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Мини-группа
10 часов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Древние скалы Археи
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура: <br>15.06.2024, <br>22.06.2024, <br>27.07.2024
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: в районе Курмы
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Начало: Ольхон
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
13 июня в 08:00
15 июня в 08:15
9 900₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: на улице Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 771₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по следам Леонида Гайдая в Иркутске
Исследуйте иркутскую историю вместе с Леонидом Гайдаем. Часовая прогулка по историческим местам великого режиссера
Начало: Памятник Ю.А. Гагарину на бульваре Гагарина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
500₽ за человека
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
В сопровождении действующего пилота посетить место, где живут самолёты после многотысячных полётов
Начало: у ТЦ «Сезон»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
3 500₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
11 часов
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Полюбоваться природой Бурятии и узнать о традициях буддизма (в группе)
Начало: На пл. Сперанского
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
75007 125₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
- дденис5 июня 2024Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
- ИИрина4 июня 2024Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
- дденис4 июня 2024Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
- ААрсений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
- ДДина2 июня 2024Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
- ННиколай2 июня 2024Отличная экскурсия. Спасибо.
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Групповые»
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