Что вас ожидает

Архитектура прошлых веков

Вы погуляете по центральной и самой красивой улице Иркутска — Карла Маркса. Заглянете в сквер Кирова, увидите старинное здание драматического театра, памятник Александру III и Московские ворота. А также рассмотрите и по желанию посетите культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел. Кроме того, я покажу Белый дом, служивший в 19 веке резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири.

История Иркутска: казаки, купцы и не только

Мы поговорим об основателях города — казаках. Вы услышите, как и зачем они возводили деревянный острог, сколько раз его пришлось перестраивать и почему он не сохранился до наших дней. Кроме того, я раскрою, почему Иркутск долгое время жил под маркой «купеческий город», как в наших краях зародилась торговля и какие товары пользовались самым большим спросом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.