В этом зимнем туре вы посетите все самые интересные и энергетически сильные места Байкала. Познакомитесь с местной религией, традициями и обычаями. Увидите наплески, торосы и ледовые пещеры. Попробуете позы, байкальскую уху, сибирскую настойку и знаменитый «поцелуй Байкала». А еще отправитесь кататься на хивусе вдоль западного Побережья Байкала по зеркальному льду.
Приветствуем вас в городе Иркутск!
Встреча в Аэропорту и на ж/д вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «ЛЁД!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите нашу зимнюю сказку!
Но перед этим, что бы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак.
После экскурсии по городу отправляемся на Байкал, в то место, где берет свое начало красавица Ангара, ворота Байкала – в Листвянку.
По пути заедем в музей деревянного зодчества «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите оригинальные усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.
Заезжаем к Сибирским Хаски: познакомимся с этими милахами и прокатимся по ознакомительной трассе.
Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов!
Обед в ресторане с видом на красивейший исток Ангары: кромка льда Байкала и стремительные воды строптивой красавицы. Исток Ангары никогда не замерзает.
После обеда – экскурсия по Листвянке, во время которой вы познакомитесь с историей поселка, увидите исток Ангары с высоты птичьего полета – мы поднимемся на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, посетите рыбный рынок и сувенирные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбу и купить сувениры.
После экскурсии: размещение в гостинице, отдых и свободное время, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня нас ждет потрясающая экскурсия на Хивусе вдоль западного Побережья Байкала по зеркальному льду в бухту Песчаная. Это одна из самых популярных экскурсий зимнего Байкала.
Сибирская Ривьера – так называют бухту Песчаная, она очень красива, окружена скалами и лесом, сюда невозможно добраться автомобильным транспортом.
Здесь мы увидим песчаные дюны, знаменитые ходульные деревья, поднимемся на высоту, с которой открывается восхитительный панорамный вид на замерзший, покрытый паутиной трещин Байкал.
По пути останавливаемся в еще одном чудесном месте – Байкальская Вселенная, так мы называем лед в Большом голоустном зимой, посмотрите на него: здесь миллионы пузырьков, это действительно что-то космическое!
Продолжительность экскурсии: 6-7 часов, обед во время экскурсии (пикник).
Возвращаемся в Листвянку и едем в Иркутск.
Ужин.
Ночь в Иркутске.
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Завтрак.
Отправляемся на остров Ольхон – в самое Сердце Байкала.
Любуемся Сибирскими просторами – полями, тайгой, марсианским пейзажем Тажеранских Степей.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых вы узнаете: что такое бурханить, почему памятник Орлу расположен в Тажеранской Степи, о чем поет Бродяга.
Обед в кафе бурятской кухни.
Выезд на ледовую переправу, здесь мы обязательно сделаем остановку, полюбуемся льдом Малого моря.
Прибытие в поселок Хужир, размещение в гостинице.
После отправляемся на пешеходную экскурсию по поселку Хужир.
Нас ждет самая сакральная достопримечательность Байкала – Мыс Бурхан.
Он овеян легендами и необычными историями.
Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или как еще называют – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
Например, было запрещено приближаться к скале женщинам и детям. А мужчины, проходя мимо скалы, обязательно спрыгивали с коня, и надевали на копыта кожаные мешочки.
Все это для того, чтобы не потревожить местного и самого главного духа на о. Ольхон – Хаан Хутэ-баабай.
На экскурсии к мысу Бурхан, вы узнаете местные легенды, о том, как зародилась религия Шаманизм и какую роль играет природа в жизни местного населения.
Здесь у вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшийся на 3 км песчаный Сарайский пляж.
Катание на коньках по самому большому катку в мире (коньки можно привезти свои или взять в пункте проката).
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сегодня нас ждет одна из самых интересных, удивительных и популярных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!
Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила.
У нас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых мы увидим ледовые гроты, наплески, сокуи, а также Байкальские торосы и голубые льды.
Увидим Байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!
Обед – пикник на свежем воздухе, во время которого вы попробуете Байкальскую уху и Поцелуй Байкала!
Возвращение в гостиницу, ужин
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Просыпаемся рано утром и идем встречать рассвет!
Рассветы и закаты здесь просто необычайные, солнце окрашивает льды в яркие красочные цвета.
Завтракаем, собираем чемоданы и отправляется в Иркутск.
Наше путешествие подошло концу, это были невероятные 5 дней, мор эмоций и впечатлений!
Наш автобус довезет вас до центра города, ж/д вокзала и аэропорта.
Внимание: прибытие в Иркутск ориентировочно после 16:00, если ваш рейс отправляется утром рекомендуем забронировать дополнительную ночь в Иркутске.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах.
Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты. Стоимость доплаты за одноместное размещение уточняйте при бронировании.
Стоимость на 1-го человека при 2/3-местном размещении:
Проживание:
СТАНДАРТ:
Заезд 22-26 февраля:
Заезды: 1-5 марта и 8-12 марта:
КОМФОРТ:
Заезд: 24-28 февраля:
Заезд: 8-12 марта:
Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.
Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
«Ирбис» находится в поселке Хужир. Здесь допускается размещение с домашними животными.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
По запросу администрация организует лодочные экскурсии по озеру Байкал.
В окрестностях есть все условия для активного отдыха, включая рыбную ловлю и пешие походы.
Арт-отель «Порт Ольхон» с рестораном и баром расположен рядом с пляжем в Хужире. К услугам гостей терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
По утрам сервируется завтрак по меню.
Отель «Байкал Хан Ольхон» с баром, террасой и видом на озеро расположен в городе Хужире, в 1,4 км от центра Хужира. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также доставка еды и напитков в номер. В распоряжении гостей детский клуб, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В номерах отеля есть шкаф для одежды. Во всех номерах отеля «Байкал Хан Ольхон» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Все номера отеля «Лазурный берег» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. На полу постелено ковровое покрытие. В числе удобств — мини-бар и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с тапочками, халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В элегантном ресторане подают блюда европейской и русской кухонь. Ежедневно сервируется завтрак.
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.
Отель типа «постель и завтрак» «Маячок» с баром и бесплатным Wi-Fi расположен в поселке Листвянка, в 7 км от поселка Никола.
В номерах установлен телевизор с плоским экраном и оборудована собственная ванная комната с ванной, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Рядом с отелем можно заняться лыжным спортом.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.
Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд. Персонал туристического бюро поможет с организацией однодневных экскурсий по окрестностям.
Необходимые одежда и обувь
Туристическое снаряжение
Документы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».