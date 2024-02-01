Запечатлеть пикник на обрыве, сделать фото в кровати прямо на льду и встретить рассвет
Пофотографируемся в коньках и с хаски, сделаем кадры в вечернем платье прямо на льду, заглянем в хрустальные пещеры и гроты и поймаем первые солнечные лучи нового дня.
А ещё поснимаем вас с дрона, попробуем национальную бурятскую кухню и покатаемся на ватрушке! Вы получите 26 обработанных кадров и весь исходный материал.
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даты
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча, Мраморный карьер, Тажеранские степи
Встретим вас в 09:30 в аэропорту Иркутска, позавтракаем в кафе и в 11:00 поедем на Байкал. Остановимся у берега озера, чтобы запечатлеть удивительное явление — метановые пузырьки на поверхности льда.
Следующая фото-локация — Мраморный карьер. Кадры здесь получаются невероятные! В 15:30 пообедаем блюдами бурятской кухни и поедем дальше. Нас уже ждёт фотосессия в Тажеранской степи.
Насладимся закатом на льду, а в 19:30 заселимся в отель и поужинаем.
Питание: обед и ужин.
Скала Шаманка, фотосессия и закат на острове Огой
Позавтракаем и в 10:00 отправимся к мысу Бурхан, чтобы увидеть скалу Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.
Затем начнём наше фотопутешествие. Устроим живописный пикник на обрыве, пофотографируемся с хаски и сделаем кадры в ледяных пещерах и гротах. Никаких банальных фотографий — контент для соцсетей будем создавать уникальный. Как насчёт фотосессии на кровати прямо на льду?
Пообедаем на свежем воздухе, запечатлеем торосы и наплески. Завершим день, фотографируясь у скалы Трезубец и провожая закат на острове Огой.
А ешё сегодня будем кататься на ватрушке по Байкалу!
Питание: завтрак, обед и ужин.
Рассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в Иркутск
Сегодня будем встречать рассвет, поэтому встанем в 05:00 и уже в 06:00 поедем на мыс Хобой. Пофотографируемся, а затем вернёмся в отель и позавтракаем.
Продолжим фотосессии: сначала с голубыми торосами (наплесками льда), а затем с коньками на самом большом природном катке. Пообедаем на Байкале и в 20:00 вернёмся в Иркутск.
Питание: завтрак и обед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30Завершение: Иркустк, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.