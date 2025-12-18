Приглашаю на уютную зимнюю экскурсию по Иркутску! Как в 19 и начале 20 веков иркутская элита праздновала Новый год? Где в городе устраивали святочные балы и как они проходили? Как местные жители узнали об обычае обмениваться подарками и ставить ёлку? Обо всём этом мы поговорим, гуляя по нарядным старинным улицам.

Описание экскурсии

Новогодняя ёлка на главной площади. Я расскажу, как раньше развлекались горожане в новогодние праздники, кто является прообразом Деда Мороза и откуда пошла традиция устанавливать и наряжать ёлку.

Собор Богоявления. Одна из старейших церквей Иркутска с расписанными вручную иконами на стенах. Здесь я поделюсь историей Рождества. Вы узнаете какое важное событие произошло в Вифлееме и как звезда стала символом новогодних праздников.

Нижняя набережная. Гуляя по ней, мы поговорим о святочных традициях и музыкальной культуре Старого Иркутска. Вы узнаете, что такое колядки, тропарь и кондак. Какие новогодние песни пели в Советском Союзе и какова история появления песни о ёлочке.

Кроме того, мы пройдём по украшенному иркутскому Арбату и старинной улице Карла Маркса. Полюбуемся величественными особняками Хаминова, Второва и Трапезниковых. И заглянем на площадь Трёх церквей.

Организационные детали

Экскурсия понравится взрослым и детям от 7 лет.