Природные достопримечательности и священные места Байкала
Авторский тур в Иркутске

Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая

5
2 отзыва
В этом туре сможем насладиться не только зимними пейзажами Байкала.

Всего за 4 дня успеем посетить посёлок Усть-Ордынский, чтобы познакомиться с буддизмом, и Бугульдейку ради Мраморного карьера. Увидим мысы Бурхан, Хобой, Харанцы и Саган-Хушун. На Хоргое осмотрим руины Курыканской стены. Вас ждут 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж, а ещё заглянем в гости к «Хранителю Байкала». В конце путешествия наполнимся энергией в живописной бухте Ая.
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
6
мая
9
мая
14
мая
19
мая
26
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.

Проживание. В гостинице посёлка Хужир на острове Ольхон. Размещение 2- или 3-местное.

Питание. Питание не входит в стоимость. Будем заезжать в кафе, где вы сможете самостоятельно купить еду.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности посёлков Усть-Ордынский и Бугульдейка

Встретим вас в Иркутске и поедем в Хужир, но по пути успеем полюбоваться прибайкальскими пейзажами. Заглянем в посёлок Усть-Ордынский, где посетим буддийский дацан. Затем переместимся в в Бугульдейку. Этот посёлок расположился в устье одноимённой реки, а вокруг высятся вершины Восточных Саян.

По прибытии вас ждёт экскурсия, во время которой мы увидим знаменитый Мраморный карьер. Его залежам около двух миллиардов лет, что превышает возраст Байкала. Общая протяжённость карьера составляет более 10 километров. Это невероятное творение природы!

После знакомства с Бугульдейкой переправимся на пароме через Байкал и доберёмся до Хужира.

Достопримечательности посёлков Усть-Ордынский и БугульдейкаДостопримечательности посёлков Усть-Ордынский и БугульдейкаДостопримечательности посёлков Усть-Ордынский и БугульдейкаДостопримечательности посёлков Усть-Ордынский и Бугульдейка
2 день

Мысы Байкала, 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж и «Хранитель Байкала»

Первая цель маршрута сегодняшнего дня — мыс Бурхан и скала Шаманка, которая, согласно поверьям, обладает особенной энергетикой.

После этого посетим священное место — 13 столбов сэргэ. Считается, что они соединяют три мира. Также шаманы используют их как средство связи с духами. Затем мы доберёмся до Сарайского пляжа, а далее нас ждут мысы Харанцы, Саган-Хушун и Хобой. Каждый из них откроет перед нами потрясающие виды. Ещё посмотрим на сказочную скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Мысы Байкала, 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж и «Хранитель Байкала»Мысы Байкала, 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж и «Хранитель Байкала»Мысы Байкала, 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж и «Хранитель Байкала»Мысы Байкала, 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж и «Хранитель Байкала»
3 день

Южный Ольхон: мыс Хоргой и Трезубец

Сегодня исследуем южную часть Ольхона. Выезжаем к мысу Хоргой. Там осмотрим руины Курыканской стены, а после поедем к скале Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости.

Южный Ольхон: мыс Хоргой и ТрезубецЮжный Ольхон: мыс Хоргой и ТрезубецЮжный Ольхон: мыс Хоргой и ТрезубецЮжный Ольхон: мыс Хоргой и Трезубец
4 день

Тажеранская степь и бухта Ая

Последний день путешествия посвятим невероятно живописным местам. Будем ехать по тажеранским степям и посетим бухту Ая, окружённую холмами, которые препятствуют ветрам. Берег покрыт мелким песком, который в солнечную погоду переливается золотистым цветом. Поднимемся на одну из вершин бухты, чтобы насладиться панорамным видом на Большой Байкал.

После этого вернёмся в Иркутск. До новых встреч!

Тажеранская степь и бухта АяТажеранская степь и бухта АяТажеранская степь и бухта Ая

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Питание
  • Проведение тура возможно ежедневно, кроме периода с 15 по 30 июля, при условии набора группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Иркутск, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
7 ноя 2023
Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за это время Алексей смог окунуть нас в красоты Байкала.
Комфортабельный автомобиль!
На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво.
Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея.
Спасибо и его жене за приятную компанию))
Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!
Н
2 ноя 2023
Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать.
По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К большому сожалению ещё одна экскурсия не состоялась по погодным условиям.
В первую очередь по соображениям безопасности в пути.
У проверенных рыбаков купили свежайшего омуля по цене гораздо ниже чем в кафе на острове. Автомобиль удобный. Однозначно могу рекомендовать к заключению договоренностей.
После устных договоренностей предложил Алексею дать предоплату, но он отказался.
Спасибо за путешествие!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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