Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике

Увидеть замёрзшие пузырьки в толще льда, встретить рассвет с видом на остров и посетить места силы

Описание
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О гиде
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За 2 дня откроем для вас магию Байкала — небольшой командой на внедорожнике сможем передвигаться быстрее, увидеть больше и останавливаться по пути там, где захотим! Никаких больших групп и автобусов! Ваш гид покажет лучшие места зимнего Байкала, знает уютную гостиницу на берегу Малого Моря, отвезёт вас на панорамную локацию, где встреча рассвета превращается в настоящее волшебство.

Дадим волю эмоциям и почувствуем себя детьми — поваляемся на прозрачном льду, найдём метановые пузыри, исследуем пещерки и даже поцелуемся с Байкалом!
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Это индивидуальное путешествие, то есть только для вашей компании. В машину с комфортном помещается до 3 взрослых человек или 2 взрослых с 2 детьми.

Программа тура по дням

1 день

Лёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы Байкала

Рано утром встречаемся в Иркутске и выезжаем в сторону Бугульдейки (до 2 часов в дороге). Именно здесь у берега каждый год скапливается большое количество метановых пузырей. Прогуляемся по льду и найдём их! Следующая остановка — у заброшенного мраморного карьера, откуда открывается панорамный вид на Байкал и горы. Зарядимся энергией в месте силы на шаманском мысе и узнаем предназначение столбов сэргэ.

Заселимся в гостевой дом на берегу Малого Моря — это часть озера Байкал между материком и островом Ольхон. После размещения в номерах прогуляемся возле мыса Уюга, рассмотрим скалы и гроты, поужинаем в кафе.

Лёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы БайкалаЛёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы Байкала
2 день

Рассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухня

Ваш гид знает панорамную локацию неподалёку от гостиницы, где запланирована встреча рассвета (по желанию). Рекомендуем не пропускать зрелище и зарядиться положительными эмоциями с самого утра. После чего позавтракаем и отправляемся исследовать другие мысы, скалы и гроты Байкала. Нас ждут ледяной хаос и тысячи сосулек! Будем останавливаться на смотровых площадках и вообще везде по пути, где хочется — в этом плюс индивидуального путешествия.

Доедем до знаменитой скалы Шаманка, вокруг которой ходит много легенд. Поднимемся на мыс Бурхан, откуда получаются эффектные фотографии с Шаманкой. Там же расположены 13 священных столбов сэргэ. Насладившись видом, отправляемся в обратный путь. По дороге заедем в кафе, где сможем попробовать блюда бурятской кухни.

Возвращение в Иркутск после 20:00.

Рассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухняРассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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