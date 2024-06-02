Экскурсии Иркутска об истории и архитектуре

Найдено 61 экскурсия в категории «История и архитектура» в Иркутске, цены от 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск: история повседневности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
232 отзыва
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
75 отзывов
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
2 270 за всё до 5 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
33 отзыва
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670 за всё до 5 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Загадки древнего Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала
19 июня в 11:00
20 июня в 11:00
4 350 за всё до 3 чел.
Деревянное кружево Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Деревянное кружево Иркутска
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя деревянные дома и дворцы, украшенные сибирскими умельцами. Узнайте удивительные истории их владельцев
Начало: В сквере Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Вся история Иркутска на одной улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вся история Иркутска на одной улице
Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома
Начало: В сквере им. Кирова
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 350 за всё до 5 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
6 490 за всё до 2 чел.
Добро пожаловать в Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Душевная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом
Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом
Начало: В районе улицы Карла Маркса
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 9 чел.
Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом
Начало: на входе на Иерусалимскую гору
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 000 за всё до 7 чел.
Иркутский острог и его окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Иркутский острог и его окрестности
Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах
Начало: Возле Спасской церкви
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Иркутск - культурное сердце Сибири
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Иркутск - культурное сердце Сибири
Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях
Начало: На площади Труда
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
По улицам старого Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Путешествие по историческому Иркутску: от легенд до архитектурных шедевров
Погрузитесь в атмосферу старого Иркутска, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтан...
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Иркутская панорама - пешая экскурсия по Иерусалимской горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Иркутская панорама: пешеходный маршрут
Откройте для себя уникальное сочетание истории и культуры Иркутска, пройдя по маршруту Иерусалимской горы
Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2 500 за всё до 3 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Иркутск - город столичный
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Иркутск - город столичный
Начало: Иркутск, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
По вехам истории Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По вехам истории Иркутска
Начало: Иркутск. Центр города
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.
Иркутск. Исторические зарисовки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500 за человека
Деревянная архитектура Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
От острога до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие от острога до современности - культура, история, виды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе откроем город заново
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
⛴ На теплоходе
Групповая
11.5 часов
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Расписание: Среда в null
13 700 за человека
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степан
    2 июня 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Сергей настоящий джентльмен.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
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    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
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    прекрасный непринужденно, без ненужных фактов рассказал историю города. Предложил свой зонт во время дождя. Ответил на все интересующие вопросы! Честно если ходить самим не так интересно! Скрасил дождливый день! И согласитесь стоимость прекрасная, чтобы послушать интересный рассказ и прогуляться в компании экскурсовода!

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
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    что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
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    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «История и архитектура»

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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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