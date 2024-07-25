А еще сможем прогуляться по столице сибирского купечества, увидеть удивительных нерп и при желании прокатиться на SUP-бордах.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Привет, Байкал
Утром мы встретим вас в аэропорту Иркутска, завтракаем, а дальше нас ждет поездка до Листвянки – здесь начинается наше путешествие по Байкалу!
И первым делом мы отправимся на смотровую площадку Камень Черского. Отсюда открывается невероятный вид на исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, хребет Хабар-Дабан.
Пообедаем в одном из лучших ресторанов Листвянки — «Вьюга», попробуем блюда местной кухни.
Далее мы посетим рыбный рынок и заселимся в отель.
Затем нас ждёт увлекательная экскурсия на скоростном катере Yamaha вдоль КБЖД – инженерного чуда царской России, мы увидим мосты и тоннели, вписавшиеся в ландшафты крутых и обрывистых берегов Байкала и, конечно, сделаем, остановку в одной из укромных бухт.
По возвращении в Листвянку завершим насыщенный день в ресторане «Крестовая падь», а для желающих доступны баня и сауна.
Мистический Ольхон
Хорошо завтракаем и собираемся в путь, сегодня нас ждёт переезд на сакральные земли острова Ольхон – третьего по величине озёрного острова в мире и самого крупного среди 27 островов Байкала.
Здесь расположена визитная карточка всего региона — скала Шаманка, одна из девяти Святынь Азии.
Уникальный микроклимат и разнообразие ландшафтов острова лишь подчёркивают то особое уважение, какое издревле оказывают местные жители этому месту.
По дороге на Ольхон мы посетим знаменитое месторождение поделочного мрамора в посёлке Бугульдейка – фотографии на фоне белоснежного камня получаются потрясающие.
Далее нас ожидает небольшой переезд до переправы на остров, и чтобы не терять драгоценное время в ожидании очереди на паром, мы с вами пересаживаемся на скоростные катера и с ветерком идём напрямую в Хужир — главный посёлок на острове. Заселяемся в отель.
По пути в Хужир сделаем остановку на острове Огой, здесь в 2005 году построили буддийскую Ступу Просветления.
Необычное архитектурное сооружение в древнем стиле удачно сливается с энергетикой местных ландшафтов, а белоснежный цвет настраивает на одухотворённую волну.
Мысы и просторы Байкала
Утро начнётся с экскурсии на внедорожниках («буханках» УАЗ) до самой северной точки острова Ольхон — мыса Хобой, что на бурятском языке означает «клык».
По дороге нас ждут бескрайние байкальские просторы, мы увидим самое широкое место озера и полуостров Святой Нос со стороны Бурятии.
Созерцая эти пейзажи, мы поймём, почему местные жители уважительно называют Байкал морем. Кроме того, мы посетим урочище Песчаное, скалы Три брата и мыс Любви, а также скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Днём нас ждет обед-пикник из свежеприготовленной на костре ухи из омуля, а на обратном пути мы посетим визитную карточку Байкала — мыс Бурхан, святое место для шаманов Сибири.
Заедем в Арт-галерею Ощепкова, где приобретём на память или в подарок сувениры от лучших мастеров региона и посетим экспозицию работ местного художника. Экскурсия займет почти целый день.
На закате по желанию мы организуем для вас прогулку на SUP-бордах.
Этнодень
После завтрака мы вновь садимся на борт и держим путь на материк.
По пути заедем на остров Замогой, счастливчики смогут увидеть здесь главное млекопитающее на озере в естественной среде обитания – нерпу.
Сходим с трапа и пересаживаемся в наш Mercedes VIP-класса и держим путь в Иркутск через Тажеранские степи.
Эти места — потрясающее сочетание байкальских ландшафтов, здесь встречаются отдельно стоящие скальники с древними рисунками, минеральные соленые озера, место проведения национальных бурятских игр.
Также здесь расположена скульптура орла — тотемного животного некоторых бурятских народов.
По пути мы остановимся на обед в настоящей бурятской юрте, в этнопарке «Золотая орда». Познакомимся с бытом и обычаями бурят, вместе научимся национальному бурятскому танцу ёхор.
На обед — блюда традиционной бурятской кухни: сочные буузы, исходящие паром, наваристый бухлёр, душистый тарасун.
Получив мощный заряд энергии, продолжаем путь, и ближе к вечеру возвращаемся в Иркутск, заселяемся в отель.
Вечером у нас будет время провести небольшую обзорную экскурсию по историческому центру города, после чего мы завершим это яркое путешествие в одном из лучших ресторанов города.
До встречи, друзья
Настала пора прощаться с этими благодатными землями!
Если вылет после обеда, то у вас есть время погулять по Иркутску и посмотреть на знаменитую некогда столицу купечества Сибири, где в прекрасном состоянии сохранились многие старинные памятники архитектуры или, например, посетить единственный в России музей на свалке.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание: в отеле «Крестовая падь» в Листвянке, в отеле «Хотэй» в поселке Хужир и в отеле «Ibis» в Иркутске.
Мы будем жить в комфортабельных экоотелях. Размещение двухместное, все удобства в номере.
Варианты проживания
Крестовая падь
Хотэй
Ibis
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт:трансфер на комфортном автобусе Mercedes 513/ 516 VIPвсе переезды по программесборы за паркинг местатрансфер из/ в аэропорт в день начала и окончания туравода в автобусе
- Трансфер на комфортном автобусе Mercedes 513/ 516 VIP
- Все переезды по программе
- Сборы за паркинг места
- Трансфер из/ в аэропорт в день начала и окончания тура
- Вода в автобусе
- Трансфер по Ольхону на УАЗах
- Экскурсия вдоль КБЖД, с материка на остров Ольхон и обратно на скоростных катерах Yamaha FR-27
- Проживание в экоотелях, размещение двухместное (check-in в 14:00, check-out в 12:00)
- Питание: завтраки и обеды (попробуем всё разнообразие местной кухни)
- Локации, экскурсии и прочий сервис
- Сопровождение: весь тур о гостях будет заботиться опытный тимлидер из нашей команды
- Все входные билеты и активности по программе
- Знакомство с бурятской культурой в этнопарке «Золотая орда»
- Помощь в выборе авиабилетов
- Сюрпризы
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Ужины
- Прогулка на SUP-бордах
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору