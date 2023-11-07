Встретим вас в Иркутске и поедем в Хужир, но по пути успеем полюбоваться прибайкальскими пейзажами. Заглянем в посёлок Усть-Ордынский, где посетим буддийский дацан. Затем переместимся в в Бугульдейку. Этот посёлок расположился в устье одноимённой реки, а вокруг высятся вершины Восточных Саян.

По прибытии вас ждёт экскурсия, во время которой мы увидим знаменитый Мраморный карьер. Его залежам около двух миллиардов лет, что превышает возраст Байкала. Общая протяжённость карьера составляет более 10 километров. Это невероятное творение природы!

После знакомства с Бугульдейкой переправимся на пароме через Байкал и доберёмся до Хужира.