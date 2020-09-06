В аэропорту Улан-Удэ вас встретит наш гид, с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00).
*если вы прибываете на ж/д вокзал, просьба информировать об этом заранее, для организации встречи.
Завтрак.
Экскурсия в Иволгинский Дацан – центр Буддизма России.
Иволгинский дацан – самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.
Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
По дороге туристы крутят «Хурдэ» – молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.
Возвращение в Улан-Удэ.
Заселение в гостиницу.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Улан-Удэ и ужин (не входит в программу).
Ранний завтрак.
Выезд на Байкал – в Баргузинский залив, село Максимиха.
Это самый крупный залив на Байкале, с шикарными песчаными пляжами и красивыми соснами.
Прибытие, размещение на базе отдыха (благоустроенные номера).
Отправляемся на горячие источники в бухту Змеевая. По заснеженному таежному лесу мы попадем в Чивыркуйский залив. Здесь мы посетим острова, пещеры и гроты, которые доступны для нас только в это время года.
А также будем принимать горячие ванны прямо на свежем воздухе. Только представьте: вокруг вас снежные сугробы, Байкал во льду, а вы погружаетесь в термальную природную минеральную воду, температура которой 40 градусов. Это непередаваемые ощущения!
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Завтрак.
Вокруг нас бескрайние ледяные поля, переливающиеся на солнце. Вот он Байкал во всей его зимней красе!
Наша цель на сегодня – остров Ольхон. Мы в самом сердце Байкала. В пути мы сделаем несколько остановок, посмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески на скалах.
Посетим мыс Бурхан.
Мыс Бурхан или скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии. Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
*В феврале и марте проходит фестиваль Olkhon Ice Fest, вы увидите удивительно красивые фигуры изо льда – настоящие произведения искусства!
Переезжаем на материк и размещаемся в уютных номерах базы отдыха.
Завтрак.
Экскурсия: Панорамы и торосы Байкала.
Сначала мы едем на хивусе (судно на воздушной подушке), самый безопасный и комфортный транспорт для передвижения по льду Байкала.
Доезжаем до места. Здесь нас уже ждут наши машины.
Прозрачность льда около скал потрясающая, видно каждый камешек, несмотря на глубину в 20-40 метров, отъезжаем чуть дальше и под ногами – черная бездна (глубина в этом месте около 1 000 м), ступаешь на лед и сердце замирает.
Пробурим лунку, каждый свою, и попьем кристально чистой студеной байкальской воды прямо из Байкала.
* Возможна организация подледной рыбалки по предварительной договоренности с гидом.
Здесь же мы увидим торосы. Ледяные глыбы, нагромождения льда – творение Байкала, его мощь и сила.
Пробуем наш фирменный Байкальский коктейль, расколотку, пьем чай с байкальскими травами.
Обед у нас будет прямо на льду.
А еще мы берем с собой коньки, поэтому у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Вдоволь нагулявшись, рассаживаемся по машинам, едем на гору, с которой открывается потрясающий вид на Байкал с высоты птичьего полета.
Возвращаемся на базу отдыха, ужин.
А после идем греться в русской бане.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск.
Обед в ресторане.
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.
Далее отправимся в то место, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Далее направляемся на бульвар Гагарина. Здесь расположены: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей, «Белый дом» (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
После экскурсии размещение в гостинице.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).
Завтрак.
Выселение из гостиницы (расчетный час в 12:00).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Иркутска.
Проживание в туре предусматривает размещение в 2-х / 3-х местных благоустроенных номерах в гостиницах и на турбазе. Точное место проживание будет известно за несколько дней до начала тура.
Проживание по маршруту:
Улан-Удэ – 1 ночь, Максимиха – 1 ночь, Малое море – 2 ночи, Иркутск – 1 ночь.
Документы
Туристическое снаряжение
Для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Необходимые одежда и обувь
Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Возможны изменения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг (из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.)
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.
В аэропорту вас встретит гид с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00)
Средние температуры зимы -21°. Сильные морозы, до -35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35-40°. После замерзания озера температура стабилизируются и не опускаются днем ниже -20°.
Вы можете выбрать: жить с кем-то из нашей группы, кто тоже путешествует самостоятельно, или выкупить весь номер и жить одному.
Мы предоставляем подселение в 2-х / 3-х местные номера без дополнительной оплаты.
Доплата за одноместное размещение: 18 000 рублей.
Для комфортного путешествия мы приглашаем в поездку детей от 7 лет.