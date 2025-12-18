Погулять по украшенному городу и узнать о праздничных традициях разных эпох
Приглашаю на уютную зимнюю экскурсию по Иркутску! Как в 19 и начале 20 веков иркутская элита праздновала Новый год? Где в городе устраивали святочные балы и как они проходили? Как местные жители узнали об обычае обмениваться подарками и ставить ёлку? Обо всём этом мы поговорим, гуляя по нарядным старинным улицам.
Описание экскурсии
Новогодняя ёлка на главной площади. Я расскажу, как раньше развлекались горожане в новогодние праздники, кто является прообразом Деда Мороза и откуда пошла традиция устанавливать и наряжать ёлку.
Собор Богоявления. Одна из старейших церквей Иркутска с расписанными вручную иконами на стенах. Здесь я поделюсь историей Рождества. Вы узнаете какое важное событие произошло в Вифлееме и как звезда стала символом новогодних праздников.
Нижняя набережная. Гуляя по ней, мы поговорим о святочных традициях и музыкальной культуре Старого Иркутска. Вы узнаете, что такое колядки, тропарь и кондак. Какие новогодние песни пели в Советском Союзе и какова история появления песни о ёлочке.
Кроме того, мы пройдём по украшенному иркутскому Арбату и старинной улице Карла Маркса. Полюбуемся величественными особняками Хаминова, Второва и Трапезниковых. И заглянем на площадь Трёх церквей.
Организационные детали
Экскурсия понравится взрослым и детям от 7 лет.
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2700 ₽
Дети до 6 лет
Бесплатно
Дети 7-14 лет
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 1142 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в читать дальше
туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу.
Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу.
Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры.
С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией,полюбите это место так, как люблю его я:)