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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Мастер-класс по сибирскому пению Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Байкал известный и неизведанный Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска Начало: В удобном вам месте в Иркутске 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

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🚶 Пешая 🚉 На поезде Индивидуальная 10 часов 23 отзыва Пешком вдоль Байкальской железной дороги Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте Начало: На ЖД вокзале Иркутска от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Деревянное кружево Иркутска Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя деревянные дома и дворцы, украшенные сибирскими умельцами. Узнайте удивительные истории их владельцев Начало: В сквере Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вся история Иркутска на одной улице Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома Начало: В сквере им. Кирова 3 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Добро пожаловать в Иркутск Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города Начало: в центре города 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом Начало: В районе улицы Карла Маркса 6 500 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Здравствуй, Иркутск Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая ⛴ На теплоходе Индивидуальная 12 часов 12 отзывов Хайкинг по Большой Байкальской тропе Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала Начало: В Листвянке или Иркутстке 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прошлое и настоящее Иркутска Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом Начало: У Спасской церкви 3 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом Начало: на входе на Иерусалимскую гору от 2 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Иркутский острог и его окрестности Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах Начало: Возле Спасской церкви 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Иркутск - культурное сердце Сибири Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях Начало: На площади Труда от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Путешествие по историческому Иркутску: от легенд до архитектурных шедевров Погрузитесь в атмосферу старого Иркутска, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтан... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Гражданские войны в Иркутске Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия Начало: У памятника Александру III 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем Начало: Нижняя Набережная от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро 4 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Чайный Иркутск и душевная церемония Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером Начало: В районе музея чая 19 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1 Расписание: Ежедневно от 21 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 70 отзывов День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 12 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Иркутская панорама: пешеходный маршрут Откройте для себя уникальное сочетание истории и культуры Иркутска, пройдя по маршруту Иерусалимской горы Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32 Расписание: Ежедневно в 18:30 от 2 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: В любое время, по договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Иркутску Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Поездка на Байкал и в Большое Голоустное: уникальные виды и бурятская кухня Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Байкалу, где вас ждут впечатляющие пейзажи и традиционные бурятские буузы Начало: Заберем вас по вашему адресу Расписание: По запросу в любой удобный день в 9:00 от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Мини-группа 12 часов 1 отзыв Древние скалы Археи Начало: Гостиница Ангара, Иркутск Расписание: Даты тура: <br>15.06.2024, <br>22.06.2024, <br>27.07.2024 3 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Иркутск. Исторические зарисовки Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана от 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Треккинг по Большой Байкальской тропе Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала Начало: Отель туриста 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 13 часов Двухдневный ледовый поход по Байкалу Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании Начало: в центре Иркутска 17 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Наш Невский Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска Начало: у памятника Александру III 3 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Винимор Леонида Гайдая: пешая экскурсия по историческому Иркутску Погрузитесь в мир кино и истории Иркутска, пройдитесь по местам, где жил и творил Леонид Гайдай Начало: Памятник Ю.А. Гагарину на бульваре Гагарина 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час Групповая экскурсия по следам Леонида Гайдая в Иркутске Исследуйте иркутскую историю вместе с Леонидом Гайдаем. Часовая прогулка по историческим местам великого режиссера Начало: Памятник Ю.А. Гагарину на бульваре Гагарина 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Обзорная прогулка по Иркутску Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7 3 500 ₽ за всё до 5 чел.