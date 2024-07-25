Летнее путешествие на Байкал

Групповой тур в Иркутске
Прокатимся с ветерком по бескрайним просторам самого глубокого озера планеты, посетим места силы, почитаемые шаманами, вдохновимся природными красотами — и это далеко не все, что ждет нас за 5 дней в сердце летней Сибири! Вместе мы научимся танцевать традиционный бурятский танец, попробуем вкуснейшие блюда национальной кухни за обедом в настоящей юрте, исследуем крупнейший остров Байкала на внедорожниках.

А еще сможем прогуляться по столице сибирского купечества, увидеть удивительных нерп и при желании прокатиться на SUP-бордах.
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Летнее путешествие на Байкал
Ближайшие даты:
25
июл
2
авг

Что вас ожидает:

На катере по самому глубокому озеру в мире
На катере по самому глубокому озеру в мире
Бескрайние просторы, шум волн, свежий ветер и ощущение свободы!
Сакральные места силы
Сакральные места силы
Посетим таинственные шаманские земли на острове Ольхон и зарядимся их энергетикой
При желании прокатимся на SUP-бордах
При желании прокатимся на SUP-бордах
Насладиться шикарным закатом с воды — чудесное завершение дня, согласны?:)
Этническое погружение
Этническое погружение
Познакомимся с бытом и обычаями бурят, научимся традиционному танцу ёхор и остановимся на национальный обед в настоящей юрте
Очаровательные нерпы
Очаровательные нерпы
Отправимся на остров Замогой, где счастливчики смогут увидеть единственных млекопитающих Байкала в естественной среде
Прикоснемся к истории
Прикоснемся к истории
В последний день мы прогуляемся Иркутску — столице сибирского купечества, где сохранились многие старинные памятники

Программа тура по дням

1 день

Привет, Байкал

Утром мы встретим вас в аэропорту Иркутска, завтракаем, а дальше нас ждет поездка до Листвянки – здесь начинается наше путешествие по Байкалу!

И первым делом мы отправимся на смотровую площадку Камень Черского. Отсюда открывается невероятный вид на исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, хребет Хабар-Дабан.

Пообедаем в одном из лучших ресторанов Листвянки — «Вьюга», попробуем блюда местной кухни.

Далее мы посетим рыбный рынок и заселимся в отель.

Затем нас ждёт увлекательная экскурсия на скоростном катере Yamaha вдоль КБЖД – инженерного чуда царской России, мы увидим мосты и тоннели, вписавшиеся в ландшафты крутых и обрывистых берегов Байкала и, конечно, сделаем, остановку в одной из укромных бухт.

По возвращении в Листвянку завершим насыщенный день в ресторане «Крестовая падь», а для желающих доступны баня и сауна.

Привет, БайкалПривет, БайкалПривет, Байкал
2 день

Мистический Ольхон

Хорошо завтракаем и собираемся в путь, сегодня нас ждёт переезд на сакральные земли острова Ольхон – третьего по величине озёрного острова в мире и самого крупного среди 27 островов Байкала.

Здесь расположена визитная карточка всего региона — скала Шаманка, одна из девяти Святынь Азии.

Уникальный микроклимат и разнообразие ландшафтов острова лишь подчёркивают то особое уважение, какое издревле оказывают местные жители этому месту.

По дороге на Ольхон мы посетим знаменитое месторождение поделочного мрамора в посёлке Бугульдейка – фотографии на фоне белоснежного камня получаются потрясающие.

Далее нас ожидает небольшой переезд до переправы на остров, и чтобы не терять драгоценное время в ожидании очереди на паром, мы с вами пересаживаемся на скоростные катера и с ветерком идём напрямую в Хужир — главный посёлок на острове. Заселяемся в отель.

По пути в Хужир сделаем остановку на острове Огой, здесь в 2005 году построили буддийскую Ступу Просветления.

Необычное архитектурное сооружение в древнем стиле удачно сливается с энергетикой местных ландшафтов, а белоснежный цвет настраивает на одухотворённую волну.

Мистический ОльхонМистический ОльхонМистический Ольхон
3 день

Мысы и просторы Байкала

Утро начнётся с экскурсии на внедорожниках («буханках» УАЗ) до самой северной точки острова Ольхон — мыса Хобой, что на бурятском языке означает «клык».

По дороге нас ждут бескрайние байкальские просторы, мы увидим самое широкое место озера и полуостров Святой Нос со стороны Бурятии.

Созерцая эти пейзажи, мы поймём, почему местные жители уважительно называют Байкал морем. Кроме того, мы посетим урочище Песчаное, скалы Три брата и мыс Любви, а также скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Днём нас ждет обед-пикник из свежеприготовленной на костре ухи из омуля, а на обратном пути мы посетим визитную карточку Байкала — мыс Бурхан, святое место для шаманов Сибири.

Заедем в Арт-галерею Ощепкова, где приобретём на память или в подарок сувениры от лучших мастеров региона и посетим экспозицию работ местного художника. Экскурсия займет почти целый день.

На закате по желанию мы организуем для вас прогулку на SUP-бордах.

Мысы и просторы БайкалаМысы и просторы БайкалаМысы и просторы Байкала
4 день

Этнодень

После завтрака мы вновь садимся на борт и держим путь на материк.

По пути заедем на остров Замогой, счастливчики смогут увидеть здесь главное млекопитающее на озере в естественной среде обитания – нерпу.

Сходим с трапа и пересаживаемся в наш Mercedes VIP-класса и держим путь в Иркутск через Тажеранские степи.

Эти места — потрясающее сочетание байкальских ландшафтов, здесь встречаются отдельно стоящие скальники с древними рисунками, минеральные соленые озера, место проведения национальных бурятских игр.

Также здесь расположена скульптура орла — тотемного животного некоторых бурятских народов.

По пути мы остановимся на обед в настоящей бурятской юрте, в этнопарке «Золотая орда». Познакомимся с бытом и обычаями бурят, вместе научимся национальному бурятскому танцу ёхор.

На обед — блюда традиционной бурятской кухни: сочные буузы, исходящие паром, наваристый бухлёр, душистый тарасун.

Получив мощный заряд энергии, продолжаем путь, и ближе к вечеру возвращаемся в Иркутск, заселяемся в отель.

Вечером у нас будет время провести небольшую обзорную экскурсию по историческому центру города, после чего мы завершим это яркое путешествие в одном из лучших ресторанов города.

ЭтноденьЭтноденьЭтнодень
5 день

До встречи, друзья

Настала пора прощаться с этими благодатными землями!

Если вылет после обеда, то у вас есть время погулять по Иркутску и посмотреть на знаменитую некогда столицу купечества Сибири, где в прекрасном состоянии сохранились многие старинные памятники архитектуры или, например, посетить единственный в России музей на свалке.

Окончание программы.

До встречи, друзья

Проживание

Тур предусматривает проживание: в отеле «Крестовая падь» в Листвянке, в отеле «Хотэй» в поселке Хужир и в отеле «Ibis» в Иркутске.

Мы будем жить в комфортабельных экоотелях. Размещение двухместное, все удобства в номере.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Крестовая падь

1 ночь
Крестовая падьКрестовая падь

Хотэй

2 ночи
ХотэйХотэй

Ibis

1 ночь
IbisIbis

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт:трансфер на комфортном автобусе Mercedes 513/ 516 VIPвсе переезды по программесборы за паркинг местатрансфер из/ в аэропорт в день начала и окончания туравода в автобусе
  • Трансфер на комфортном автобусе Mercedes 513/ 516 VIP
  • Все переезды по программе
  • Сборы за паркинг места
  • Трансфер из/ в аэропорт в день начала и окончания тура
  • Вода в автобусе
  • Трансфер по Ольхону на УАЗах
  • Экскурсия вдоль КБЖД, с материка на остров Ольхон и обратно на скоростных катерах Yamaha FR-27
  • Проживание в экоотелях, размещение двухместное (check-in в 14:00, check-out в 12:00)
  • Питание: завтраки и обеды (попробуем всё разнообразие местной кухни)
  • Локации, экскурсии и прочий сервис
  • Сопровождение: весь тур о гостях будет заботиться опытный тимлидер из нашей команды
  • Все входные билеты и активности по программе
  • Знакомство с бурятской культурой в этнопарке «Золотая орда»
  • Помощь в выборе авиабилетов
  • Сюрпризы
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Ужины
  • Прогулка на SUP-бордах
Место начала и завершения?
Иркутск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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