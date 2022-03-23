Маршрут сравнительно несложен, но в то же время очень разнообразен. Знакомство с Байкалом начнется с поселка Листвянка, а после увлекательного и познавательного переезда на специальном туристическом поезде по знаменитой Кругобайкальской железной дороге вы окажетесь в самой южной точке Байкала, у подножия величественных гор Хамар-Дабана. Преодолевая многочисленные речные переправы, вы познакомитесь со Старокомарской дорогой – древним караванным путем из России в Монголию и Китай, а затем, поднявшись на Пик Черского, увидите красивейшее озеро с поэтическим названием «Сердце». В хорошую погоду отсюда виден Байкал и снежные вершины Восточного Саяна. Подъем безопасен и не требует специального альпинистского снаряжения.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Начало пути и знакомство с Байкалом

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера. Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал. Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за дополнительную плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом. В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее. Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп. плата), прогуляться пешком или на квадроциклах (доп. плата), по лесному берегу этого живописного озера. Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал. Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы! 10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час). Размещение в гостинице. Включено питание: обед в гостинице. Обзорная экскурсия по Листвянке.

2 день Кругобайкальская ж/д

День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном. И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой. Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле. Но отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века. Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги. Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века. К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у самого подножия величественных гор Хамар-Дабана. Трансфер на пристань (~10 мин.). Переправа на пароме в порт Байкал (~ 40 мин.). Переезд на туристическом поезде в п. Слюдянку (~8 ч.). По прибытию в пос. Слюдянка, трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак в гостинице, обед в поезде, ужин в гостинице. Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.

3 день г. Хамар-Дабан

Выход вверх по р. Слюдянка к вершинам хребта. Тропа постоянно петляет с одного берега на другой, пересекая речку кладями-мостиками из жердей и бревен 15 раз, проходит мимо мраморного карьера, Горелой и Казачьей полян, постепенно набирая все большую высоту. Хрустальные воды рек, небольшие водопады, скальные утесы, пышная растительность – все это – настоящий Хамар-Дабан. Подъем по предгорьям не сложен, а окружающие пейзажи заставляют то и дело хвататься за фотоаппарат, задерживая и без того невысокий темп движения. Дневной переход около 24 км. Остановка на ночлег на метеостанции, где оборудованы места для установки палаток, а для любителей комфорта есть возможность переночевать под крышей домиков турбазы и снять усталость в бане (доп. плату). Трансфер к началу пешего маршрута. Ночевка в палатках. Питание включено: завтрак в гостинице, походный обед, горячий ужин на костре.

4 день Восхождение на пик Черского

Оставив тяжелое снаряжение в базовом лагере, налегке совершаем радиальный выход на вершину. От метеостанции по серпантину довольно крутой подъем к альпийским лугам, откуда открываются замечательные виды на хребты Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Поднявшись выше границ леса, через гольцы выходим к узкому скалистому перешейку (перевал Жандармский). Далее довольно простой путь по скальному гребню на пик (2090 м). В хорошую погоду с пика хорошо виден Байкал, а у подножия притаилось озеро Сердце, названное так за свою форму. Спуск в лагерь. Для тех, у кого еще есть силы и желание, есть возможность спуститься к озеру Сердце, посетить ручей Посетительский, насладиться живописными видами каскада водопадов реки Подкомарная. Ночевка в палатках. Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.

5 день п. Аршан

Спуск от базового лагеря по знакомому пути проходит значительно легче и быстрее. После горного ландшафта и воздуха, даже немноголюдная Слюдянка кажется суетливой и дымной. И снова переезд по горячему асфальту дороги, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба. Проехав 120 км, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий возвышающихся горных верши, завораживающих взгляд. После размещения в гостинице вы сможете самостоятельно или с гидом (доп.) осмотреть поселок. Посетить целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляться по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подобрать сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Трансфер в Аршан (~ 3 ч.). Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак в лагере, походный обед, ужин в гостинице.

6 день Тункинская долина

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. А также вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конус вулкана Черского и "Коврижка». Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге. Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат. Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу. Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут. Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату). Вечером – возвращение в гостиницу. Экскурсионная программа. Размещение в гостинице. Питание включено: завтрак в гостинице, ужин в гостинице. Экскурсия по Тункинской долине.

7 день п. Аршан

Продолжаем исследовать окрестности пос. Аршан. Желающие исследовать природные достопримечательности и красоты Тункинской долины могут отправиться в пеший поход с гидом на «Пик любви», располагающийся на высоте 2124 м. Размещение в гостинице. Питание включено: завтрак и ужин в гостинице.

8 день Возвращение в Иркутск, Култукский тракт