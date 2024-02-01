Встретим вас в 09:30 в аэропорту Иркутска, позавтракаем в кафе и в 11:00 поедем на Байкал. Остановимся у берега озера, чтобы запечатлеть удивительное явление — метановые пузырьки на поверхности льда.

Следующая фото-локация — Мраморный карьер. Кадры здесь получаются невероятные! В 15:30 пообедаем блюдами бурятской кухни и поедем дальше. Нас уже ждёт фотосессия в Тажеранской степи.

Насладимся закатом на льду, а в 19:30 заселимся в отель и поужинаем.

Питание: обед и ужин.