Туры на автобусе в Иркутске

Найдено 211 туров в категории «На автобусе» в Иркутске, цены от 13 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000 за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 8 часов
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за человека
Винно-гастрономический тур на Байкал
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
12 авг в 10:00
132000125 000 за человека
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900 за человека
Очарование Ольхона и Иркутска
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700 за человека
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500 за человека
Очарование Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900 за человека
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Начало: г. Иркутск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 33 700 за человека
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Классический Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классический Байкал
Начало: Россия, Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
80 000 за человека
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
65 000 за человека
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
28 авг в 10:00
120 000 за человека
Водная гладь Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 000 за человека
Ветер странствий Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ветер странствий Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 83 000 за человека
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000 за человека
Величие Саян и могущество Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Величие Саян и могущество Байкала
Начало: Россия, Иркутск
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 39 000 за человека
Классика Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкала
Начало: Россия, Иркутск
15 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6700063 650 за человека
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 6700063 650 за человека
Байкальское очарование. Классический маршрут
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Классический маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 5300050 350 за человека
Ольхон - сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 31 000 за человека
Кочевники Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кочевники Байкала
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 8800083 600 за человека
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850 за человека
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200 за человека
Летние приключения на Байкале в Бурятии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние приключения на Байкале в Бурятии
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 90 000 за человека
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500 за человека
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500 за человека
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000 за человека
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500 за человека
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000 за человека
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
91 000 за человека
Экскурсионный тур по побережью Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000 за человека
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000 за человека
Весна на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
67 000 за человека
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700 за человека
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200 за человека
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 68 350 за человека
По берегу Байкала пешком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
По берегу Байкала пешком
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
54 000 за человека
Большое путешествие вокруг Байкала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000 за человека
Лучшее путешествие по Байкалу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100 за человека
Семь дней на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750 за человека
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Р
    Регина
    31 мая 2024
    Горячие источники и лед Байкала
    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
    читать дальше

    всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Байкал. Зимнее очарование
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Байкал. Зимнее очарование
    Спасибо за организацию, всё понравилось
    Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Величие Саян и могущество Байкала
    Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим нигде. Аршан с водопадом тоже отличное место силы, красоты! Воздух везде 👍
    Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • В
    Видманова
    12 мая 2024
    Величие Саян и могущество Байкала
    Мне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в не сезон, народу мало, все доступно. Была на майские праздники.
    Мне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в неМне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в не
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Величие Саян и могущество Байкала
    Отличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией и умиротворением. И фантастический Байкальский
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    лёд, и чистейшую воду - увидели всё! Успели прогуляться по Иркутску и искупаться в термальных источниках Аршана. Замечательно время провели, спасибо организаторам!

    Отличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией иОтличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией и

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
  2. Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
  3. Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
  4. Винно-гастрономический тур на Байкал
  5. Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На автобусе" можно забронировать 211 авторских туров от 13 000 до 268 590 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 583 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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