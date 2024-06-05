Групповые экскурсии Иркутска

Найдено 28 экскурсий в категории «Групповые» в Иркутске, цены от 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Ольхон - жемчужина Байкала
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
17 отзывов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800 за человека
Иркутские колокольные звоны
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345 за человека
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за человека
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700 за человека
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за человека
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Один день на Ольхоне в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
113 отзывов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за человека
Целебные источники Тункинской долины
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за человека
Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
🚗 На машине
Групповая
8 часов
66 отзывов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900 за человека
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
🚗 На машине
Групповая
14 часов
74 отзыва
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000 за человека
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
146 отзывов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Древние скалы Археи
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Древние скалы Археи
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура: <br>15.06.2024, <br>22.06.2024, <br>27.07.2024
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 800 за человека
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000 за человека
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
🛞 Багги
Мини-группа
2.5 часа
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: в районе Курмы
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
7 000 за человека
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500 за человека
Водопад Грохотун
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900 за человека
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Начало: Ольхон
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
13 июня в 08:00
15 июня в 08:15
9 900 за человека
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая
1 час
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: на улице Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 771 за человека
Винимор Леонида Гайдая
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по следам Леонида Гайдая в Иркутске
Исследуйте иркутскую историю вместе с Леонидом Гайдаем. Часовая прогулка по историческим местам великого режиссера
Начало: Памятник Ю.А. Гагарину на бульваре Гагарина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
500 за человека
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500 за человека
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500 за человека
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
3 часа
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
В сопровождении действующего пилота посетить место, где живут самолёты после многотысячных полётов
Начало: у ТЦ «Сезон»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
3 500 за человека
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
11 часов
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Полюбоваться природой Бурятии и узнать о традициях буддизма (в группе)
Начало: На пл. Сперанского
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
75007 125 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
  • д
    денис
    5 июня 2024
    Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
    Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
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    более удачный день для поездки, как результат идеально спланированный маршрут. Локации, от которых захватывает дух, интересные истории, местная кухня, паром без очередей, только чайки), в какой-то момент казалось, что мы одни на острове… Если зимний Байкал случится в моей жизни - только с вами!!! Благодарю за перезагрузку!

    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до
  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • А
    Арсений
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
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    красивым точкам, и удавалось прогуляться, чтобы больше посмотреть. И хотя вся экскурсия продлилась весь день, время пролетело незаметно. Спасибо большое за эту поездку на Ольхон!

    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы
  • Д
    Дина
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
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    что они могут рассказать с большей любовью и интересом о родных местах, они ими живут, дышат и с лёгкостью могут передать эту атмосферу туристу, в отличие от экскурсоводов с заученным материалом! Можно было задавать любые вопросы и они не оставались без ответа! Гид много рассказывал про местность, про историю, возил по труднодоступным местам острова Ольхон, 12 ч с лишним в общей сложности обошлось всё, но зато как насыщенно! Не помню как звали гида, но парень молодец!:) Обязательно воспользуюсь данным сайтом ещё раз!:)

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  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Отличная экскурсия. Спасибо.
    Отличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. Спасибо
  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
  2. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  3. Ольхон - жемчужина Байкала
  4. Иркутские колокольные звоны
  5. Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Групповые" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 500 до 17 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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