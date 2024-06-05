🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 36 отзывов Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан Начало: У вашего отеля 23 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 7 часов 27 отзывов Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера Начало: По договоренности «Это замечательное развлечение для тех, кто хочет подняться над суетой и увидеть панорамный вид на озеро и горы» от 15 700 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Большое Голоустное - сакральное место Байкала Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви «Образовался под ним трон из белых камней…» Я расскажу, какими легендами обросла история появления горы в Большом Голоустном» 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 20 отзывов Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья Начало: В центре Иркутска «Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать» 22 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 17 отзывов Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней Начало: У вашего отеля в Иркутске «Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, скалы и бухты, долины рек и вершины гор» Расписание: ежедневно в 08:00 12000 10 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 9 отзывов Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц Начало: В сквере Кирова 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день Начало: У вашего отеля «Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала» 24000 21 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Малое море Байкала и Тажеранские степи Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера «Остановитесь у шаманского капища на вершине горы Капсал, а затем у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский» 23 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Знакомство с Байкалом за один день Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру 21 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 32 отзыва Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года Начало: В Иркутске по договоренности «По дороге мы увидим шаманское капище на вершине горы Капсал и буддийский дацана в посёлке Усть-Ордынский» 35 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 17 отзывов Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка Начало: В вашем отеле в Иркутске «Также в программе прогулки по таежному лесу, остатки некогда развитой системы причалов, откуда начинался сплав леса сборными плотами, и впечатляющий мраморный карьер на вершине горы» 22 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 6 отзывов Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики Начало: у вашей гостиницы в Иркутске «А на обед устроимся у подножия священной горы Сагаан-Хайрхан» 27 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Южное ожерелье Байкала Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям «подъем на кресельном подъемнике на смотровую площадку «Гора Соболиная» — от 500 руб» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор Начало: На улице Сухэ-Батора «Ее часто сравнивают с Швейцарией: здесь на фоне гор раскинулись альпийские луга с лечебными травами» 22 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона «Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий» 11 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Байкальские джунгли: горы, реки и тайга Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске «Если хватит времени и сил, совершим восхождение на небольшой пик, откуда открывается захватывающая панорама реликтовых лесов и гор» 25 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов Начало: В удобном для вас месте «Вы увидите пейзажи, от которых захватывает дух: седые вершины Саянских гор, зелёные поля с пасущимися коровами, прозрачные воды горных рек» 22 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм Начало: По договоренности «Красивые виды горной системы Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п» 21 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан) Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск «Фееричные прогулки на смотровую площадку горы «Пик любви» и к водопаду реки «Кынгарга»» Расписание: Ежедневно в 08:00 16 964 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 3% скидка Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии Начало: Ул. Ленина «Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых» Расписание: любой день с 08:00 от 22000 21 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Путешествие из Иркутска на Малое море Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности «Дорога из Иркутска до Малого моря пролегает через фантастически красивые ландшафты: вы увидите древние горы Приморского хребта и Тажеранскую степь, раскинувшуюся до самого пролива Ольхонские ворота» 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк... «Вы увидите Восточные Саяны сначала издалека, а затем подниметесь на смотровую площадку «Перевал дураков», откуда открываются невероятные виды на Тункинскую долину со множеством озер, на близлежащие горы-великаны и ущелье реки Кынгырги» 7 500 ₽ за человека