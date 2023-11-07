Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Всего за 4 дня успеем посетить посёлок Усть-Ордынский, чтобы познакомиться с буддизмом, и Бугульдейку ради Мраморного карьера. Увидим мысы Бурхан, Хобой, Харанцы и Саган-Хушун. На Хоргое осмотрим руины Курыканской стены. Вас ждут 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж, а ещё заглянем в гости к «Хранителю Байкала». В конце путешествия наполнимся энергией в живописной бухте Ая.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
Описание
Организационные детали
Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.
Проживание. В гостинице посёлка Хужир на острове Ольхон. Размещение 2- или 3-местное.
Питание. Питание не входит в стоимость. Будем заезжать в кафе, где вы сможете самостоятельно купить еду.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности посёлков Усть-Ордынский и Бугульдейка
Встретим вас в Иркутске и поедем в Хужир, но по пути успеем полюбоваться прибайкальскими пейзажами. Заглянем в посёлок Усть-Ордынский, где посетим буддийский дацан. Затем переместимся в в Бугульдейку. Этот посёлок расположился в устье одноимённой реки, а вокруг высятся вершины Восточных Саян.
По прибытии вас ждёт экскурсия, во время которой мы увидим знаменитый Мраморный карьер. Его залежам около двух миллиардов лет, что превышает возраст Байкала. Общая протяжённость карьера составляет более 10 километров. Это невероятное творение природы!
После знакомства с Бугульдейкой переправимся на пароме через Байкал и доберёмся до Хужира.
Мысы Байкала, 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж и «Хранитель Байкала»
Первая цель маршрута сегодняшнего дня — мыс Бурхан и скала Шаманка, которая, согласно поверьям, обладает особенной энергетикой.
После этого посетим священное место — 13 столбов сэргэ. Считается, что они соединяют три мира. Также шаманы используют их как средство связи с духами. Затем мы доберёмся до Сарайского пляжа, а далее нас ждут мысы Харанцы, Саган-Хушун и Хобой. Каждый из них откроет перед нами потрясающие виды. Ещё посмотрим на сказочную скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Южный Ольхон: мыс Хоргой и Трезубец
Сегодня исследуем южную часть Ольхона. Выезжаем к мысу Хоргой. Там осмотрим руины Курыканской стены, а после поедем к скале Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости.
Тажеранская степь и бухта Ая
Последний день путешествия посвятим невероятно живописным местам. Будем ехать по тажеранским степям и посетим бухту Ая, окружённую холмами, которые препятствуют ветрам. Берег покрыт мелким песком, который в солнечную погоду переливается золотистым цветом. Поднимемся на одну из вершин бухты, чтобы насладиться панорамным видом на Большой Байкал.
После этого вернёмся в Иркутск. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/до аэропорта
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Питание
- Проведение тура возможно ежедневно, кроме периода с 15 по 30 июля, при условии набора группы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Комфортабельный автомобиль!
На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво.
Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея.
Спасибо и его жене за приятную компанию))
Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!
По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К большому сожалению ещё одна экскурсия не состоялась по погодным условиям.
В первую очередь по соображениям безопасности в пути.
У проверенных рыбаков купили свежайшего омуля по цене гораздо ниже чем в кафе на острове. Автомобиль удобный. Однозначно могу рекомендовать к заключению договоренностей.
После устных договоренностей предложил Алексею дать предоплату, но он отказался.
Спасибо за путешествие!