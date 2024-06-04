1 чел.
По популярности
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
12 авг в 10:00
132000125 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Начало: Россия, Иркутск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
1 мар в 10:00
216 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ЦЦой10 марта 2024Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий. Было много локаций, много передвижений, скучать не приходилось
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Джип-туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Джип-туры" можно забронировать 8 авторских туров от 49 400 до 216 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Иркутске на 2024 год по теме «Джип-туры», 24 ⭐ отзыва, цены от 49400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август