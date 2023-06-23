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Знакомство. Иркутск. Малое Море
В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.
Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).
Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.
В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску.
Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архотектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.
После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.
Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.
Прибываем на уютную турбазу.
Размещение.
Ужин.
Немного свободного времени.
Питание: обед, ужин.
Размещение: гостиница «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Путешествие на край Земли
Завтрак.
Посадка на ретро-автомобиль (УАЗ).
Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон.
Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Разговор о традициях и религии местного населения.
Мы отправляемся "на край Земли" – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Размещение: гостиница «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Тажеранская степь / Юг острова Ольхон
Завтрак.
В первой половине дня будет проведена одна из двух экскурсий:
1) Экскурсия по Тажеранской степи. Вы увидите устье реки Анга и гору Ёрд, древние петроглифы, долину каменных духов и гору Тан-Хан.
2) Экскурсия по южной части острова Ольхон. Вы увидите озеро Ханхой, скальник Трезубец, остатки древней Курыканской стены, мыс Кобылья голова.
Обед в кафе (на свой вкус).
Трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Аршан. Прогулка по водопадам реки Кынгарги
Завтрак.
Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (не входит в стоимость).
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.
Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.
Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.
Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
Затем отправляемся в Слюдянку.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Аршан»/«Иркут», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак.
В 9:00 отправляемся на жд вокзал.
Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца.
В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года).
Остановки будут не длительными – 3-10 минут, поэтому выходить из вагона не желательно.
Обед ланч-бокс в вагоне поезда.
Для желающих можем предложить трэкинг по КБЖД, а затем пересечь самый широкий в Мире исток реки пешком!
Трэкинг: предстоит пройти 10-и километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям.
В 16:00-18:00 прибываем в Листвянку.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Баня по желанию за свой счёт.
Питание: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин.
Размещение: гостиница «Легенда Байкала»», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).
Листвянка. Исток Ангары. Тальцы
Завтрак.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере.
Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала!
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе на свой выбор (не входит в стоимость).
После обеда немного свободного времени для покупки сувениров.
Также Вы можете за дополнительную плату посетить нерпинарий.
16:00 Трансфер Листвянка – Иркутск.
На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.
Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Размещение: гостиница «Воздушная гавань» (по умолчанию) / «Ангара» (по запросу при продлении тура), стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе.
Доплата за одноместное размещение 2 500 рублей/сутки.
Варианты проживания
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Туркомплекс «Алтан»
Этот комплекс находится в 350 метрах от озера Байкал. К услугам гостей туристического комплекса "Алтан" частный пляж, открытый бассейн, теннисный корт и детская игровая площадка.
Каждый коттедж и номер комплекса "Алтан" отделан деревянными панелями и оснащен столом. Некоторые из них располагают балконом с видом на озеро. В ванных комнатах установлен душ.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.
Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.
К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Гостиница «Аршан»
Гостиничный комплекс «дом отдыха Аршан» находится на живописном побережье славного озера Байкал в Слюдянке. Горы, чистый воздух и удивительно прозрачная вода Байкала запомнятся Вам на всю жизнь.
Вас ждут комфортные, благоустроенные, тёплые номера. Вкусные завтраки, обеды и ужины.
Для автомобилей большая охраняемая автостоянка. Любителей попариться ждёт русская баня с веником, комната отдыха.
Отель «Иркут»
Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера. В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
Отель «Легенда Байкала»
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
- Питание по программе: 6 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида
- Оплата за разрешения на посещение Национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Баня
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. п;
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
- Фонарик (с запасным набором батареек);
- Фотоаппарат;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.);
- Обувь: удобная обувь по сезону! зимние ботинки/ботинки из ЭВА – непромокаемые! Можно взять сушилку для обуви!
- Обувь сменная;
- Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
- Сменное белье;
- Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
- Термобелье;
- По сезону: штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
- Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
- Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
- По сезону: шапка + шарф, можно балаклаву;
- По сезону: варежки/перчатки;
- Очки солнцезащитные;
- Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Восторженные впечатления от удивительных по красоте мест усиливались во множество раз от четкой организации тура - быстрое и очень удобное размещение в отелях и гостиницах, хорошее питание, интересная программа. И, не смотря на то, что уровень размещения был разный – от центрального отеля в Иркутске до совсем простой гостиницы в Листвянке (другой там просто нет) – повсюду нас встречали с теплом. Такое чувство, что для нас подбирали не только маршрут путешествия, для нас отбирали каждого человека, который будет обеспечивать комфорт, начиная от сотрудников ресторанов, готовых предложить желаемое блюдо, напоить горячим чаем после провода заката на Шаманке, заканчивая водителями «буханки», доставляющих нас по бездорожью в пункт назначения. Теплые слова благодарности нашему гиду Сергею и Елизавете, которая выступала водителем и организатором. Ребята- просто фанаты своего дела, которые действительно вкладывают в это дело всю душу. Огромное количество ненавязчивой интереснейшей информации, преподнесенной Сергеем, и 87 км пешего пути с ним сделали эту поездку незабываемой! Особый восторг вызывала готовность подстроить маршрут путешествия под погодные условия, показать скрытые от глаз уникальные места, провести нас по нашему же желанию километры дорог по шпалам КБЖД!
Спасибо всем, благодаря кому это путешествие останется в памяти, как самые яркие моменты жизни!!!