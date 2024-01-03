Пешая часовая экскурсия про иркутскую и не только историю известного режиссёра Леонида Гайдая, которому в этом 2023 году исполнилось 100 лет со дня рождения.
Прогуляемся по исторической части города, увидим места, связанные с Гайдаем и услышим традиции этой простой дружной семьи.
Прогуляемся по исторической части города, увидим места, связанные с Гайдаем и услышим традиции этой простой дружной семьи.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
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янв
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янв
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янв
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даты
Что вас ожидает:
- Памятник Ю. А. Гагарину
- Памятник Александру III
- Драматический театр им. Н. П. Охлопкова
- Памятник Ленину
- Бюст М. Горькому
- Памятник Ю. А. Ножикову
- Памятник Л. И. Гайдаю
Описание
Что вы увидите:• Памятник Ю. А. Гагарину, памятник Александру III, драматический театр им. Н. П. Охлопкова, памятник Ленину, бюст М. Горькому, памятник Ю. А. Ножикову, памятник Л. И. Гайдаю
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник Ю.А. Гагарину на бульваре ГагаринаЗавершение: ул. Пролетарская, д. 13 (памятник Л. Гайдаю)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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