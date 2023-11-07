Увидеть замёрзшие пузырьки в толще льда, встретить рассвет с видом на остров и посетить места силы
Дадим волю эмоциям и почувствуем себя детьми — поваляемся на прозрачном льду, найдём метановые пузыри, исследуем пещерки и даже поцелуемся с Байкалом!
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Описание
Организационные детали
Это индивидуальное путешествие, то есть только для вашей компании. В машину с комфортном помещается до 3 взрослых человек или 2 взрослых с 2 детьми.
Программа тура по дням
Лёд, пузырики, мраморный карьер, место силы и горы Байкала
Рано утром встречаемся в Иркутске и выезжаем в сторону Бугульдейки (до 2 часов в дороге). Именно здесь у берега каждый год скапливается большое количество метановых пузырей. Прогуляемся по льду и найдём их! Следующая остановка — у заброшенного мраморного карьера, откуда открывается панорамный вид на Байкал и горы. Зарядимся энергией в месте силы на шаманском мысе и узнаем предназначение столбов сэргэ.
Заселимся в гостевой дом на берегу Малого Моря — это часть озера Байкал между материком и островом Ольхон. После размещения в номерах прогуляемся возле мыса Уюга, рассмотрим скалы и гроты, поужинаем в кафе.
Рассвет над островом, гроты, мысы, скала Шаманка и бурятская кухня
Ваш гид знает панорамную локацию неподалёку от гостиницы, где запланирована встреча рассвета (по желанию). Рекомендуем не пропускать зрелище и зарядиться положительными эмоциями с самого утра. После чего позавтракаем и отправляемся исследовать другие мысы, скалы и гроты Байкала. Нас ждут ледяной хаос и тысячи сосулек! Будем останавливаться на смотровых площадках и вообще везде по пути, где хочется — в этом плюс индивидуального путешествия.
Доедем до знаменитой скалы Шаманка, вокруг которой ходит много легенд. Поднимемся на мыс Бурхан, откуда получаются эффектные фотографии с Шаманкой. Там же расположены 13 священных столбов сэргэ. Насладившись видом, отправляемся в обратный путь. По дороге заедем в кафе, где сможем попробовать блюда бурятской кухни.
Возвращение в Иркутск после 20:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 08:00Завершение: Иркутск, после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.