хамар-Дабан
- Восточные Саяны
- Фуникулер в Байкальске
- Хойморский дацан
- Святая поляна
- Водопад на р. Кынгырга
- Нилова Пустынь
- Дацан Бурхан-Баабай
- Мараловая ферма
Описание
Что вас ожидает:1-й день. Иркутск-Танхой-Байкальск. Посещение Байкальского заповедника, проживание, баня. Питание включено 2-й день. Байкальск-Аршан. Мараловая ферма,водопад, Святая Поляна 3-й день. Аршан-Нилова Пустынь-Иркутск Подробную программу смотрите ниже. Организационная информация:• Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик или зонт, ветровку или куртку, головной убор (панама, кепка), удобную обувь и отличное настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Завершение: Город Иркутск, довезем до места размещения гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Дорогие гости! Наша команда с нетерпением ждет встречи с вами
- У нас все готово для вашего отдыха. Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Дождевик или зонт
- Ветровку или куртку
- Головной убор(панама, кепка)
- Удобную обувь и отличное настроение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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