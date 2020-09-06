Горячие источники и лед Байкала

Как воплотить в реальность мечту о Байкале

5
1 отзыв
Как воплотить в реальность мечту о Байкале? Отправиться в тур, где красота природы разбавляется культурной программой. Иркутск, Улан-Удэ, остров Ольхон, мыс Бурхан – это лишь часть из того, что предстоит увидеть.

И еще много Байкала во всех его проявлениях: вид с высоты птичьего полета и глоток чистой воды из озера. Мы попробуем фирменный байкальский коктейль и съездим на термальные источники. Посетим пещеры, гроты, посмотрим наплески на скалах и торосы. А вечерами будем согреваться чаем с местными травами.
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Горячие источники и лед Байкала
Ближайшие даты:
22
фев
26
фев
3
мар

Что вас ожидает 🤩

Центр буддизма в России
Центр буддизма в России
Посетим самый известный дацан Бурятии – место паломничества буддистов со всего мира
Горячие ванны на берегу Байкала
Горячие ванны на берегу Байкала
Наберемся сил в согревающих целебных источниках посреди сугробов Змеевой бухты
Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Покатаемся на коньках и сделаем памятные фотографии на льду
Попробуем на вкус воду из озера
Попробуем на вкус воду из озера
Вам не показалось! Мы попьем кристально чистой студеной байкальской воды прямо из лунки
Скала с мощной энергетикой
Скала с мощной энергетикой
Шаманка хранит тайны и легенды бурят-шаманистов. А еще можно замедлиться и насладиться самым популярным видом Байкала
Экзотическая поездка на хивусе
Экзотическая поездка на хивусе
Самый безопасный и комфортный транспорт для передвижения по льду. Вам непременно понравится!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ - экскурсия в Иволгинский Дацан

В аэропорту Улан-Удэ вас встретит наш гид, с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00).

*если вы прибываете на ж/д вокзал, просьба информировать об этом заранее, для организации встречи.

Завтрак.

Экскурсия в Иволгинский Дацан – центр Буддизма России.

Иволгинский дацан – самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.

Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.

По дороге туристы крутят «Хурдэ» молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.

Возвращение в Улан-Удэ.

Заселение в гостиницу.

Свободное время, самостоятельная прогулка по Улан-Удэ и ужин (не входит в программу).

Прибытие в Улан-Удэ - экскурсия в Иволгинский ДацанПрибытие в Улан-Удэ - экскурсия в Иволгинский ДацанПрибытие в Улан-Удэ - экскурсия в Иволгинский ДацанПрибытие в Улан-Удэ - экскурсия в Иволгинский Дацан
2 день

Баргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский залив

Ранний завтрак.

Выезд на Байкал – в Баргузинский залив, село Максимиха.

Это самый крупный залив на Байкале, с шикарными песчаными пляжами и красивыми соснами.

Прибытие, размещение на базе отдыха (благоустроенные номера).

Отправляемся на горячие источники в бухту Змеевая. По заснеженному таежному лесу мы попадем в Чивыркуйский залив. Здесь мы посетим острова, пещеры и гроты, которые доступны для нас только в это время года.

А также будем принимать горячие ванны прямо на свежем воздухе. Только представьте: вокруг вас снежные сугробы, Байкал во льду, а вы погружаетесь в термальную природную минеральную воду, температура которой 40 градусов. Это непередаваемые ощущения!

Возвращение на базу отдыха, ужин.

Баргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский заливБаргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский заливБаргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский заливБаргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский заливБаргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский заливБаргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский залив
3 день

Пересечение Байкала по льду - остров Ольхон - мыс Бурхан (скала Шаманка)

Завтрак.

Вокруг нас бескрайние ледяные поля, переливающиеся на солнце. Вот он Байкал во всей его зимней красе!

Наша цель на сегодня – остров Ольхон. Мы в самом сердце Байкала. В пути мы сделаем несколько остановок, посмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески на скалах.

Посетим мыс Бурхан.

Мыс Бурхан или скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии. Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.

*В феврале и марте проходит фестиваль Olkhon Ice Fest, вы увидите удивительно красивые фигуры изо льда – настоящие произведения искусства!

Переезжаем на материк и размещаемся в уютных номерах базы отдыха.

Пересечение Байкала по льду - остров Ольхон - мыс Бурхан (скала Шаманка)Пересечение Байкала по льду - остров Ольхон - мыс Бурхан (скала Шаманка)Пересечение Байкала по льду - остров Ольхон - мыс Бурхан (скала Шаманка)Пересечение Байкала по льду - остров Ольхон - мыс Бурхан (скала Шаманка)Пересечение Байкала по льду - остров Ольхон - мыс Бурхан (скала Шаманка)
4 день

Панорамы и торосы Байкала - лед Байкала

Завтрак.

Экскурсия: Панорамы и торосы Байкала.

Сначала мы едем на хивусе (судно на воздушной подушке), самый безопасный и комфортный транспорт для передвижения по льду Байкала.

Доезжаем до места. Здесь нас уже ждут наши машины.

Прозрачность льда около скал потрясающая, видно каждый камешек, несмотря на глубину в 20-40 метров, отъезжаем чуть дальше и под ногами – черная бездна (глубина в этом месте около 1 000 м), ступаешь на лед и сердце замирает.

Пробурим лунку, каждый свою, и попьем кристально чистой студеной байкальской воды прямо из Байкала.

* Возможна организация подледной рыбалки по предварительной договоренности с гидом.

Здесь же мы увидим торосы. Ледяные глыбы, нагромождения льда – творение Байкала, его мощь и сила.

Пробуем наш фирменный Байкальский коктейль, расколотку, пьем чай с байкальскими травами.

Обед у нас будет прямо на льду.

А еще мы берем с собой коньки, поэтому у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!

Вдоволь нагулявшись, рассаживаемся по машинам, едем на гору, с которой открывается потрясающий вид на Байкал с высоты птичьего полета.

Возвращаемся на базу отдыха, ужин.

А после идем греться в русской бане.

Панорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед БайкалаПанорамы и торосы Байкала - лед Байкала
5 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Завтрак.

Трансфер в Иркутск.

Обед в ресторане.

Обзорная экскурсия по Иркутску.

Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.

Далее отправимся в то место, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Далее направляемся на бульвар Гагарина. Здесь расположены: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей, «Белый дом» (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

После экскурсии размещение в гостинице.

Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
6 день

Возвращение домой

Завтрак.

Выселение из гостиницы (расчетный час в 12:00).

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Иркутска.

Проживание

Проживание в туре предусматривает размещение в 2-х / 3-х местных благоустроенных номерах в гостиницах и на турбазе. Точное место проживание будет известно за несколько дней до начала тура.

Проживание по маршруту:

Улан-Удэ – 1 ночь, Максимиха – 1 ночь, Малое море – 2 ночи, Иркутск – 1 ночь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Переезд Максимиха – Малое море по льду
  • Проживание в благоустроенных номерах по маршруту
  • Питание по программе
  • Оплата за посещение национальных парков
  • Экскурсия в Иволгинский дацац
  • Экскурсия на горячие источники
  • Экскурсия на Ольхон, пещеры и гроты
  • Экскурсия: Панорамы и торосы Байкала с трансфером
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты в Улан-Удэ и из Иркутска
  • Ужины в Улан-Удэ и Иркутске (1 и 5 день)
  • Доплата за одноместное размещение: 18 000 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • для детей свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования.

Туристическое снаряжение

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • средства личной гигиены;
  • аптечка (личная).

Для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

Необходимые одежда и обувь

  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (с капюшоном);
  • теплые непродуваемые брюки;
  • шапка непродуваемая, с мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом);
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные и хлопковые носки;
  • сменное белье;
  • купальные принадлежности (для посещения термальных источников).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Возможно ли изменение программы?

Возможны изменения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг (из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.)

Кто будет со мной в группе?

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.

Как я найду гида?

В аэропорту вас встретит гид с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00)

Какая будет погода?

Средние температуры зимы -21°. Сильные морозы, до -35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35-40°. После замерзания озера температура стабилизируются и не опускаются днем ниже -20°.

Я путешествую один. Как будет организовано мое проживание?

Вы можете выбрать: жить с кем-то из нашей группы, кто тоже путешествует самостоятельно, или выкупить весь номер и жить одному.

Мы предоставляем подселение в 2-х / 3-х местные номера без дополнительной оплаты.

Доплата за одноместное размещение: 18 000 рублей.

Есть ли возрастные ограничения?

Для комфортного путешествия мы приглашаем в поездку детей от 7 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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