1 день

Привет, Байкал

Утром мы встретим вас в аэропорту Иркутска, завтракаем, а дальше нас ждет поездка до Листвянки – здесь начинается наше путешествие по Байкалу!

И первым делом мы отправимся на смотровую площадку Камень Черского. Отсюда открывается невероятный вид на исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, хребет Хабар-Дабан.

Пообедаем в одном из лучших ресторанов Листвянки — «Вьюга», попробуем блюда местной кухни.

Далее мы посетим рыбный рынок и заселимся в отель.

Затем нас ждёт увлекательная экскурсия на скоростном катере Yamaha вдоль КБЖД – инженерного чуда царской России, мы увидим мосты и тоннели, вписавшиеся в ландшафты крутых и обрывистых берегов Байкала и, конечно, сделаем, остановку в одной из укромных бухт.

По возвращении в Листвянку завершим насыщенный день в ресторане «Крестовая падь», а для желающих доступны баня и сауна.