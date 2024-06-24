Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви

Окунитесь в величественные просторы и красоту озера Байкал во время нашего активного тура, который подарит вам незабываемые впечатления и ощущение полного единения с природой. Чтобы по-настоящему ощутить силу и мощь
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природы, Вы отправитесь на восхождение на Пик Любви. Эта поездка станет неповторимым приключением, наполненным природными чудесами и активными занятиями.

Вы получите удовольствие от уединения с природой и увидите своими глазами красоту, которую может подарить только уникальное место, которое нельзя найти нигде больше на планете.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/bajkal/bajkal-i-sayany-rasshirennyj-tur-170530.

5
3 отзыва
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Дорога на Ольхон

Встреча группы в Иркутске в 10.00

Важно! Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Начало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.

Прощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с Ольхоном
4 день

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.

Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на самом юге Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

По желанию вы сможете посетить мараловую ферму, где обитает около 100 маралов (алтайских оленей).

Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры) и местный дацан.

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Включено в стоимость: трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, гид, разрешение на посещение национального парка.

До Аршана дорога занимает ориентировочно 4 часа, сопровождения гидом нет.

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
5 день

Восхождение на пик Любви. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

Прекрасно гулять у подножия гор, ощущая энергетику от их величественного соседства, но особенно впечатляет вид на долину на соседние горы с вершины!

Сегодня вас ждет восхождение на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах - на пик Любви (высота 2124 м).

Начинаем в 6:00 утра!

Тропа на пик Любви выходит из Аршана.

Вы отправитесь в путь в сопровождении опытного гида- проводника.

Он поведает вам романтичную легенду этого пика, проведет надежной тропой, и вы обязательно сможете стойко преодолеть весь путь и получить награду: потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу. Бескрайняя череда горных пиков создает ощущение, словно попал в страну горных великанов!

Среднее время восхождения - 4-5 часов.

Восхождение на пик - это возможность испытать свои силы и получить в итоге незабываемый опыт!

После восхождения вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.

За 5 дней вы познакомились с горами Восточного Саяна и с сердцем Байкала – островом Ольхон.

Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак; сопровождение гида-проводника на Пик Любви

Восхождение на пик Любви. Посещение горячих источников. Возвращение в ИркутскВосхождение на пик Любви. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
63 00072 00093 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
9 00016 00030 000

Варианты проживания

БО "Алдартай", ГК "У Татьяны" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", отель "Байкал Хан" или аналогичные

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Отель "Фрегат", "РиверСайд" или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Иркутск Сити Центр" 4*, Отель "Байкал Форест" или аналогичные

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

ГД «Сердце Аршана» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Гостиница «Иркут» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель «Корона» или аналогичные

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

При высокой загруженности или по иным уважительным причинам туроператор оставляет за собой право на размещение в аналогичном по комфорту объекте.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки (кроме первого дня), обед-пикник на мысе Хобой, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Вход в Национальный парк
  • Услуги гида (если указаны)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?

Краткая программа по классическому маршруту:

1 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон.

2 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой.

3 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск.

4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

5 день. Восхождение на пик Любви. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.

Краткая программа по зеркальному маршруту:

1 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам.

2 день. Восхождение на пик Любви. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск.

3 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон.

4 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой.

5 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск.

Даты:

02.06.24

05.06.24 - зеркальный

07.06.24

10.06.24 - зеркальный

12.06.24

15.06.24 - зеркальный

17.06.24

20.06.24 - зеркальный

22.06.24

25.06.24 - зеркальный

27.06.24

30.06.24 - зеркальный

02.07.24

05.07.24 - зеркальный

07.07.24

10.07.24 - зеркальный

12.07.24

15.07.24 - зеркальный

17.07.24

20.07.24 - зеркальный

22.07.24

25.07.24 - зеркальный

27.07.24

30.07.24 - зеркальный

01.08.24

04.08.24 - зеркальный

06.08.24

09.08.24 - зеркальный

11.08.24

14.08.24 - зеркальный

16.08.24

19.08.24 - зеркальный

21.08.24

24.08.24 - зеркальный

26.08.24

Какие организационные особенности тура?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени. Точки сбора: гостиница Ангара и аэропорт, ориентировочно с 8 до 10 утра (в каждой группе индивидуально ставят время). Точное время туристам сообщает организатор накануне тура;
  • Завершение программы тура около 20:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
  • В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
  • Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
  • Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 июн 2024
Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫 и тур 💜все прошло шикарно, если не считать дождливой погоды, но в Аршане дождь создавал конечно тоже приятную атмосферу. Впечатлений положительных много. Понравилось все, ну кроме погоды))) но это уж от вас не зависит)
Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫Добрый день 🌞 спасибо вам большое за организацию тура и что помогли мне приобрести билеты 🎫
С
8 авг 2024
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!!
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого
А
6 авг 2024
Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ПешеходныеНа автобусеМожно с детьмиМеста силыВсе туры5-дневные турыМинеральные источникиВосхождения

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