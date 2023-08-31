Рекомендуется иметь удобную одежду и обувь, трекинговые ботинки для похода или удобные кроссовки, трекинговые палки, головной убор с козырьком, солнечные очки и крем от солнца, средства от насекомых.

Проживание. Будем жить в отелях и гостевых домах в Иркутске и Аршане. Размещение в 2-х, 3-х местных номерах/комнатах с удобствами внутри или на этаже.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.