🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 232 отзыва Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом Начало: В центре города 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 75 отзывов К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей Начало: у Иркутского драматического театра 2 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 33 отзыва Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Иркутск: история, легенды и современность Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории Начало: В вашем отеле 6 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 125 отзывов Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места Начало: Сквер Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Иркутск - столица Восточной окраины О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ... 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Вкусы и запахи любимого Иркутска Знакомство с моим городом через его людей 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 5 отзывов Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы» Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом Начало: В районе сквера им. Кирова 5 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала 4 350 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Деревянное кружево Иркутска Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя деревянные дома и дворцы, украшенные сибирскими умельцами. Узнайте удивительные истории их владельцев Начало: В сквере Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вся история Иркутска на одной улице Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома Начало: В сквере им. Кирова 3 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 118 отзывов Иркутск от истоков до наших дней Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири Начало: Улица 3 июля 6 490 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Добро пожаловать в Иркутск Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города Начало: в центре города 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД 15 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке 6 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом Начало: В районе улицы Карла Маркса 6 500 ₽ за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом Начало: на входе на Иерусалимскую гору от 2 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Иркутский острог и его окрестности Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах Начало: Возле Спасской церкви 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Иркутск - культурное сердце Сибири Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях Начало: На площади Труда от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Путешествие по историческому Иркутску: от легенд до архитектурных шедевров Погрузитесь в атмосферу старого Иркутска, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтан... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем Начало: Нижняя Набережная от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Иркутском на авто Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 3 часа 494 отзыва Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: Ежедневно в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2 Расписание: По договоренности от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Иркутская панорама: пешеходный маршрут Откройте для себя уникальное сочетание истории и культуры Иркутска, пройдя по маршруту Иерусалимской горы Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32 Расписание: Ежедневно в 18:30 от 2 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города) Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: В любое время, по договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Иркутску Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Иркутск - город столичный Начало: Иркутск, по договоренности от 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По вехам истории Иркутска Начало: Иркутск. Центр города 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Иркутск. Исторические зарисовки Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана от 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Деревянная архитектура Иркутска Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов Начало: Возле площади им. Кирова 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Иркутск: путешествие от острога до современности - культура, история, виды Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе откроем город заново Начало: Любой удобный адрес для заказчика 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 11.5 часов Посёлок Танхой на теплоходе «Комета» Расписание: Среда в null 13 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚉 На поезде Индивидуальная 12 часов Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом 12 670 ₽ за всё до 7 чел.