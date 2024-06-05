1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Это замечательное развлечение для тех, кто хочет подняться над суетой и увидеть панорамный вид на озеро и горы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Образовался под ним трон из белых камней…» Я расскажу, какими легендами обросла история появления горы в Большом Голоустном»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
«Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, скалы и бухты, долины рек и вершины гор»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
«Остановитесь у шаманского капища на вершине горы Капсал, а затем у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский»
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«По дороге мы увидим шаманское капище на вершине горы Капсал и буддийский дацана в посёлке Усть-Ордынский»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«Также в программе прогулки по таежному лесу, остатки некогда развитой системы причалов, откуда начинался сплав леса сборными плотами, и впечатляющий мраморный карьер на вершине горы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: у вашей гостиницы в Иркутске
«А на обед устроимся у подножия священной горы Сагаан-Хайрхан»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
27 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южное ожерелье Байкала
Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям
«подъем на кресельном подъемнике на смотровую площадку «Гора Соболиная» — от 500 руб»
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
«Ее часто сравнивают с Швейцарией: здесь на фоне гор раскинулись альпийские луга с лечебными травами»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона
«Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
«Если хватит времени и сил, совершим восхождение на небольшой пик, откуда открывается захватывающая панорама реликтовых лесов и гор»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов
Начало: В удобном для вас месте
«Вы увидите пейзажи, от которых захватывает дух: седые вершины Саянских гор, зелёные поля с пасущимися коровами, прозрачные воды горных рек»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
22 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
«Красивые виды горной системы Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п»
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск
«Фееричные прогулки на смотровую площадку горы «Пик любви» и к водопаду реки «Кынгарга»»
Расписание: Ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
16 964₽ за всё до 4 чел.
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
«Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых»
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Дорога из Иркутска до Малого моря пролегает через фантастически красивые ландшафты: вы увидите древние горы Приморского хребта и Тажеранскую степь, раскинувшуюся до самого пролива Ольхонские ворота»
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
«Вы увидите Восточные Саяны сначала издалека, а затем подниметесь на смотровую площадку «Перевал дураков», откуда открываются невероятные виды на Тункинскую долину со множеством озер, на близлежащие горы-великаны и ущелье реки Кынгырги»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
«Гора Шаманка (не та, что на Ольхоне)»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
- ВВладислав4 июня 2024Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
- ААрсений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
- ДДарья29 мая 2024Остались оч. довольны. Завораживающие пейзажы, интересный рассказ. Масса впечатлений за один день.
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
- ГГалина25 мая 2024Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
- AAnna23 мая 2024Все прошло отлично не смотря на замену гида накануне поездки
- ссветлана22 мая 2024Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
- ООхрименко21 мая 2024Экскурсия была великолепная 🥰🥰🥰 Гид Александр замечательный 🥰🥰🥰 прекрасное вождение, интересный рассказ 🥰 Показал нам все интересные местечки 🥰🥰🥰горы с разных сторон, вулкан, водопад 🥰🥰🥰по "тропе здоровья" видели барсука и белочку 🤗🤗🤗 Всем советую этот маршрут и гида Александра 🥰🥰🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Горы" можно забронировать 23 экскурсии от 7 500 до 35 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 23 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Горы», 234 ⭐ отзыва, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август