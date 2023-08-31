В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Уединённые пляжи, густые леса и живописные горы уже ждут вас в нашем путешествии! Байкальская природа манит, а мы не можем себе отказать в удовольствии насладиться атмосферой, царящей вокруг самого глубокого озера. Вас ждут треккинги, купание в бухте Песчаной, пикник на берегу и посещение буддийского дацана.
Будем любоваться Тункинской долиной с высоты пика Любви и даже восстановим силы, отдохнув в целебных ваннах.
5
4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется иметь удобную одежду и обувь, трекинговые ботинки для похода или удобные кроссовки, трекинговые палки, головной убор с козырьком, солнечные очки и крем от солнца, средства от насекомых.
Проживание. Будем жить в отелях и гостевых домах в Иркутске и Аршане. Размещение в 2-х, 3-х местных номерах/комнатах с удобствами внутри или на этаже.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
1 день
На Байкал
Встречаемся в 07:00 в аэропорту Иркутска, перекусим и поедем к озеру. Через 2 часа вы сможете поесть в кафе у причала, а гид закупится продуктами для пикника на пляже.
По прибытии вас ждёт прогулка на катере по водам Байкала. Цель нашего маршрута — бухта Песчаная, где мы сможем устроить привал и искупаться. Пляж окружен скалами и лесом, поэтому ощущение умиротворения гарантировано! Устроим пикник, а к вечеру вернёмся в Иркутск: заселимся в отель и пройдёмся по вечернему городу.
2 день
Переезд в Аршан: треккинг по ущелью реки Кынгарга
Покидаем Иркутск и направляемся в Аршан. Этот живописный посёлок расположился среди Саян на высоте 893 метра над уровнем моря. После заселения отправляемся в треккинг по ущелью реки Кынгарга. Пройдём по несложному маршруту, наслаждаясь шумом бьющихся о скалы потоков воды и окружающей природой.
В начале пути вы увидите рынок, на котором можно приобрести натуральные вкусности, а также шерстяные вещи.
Сегодня поужинаем с видом на горы.
3 день
Восхождение на пик Любви
В этот день вас ждёт уникальный опыт: мы поднимемся на пик Любви. Он представляет собой скалистую вершину, с которой открывается вид на Тункинские гольцы, долину реки Иркут и горные озёра. Преодолеем 5 километров, заглядывая на смотровые площадки. Добравшись до цели, насладимся соседними вершинами, сделает эффектные кадры и подышим свежим воздухом. Для похода вам понадобятся треккинговые палки (можно взять в аренду) и, конечно, удобная обувь.
4 день
Посещение буддийского дацана и релакс в горячем источнике
Отправляемся постигать дзен! Сегодня посетим буддийский дацан, где вы загадаете свои заветные желания и просто насладитесь состоянием умиротворения и спокойствия. Если в дацане не будет проходить служба, зайдём внутрь и даже сможем пообщаться со служителями.
Далее нас ждёт горячий источник. Примем целебные ванны, после чего у вас будет возможность побывать в ещё одном буддийском монастыре.
Затем вернёмся в Иркутск. На обратном пути вы сможете закупиться копчёной рыбкой и другими подарками для себя и близких, а также пройтись по берегу Байкала. Около 18:00 будем на месте.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансфер по маршруту
Трансфер из/до аэропорта
Экскурсионные сборы
Сопровождение организатором
Катание на катере по Байкалу
Входные билеты в заповедник
Посещение горячих источников
Что не входит в цену
Перелёт до Иркутска и обратно
Питание
Аренда треккинговых палок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 36 туристов
Мы команда и мы всей душой любим природу и путешествия! Считаем своей задачей показывать красивые природные объекты широкому кругу людей так, чтобы это было экологично, безопасно и интересно. Так, чтобы вы влюбились в походы и путешествия!
Работаем с 2019 года и на нашем счету более 300 довольных туристов по всей России!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталия
31 авг 2023
Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны. Тур ОЧЕНЬ понравился: мы не только побывали на Байкале, но и поднимались в горы, купались в самом Байкале и в "Глазном источнике". Рекомендую пройти по данному маршруту, не сомневаюсь, что эмоции будут зашкаливать.
О
Олег
9 авг 2023
Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в указанное время, гостиницы расположены в удобных для нас местах. Привлекательная стоимость туров позволяет обращаться к Антону в будущем. Большое спасибо за положительный опыт
Л
Леонид
9 авг 2023
Антон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумели.
Антон
14 июня 2023
Замечательное путешествие! 💥💥💥Организация трансфера на высшем уровне, душевные рассказы и гибкость сопровождающего по физическим возможностям путешественников 😁 огромнейший багаж знаний у Антона, чем он делится с большим желанием и горящие глаза))) большущее спасибо ему и дальнейших успехов и приключений 👍