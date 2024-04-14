Неприступные и впечатляющие Восточные Саяны с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.
Обе этих локации вы посетите в рамках одного тура! 5 дней путешествия подарят вам незабываемые воспоминания и впечатлят самобытной и яркой природной красотой Байкала.
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Встреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон
По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по дорогам с живописными видами – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение в гостиницы.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вас ждет: Тажеранские степи, паромная переправа, Байкал, мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
Экскурсия на север острова к мысу Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне по дороге к поселку Хужир.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня по желанию можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вас ждет: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Хобой, скульптура «Хранитель Байкала».
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед-пикник, проживание, экскурсия, разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.
Прощание с Ольхоном, дорога в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, проживание.
Путешествие к Восточным Саянам
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточных Саян.
Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.
Цель сегодняшнего путешествия – поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.
По прибытии в поселок вас ждет заселение и обзорная экскурсия.
Прогулка по поселку – это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!
Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.
Вечером у вас останется свободное время для прогулок и отдыха.
Вас ждет: буддийские дацаны, водопады, монгольский рынок.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Аршан-Иркутск, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.
Посещение горячих источников «Жемчуг»
После завтрака в гостинице вы отправитесь к горячим источникам.
Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана, где вы провели день накануне.
Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
После купания в горячих источниках, вы отправитесь в обратный путь по живописной Тункинской Долине.
В середине дня вас ждет обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).
После прибытия в Иркутск ваш пятидневный тур по Байкалу и Восточным Саянам подходит к концу.
За время путешествия вы познакомились с зимними красотами сибирского края, побывали в самом сердце Байкала и насладились впечатляющими видами величественных гор Восточного Саяна!
Множество ярких впечатлений, воспоминаний и колоритные фотографии путешествия будут напоминать об этом увлекательном приключении!
Вас ждет: Тункинская долина, Восточные Саяны, горячие источники.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Иркутск-Аршан, посещение горячих источников.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
|Направление
|Стандарт размещение
Номера категории стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон (2 ночи)
|БО Байкал терра
Кемпинг-отель Ольхон
отель «Байкал Хан»
отель Дача «БайкалЭко»
арт-отель «Порт Ольхон»
отель «BaikalWood Эко Лодж & Spa»
отель «Villa Malina»
|Иркутск (1 ночь)
ГК «Ангара»
гостиница «Русь»
гостиница «Воздушная гавань»
отель «Аэро Отель»
гостиница «Matreshka»
гостиница «Riverside»
отель «Irkutsk city center»
отель «Байкал – Северное море»
отель «Baikal Forest»
|Аршан (1 ночь)
гостиница «Иркут»
ГК «Туяна»
отель «Подснежник»
парк-отель «Корона»
семейное поместье «Солнечное»
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|43 000
|53 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|15 000
|19 000
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Кемпинг-отель Ольхон
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Байкал терра
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Matreshka", "Riverside"
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.
отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Иркут «, » Подснежник
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.
Отель «Корона», Солнечное
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Завтраки (кроме первого дня),1 обед-пикник на мысе Хобой
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Указанные по программе услуги гида
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Ледовая переправа на хивусе в межсезонье (зависит от климатической обстановки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- удобная обувь (нескользкие ботинки);
- головной убор (теплая шапка);
- теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- теплые варежки или перчатки;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия (страховка от несчастного случая).
Может ли измениться очередность программы по дням?
В заезд с 15.04.24 маршрут зеркальный, то есть очередность дней в обратном порядке. Сумма услуг неизменна.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отзыв оставили, поездкой довольны. Не первый раз с Большой Страной. Надеюсь до встречи!