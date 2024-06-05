Экскурсии к горам Иркутска

Найдено 23 экскурсии в категории «Горы» в Иркутске, цены от 7 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600 за всё до 4 чел.
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Это замечательное развлечение для тех, кто хочет подняться над суетой и увидеть панорамный вид на озеро и горы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Образовался под ним трон из белых камней…» Я расскажу, какими легендами обросла история появления горы в Большом Голоустном»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
«Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
17 отзывов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, скалы и бухты, долины рек и вершины гор»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800 за человека
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за человека
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600 за всё до 3 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
«Остановитесь у шаманского капища на вершине горы Капсал, а затем у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский»
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Знакомство с Байкалом за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000 за всё до 3 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«По дороге мы увидим шаманское капище на вершине горы Капсал и буддийский дацана в посёлке Усть-Ордынский»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«Также в программе прогулки по таежному лесу, остатки некогда развитой системы причалов, откуда начинался сплав леса сборными плотами, и впечатляющий мраморный карьер на вершине горы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: у вашей гостиницы в Иркутске
«А на обед устроимся у подножия священной горы Сагаан-Хайрхан»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
27 340 за всё до 7 чел.
Южное ожерелье Байкала
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Южное ожерелье Байкала
Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям
«подъем на кресельном подъемнике на смотровую площадку «Гора Соболиная» — от 500 руб»
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
«Ее часто сравнивают с Швейцарией: здесь на фоне гор раскинулись альпийские луга с лечебными травами»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000 за всё до 5 чел.
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона
«Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 340 за всё до 7 чел.
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
«Если хватит времени и сил, совершим восхождение на небольшой пик, откуда открывается захватывающая панорама реликтовых лесов и гор»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340 за всё до 7 чел.
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов
Начало: В удобном для вас месте
«Вы увидите пейзажи, от которых захватывает дух: седые вершины Саянских гор, зелёные поля с пасущимися коровами, прозрачные воды горных рек»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
22 600 за всё до 4 чел.
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
«Красивые виды горной системы Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п»
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990 за всё до 3 чел.
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск
«Фееричные прогулки на смотровую площадку горы «Пик любви» и к водопаду реки «Кынгарга»»
Расписание: Ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
16 964 за всё до 4 чел.
Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
🚗 На машине
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
«Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых»
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340 за всё до 3 чел.
Путешествие из Иркутска на Малое море
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Дорога из Иркутска до Малого моря пролегает через фантастически красивые ландшафты: вы увидите древние горы Приморского хребта и Тажеранскую степь, раскинувшуюся до самого пролива Ольхонские ворота»
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
«Вы увидите Восточные Саяны сначала издалека, а затем подниметесь на смотровую площадку «Перевал дураков», откуда открываются невероятные виды на Тункинскую долину со множеством озер, на близлежащие горы-великаны и ущелье реки Кынгырги»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500 за человека
Красивейшее озеро Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
«Гора Шаманка (не та, что на Ольхоне)»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
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    более удачный день для поездки, как результат идеально спланированный маршрут. Локации, от которых захватывает дух, интересные истории, местная кухня, паром без очередей, только чайки), в какой-то момент казалось, что мы одни на острове… Если зимний Байкал случится в моей жизни - только с вами!!! Благодарю за перезагрузку!

    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до
  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
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    еще посетили ночную баню на самом Байкале - это запомнится надолго, как мы выпрыгивали из горячей парилки в ледяной Байкал и затем шли в горячий чан. Мария прекрасный экскурсовод, рассказала нам много интересных фактов о Байкале и замотивировала съездить на Ольхон) Всем рекомендуем!

  • А
    Арсений
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
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    красивым точкам, и удавалось прогуляться, чтобы больше посмотреть. И хотя вся экскурсия продлилась весь день, время пролетело незаметно. Спасибо большое за эту поездку на Ольхон!

    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
    Остались оч. довольны. Завораживающие пейзажы, интересный рассказ. Масса впечатлений за один день.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
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    любовь к родным местам! Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге! Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!

    Великолепное путешествие!Великолепное путешествие!
  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Все прошло отлично не смотря на замену гида накануне поездки
  • с
    светлана
    22 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
  • О
    Охрименко
    21 мая 2024
    Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
    Экскурсия была великолепная 🥰🥰🥰 Гид Александр замечательный 🥰🥰🥰 прекрасное вождение, интересный рассказ 🥰 Показал нам все интересные местечки 🥰🥰🥰горы с разных сторон, вулкан, водопад 🥰🥰🥰по "тропе здоровья" видели барсука и белочку 🤗🤗🤗 Всем советую этот маршрут и гида Александра 🥰🥰🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Горы»

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  1. Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
  2. Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
  3. Большое Голоустное - сакральное место Байкала
  4. Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
  5. Ольхон - жемчужина Байкала
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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