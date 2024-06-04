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Авторский тур
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня 8 часов
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
12 авг в 10:00
132000125 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Начало: г. Иркутск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классический Байкал
Начало: Россия, Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
28 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ветер странствий Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 83 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Величие Саян и могущество Байкала
Начало: Россия, Иркутск
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 39 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Классика Байкала
Начало: Россия, Иркутск
15 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6700063 650₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 6700063 650₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкальское очарование. Классический маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 5300050 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ольхон - сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 31 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Кочевники Байкала
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 8800083 600₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние приключения на Байкале в Бурятии
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 90 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
91 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 68 350₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По берегу Байкала пешком
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- РРегина31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
- ЕЕкатерина30 мая 2024Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо за организацию, всё понравилось
- ЕЕкатерина30 мая 2024Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим нигде. Аршан с водопадом тоже отличное место силы, красоты! Воздух везде 👍
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ВВидманова12 мая 2024Мне все очень понравилось. На Байкал однозначно стоит ехать. Очень советую поехать так сказать в не сезон, народу мало, все доступно. Была на майские праздники.
- ЮЮлия11 мая 2024Отличный тур! Проехали весь Ольхон с юга на север и обратно, насмотрелись красот, зарядились энергией и умиротворением. И фантастический Байкальский
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На автобусе»
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