Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал

Экскурсионный тур «Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал» на 5 дней

5
1 отзыв
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Ближайшие даты:
22
фев
24
фев
1
мар
8
мар

Что вас ожидает 🤩

Пушистые друзья
Пушистые друзья
Познакомимся с сибирскими хаски и прокатимся по ознакомительной трассе
Сердце Байкала
Сердце Байкала
Отправимся изучать остров Ольхон и мистический мыс Бурхан
Пикник на озере
Пикник на озере
Попробуем Байкальскую уху и Поцелуй Байкала
С высоты птичьего полета
С высоты птичьего полета
Поднимемся на канатно-кресельном подъемнике и полюбуемся белоснежными просторами
Вкус Байкала
Вкус Байкала
Посетим рыбный рынок и сувенирные ряды, где можно попробовать байкальскую рыбку
Хруст льда
Хруст льда
Организуем катание на коньках по самому большому катку в мире

Описание

В этом зимнем туре вы посетите все самые интересные и энергетически сильные места Байкала. Познакомитесь с местной религией, традициями и обычаями. Увидите наплески, торосы и ледовые пещеры. Попробуете позы, байкальскую уху, сибирскую настойку и знаменитый «поцелуй Байкала». А еще отправитесь кататься на хивусе вдоль западного Побережья Байкала по зеркальному льду.

Программа тура по дням

1 день

Сибирский Париж - Ворота Байкала

Приветствуем вас в городе Иркутск!

Встреча в Аэропорту и на ж/д вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «ЛЁД!».

Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите нашу зимнюю сказку!

Но перед этим, что бы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак.

После экскурсии по городу отправляемся на Байкал, в то место, где берет свое начало красавица Ангара, ворота Байкала – в Листвянку.

По пути заедем в музей деревянного зодчества «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите оригинальные усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.

Заезжаем к Сибирским Хаски: познакомимся с этими милахами и прокатимся по ознакомительной трассе.

Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов!

Обед в ресторане с видом на красивейший исток Ангары: кромка льда Байкала и стремительные воды строптивой красавицы. Исток Ангары никогда не замерзает.

После обеда – экскурсия по Листвянке, во время которой вы познакомитесь с историей поселка, увидите исток Ангары с высоты птичьего полета – мы поднимемся на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, посетите рыбный рынок и сувенирные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбу и купить сувениры.

После экскурсии: размещение в гостинице, отдых и свободное время, ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Сибирский Париж - Ворота БайкалаСибирский Париж - Ворота БайкалаСибирский Париж - Ворота БайкалаСибирский Париж - Ворота БайкалаСибирский Париж - Ворота Байкала
2 день

Байкальская Ривьера и Космос

Сегодня нас ждет потрясающая экскурсия на Хивусе вдоль западного Побережья Байкала по зеркальному льду в бухту Песчаная. Это одна из самых популярных экскурсий зимнего Байкала.

Сибирская Ривьера – так называют бухту Песчаная, она очень красива, окружена скалами и лесом, сюда невозможно добраться автомобильным транспортом.

Здесь мы увидим песчаные дюны, знаменитые ходульные деревья, поднимемся на высоту, с которой открывается восхитительный панорамный вид на замерзший, покрытый паутиной трещин Байкал.

По пути останавливаемся в еще одном чудесном месте – Байкальская Вселенная, так мы называем лед в Большом голоустном зимой, посмотрите на него: здесь миллионы пузырьков, это действительно что-то космическое!

Продолжительность экскурсии: 6-7 часов, обед во время экскурсии (пикник).

Возвращаемся в Листвянку и едем в Иркутск.

Ужин.

Ночь в Иркутске.

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.

Байкальская Ривьера и КосмосБайкальская Ривьера и КосмосБайкальская Ривьера и КосмосБайкальская Ривьера и Космос
3 день

Остров Ольхон - сердце Байкала

Завтрак.

Отправляемся на остров Ольхон – в самое Сердце Байкала.

Любуемся Сибирскими просторами – полями, тайгой, марсианским пейзажем Тажеранских Степей.

В пути у нас будет несколько остановок, во время которых вы узнаете: что такое бурханить, почему памятник Орлу расположен в Тажеранской Степи, о чем поет Бродяга.

Обед в кафе бурятской кухни.

Выезд на ледовую переправу, здесь мы обязательно сделаем остановку, полюбуемся льдом Малого моря.

Прибытие в поселок Хужир, размещение в гостинице.

После отправляемся на пешеходную экскурсию по поселку Хужир.

Нас ждет самая сакральная достопримечательность Байкала – Мыс Бурхан.

Он овеян легендами и необычными историями.

Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или как еще называют – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.

Например, было запрещено приближаться к скале женщинам и детям. А мужчины, проходя мимо скалы, обязательно спрыгивали с коня, и надевали на копыта кожаные мешочки.

Все это для того, чтобы не потревожить местного и самого главного духа на о. Ольхон – Хаан Хутэ-баабай.

На экскурсии к мысу Бурхан, вы узнаете местные легенды, о том, как зародилась религия Шаманизм и какую роль играет природа в жизни местного населения.

Здесь у вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшийся на 3 км песчаный Сарайский пляж.

Катание на коньках по самому большому катку в мире (коньки можно привезти свои или взять в пункте проката).

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Остров Ольхон - сердце БайкалаОстров Ольхон - сердце БайкалаОстров Ольхон - сердце БайкалаОстров Ольхон - сердце БайкалаОстров Ольхон - сердце Байкала
4 день

На самый север острова - Мыс Хобой

Завтрак.

Сегодня нас ждет одна из самых интересных, удивительных и популярных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!

Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила.

У нас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.

В пути у нас будет несколько остановок, во время которых мы увидим ледовые гроты, наплески, сокуи, а также Байкальские торосы и голубые льды.

Увидим Байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!

Обед – пикник на свежем воздухе, во время которого вы попробуете Байкальскую уху и Поцелуй Байкала!

Возвращение в гостиницу, ужин

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

На самый север острова - Мыс ХобойНа самый север острова - Мыс ХобойНа самый север острова - Мыс ХобойНа самый север острова - Мыс ХобойНа самый север острова - Мыс Хобой
5 день

Возвращение в Иркутск и вылет домой

Просыпаемся рано утром и идем встречать рассвет!

Рассветы и закаты здесь просто необычайные, солнце окрашивает льды в яркие красочные цвета.

Завтракаем, собираем чемоданы и отправляется в Иркутск.

Наше путешествие подошло концу, это были невероятные 5 дней, мор эмоций и впечатлений!

Наш автобус довезет вас до центра города, ж/д вокзала и аэропорта.

Внимание: прибытие в Иркутск ориентировочно после 16:00, если ваш рейс отправляется утром рекомендуем забронировать дополнительную ночь в Иркутске.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах.

Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты. Стоимость доплаты за одноместное размещение уточняйте при бронировании.

Стоимость на 1-го человека при 2/3-местном размещении:

  • категория СТАНДАРТ: 66 700 руб.
  • 8-12 марта 2023 категория КОМФОРТ 3* и 4*: 79 900 руб.
  • 24-28 февраля и 1-5 марта 2023 категория КОМФОРТ 3* и 4*: 83 900 руб.

Проживание:

СТАНДАРТ:

Заезд 22-26 февраля:

  • Ольхон: КО «Ольхон»;
  • Иркутск: Лазурный берег/Яковлев;
  • Листвянка: Усадьба Демидова/Маячок (или аналог).

Заезды: 1-5 марта и 8-12 марта:

  • Ольхон: б/о «Ирбис»;
  • Иркутск: Лазурный берег/Яковлев;
  • Листвянка: Усадьба Демидова/Маячок (или аналог).

КОМФОРТ:

Заезд: 24-28 февраля:

  • Ольхон: «Порт Ольхон»;
  • Иркутск: «Байкал Форест»;
  • Листвянка «Легенда Байкала».

Заезд: 8-12 марта:

  • Ольхон: «Байкал Хан»;
  • Иркутск: «Байкал Форест»;
  • Листвянка «Легенда Байкала».

Варианты проживания

Кемпинг-отель «Ольхон»

2 ночи

Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.

Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»

База отдыха «Ирбис»

2 ночи

«Ирбис» находится в поселке Хужир. Здесь допускается размещение с домашними животными.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

По запросу администрация организует лодочные экскурсии по озеру Байкал.

В окрестностях есть все условия для активного отдыха, включая рыбную ловлю и пешие походы.

База отдыха «Ирбис»База отдыха «Ирбис»База отдыха «Ирбис»База отдыха «Ирбис»

Арт-отель «Порт Ольхон»

2 ночи

Арт-отель «Порт Ольхон» с рестораном и баром расположен рядом с пляжем в Хужире. К услугам гостей терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

По утрам сервируется завтрак по меню.

Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»

Отель «Байкал Хан»

2 ночи

Отель «Байкал Хан Ольхон» с баром, террасой и видом на озеро расположен в городе Хужире, в 1,4 км от центра Хужира. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также доставка еды и напитков в номер. В распоряжении гостей детский клуб, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В номерах отеля есть шкаф для одежды. Во всех номерах отеля «Байкал Хан Ольхон» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»Отель «Байкал Хан»

Отель «Лазурный берег»

1 ночь

Все номера отеля «Лазурный берег» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. На полу постелено ковровое покрытие. В числе удобств — мини-бар и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с тапочками, халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В элегантном ресторане подают блюда европейской и русской кухонь. Ежедневно сервируется завтрак.

Отель «Лазурный берег»Отель «Лазурный берег»Отель «Лазурный берег»Отель «Лазурный берег»Отель «Лазурный берег»

Гостиница «Яковлев»

1 ночь

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Гостиница «Яковлев»Гостиница «Яковлев»Гостиница «Яковлев»Гостиница «Яковлев»Гостиница «Яковлев»Гостиница «Яковлев»

Отель «Байкал Форест»

1 ночь

Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.

Отель «Байкал Форест»Отель «Байкал Форест»Отель «Байкал Форест»Отель «Байкал Форест»Отель «Байкал Форест»

Гостевой дом «Усадьба Демидова»

1 ночь

Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.

Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.

В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.

Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»Гостевой дом «Усадьба Демидова»

Отель «Маячок»

1 ночь

Отель типа «постель и завтрак» «Маячок» с баром и бесплатным Wi-Fi расположен в поселке Листвянка, в 7 км от поселка Никола.

В номерах установлен телевизор с плоским экраном и оборудована собственная ванная комната с ванной, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Рядом с отелем можно заняться лыжным спортом.

Отель «Маячок»Отель «Маячок»Отель «Маячок»Отель «Маячок»

Отель «Легенда Байкала»

1 ночь

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.

Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд. Персонал туристического бюро поможет с организацией однодневных экскурсий по окрестностям.

Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»Отель «Легенда Байкала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча на ж/д вокзале и в аэропорту
  • Групповые трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Проживание (2-3–местное размещение)
  • Оплата разрешения на посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые одежда и обувь

  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки – с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).

Туристическое снаряжение

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • аптечка (личная);
  • так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

Документы

  • паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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