Первая встреча с Иркутском

Погулять по самобытному сибирскому городу и раскрыть историю его главных достопримечательностей

Иркутск запомнится вам величественными панорамами Ангары, храмами разных религий и купеческими особняками.

Вы увидите все знаковые места города, услышите о его богатом торговом прошлом и узнаете, какие знаменитые династии внесли вклад в его развитие.

А еще я обязательно расскажу, чем Иркутск живет в наши дни!
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском

Что вас ожидает

Архитектура прошлых веков

Вы погуляете по центральной и самой красивой улице Иркутска — Карла Маркса. Заглянете в сквер Кирова, увидите старинное здание драматического театра, памятник Александру III и Московские ворота. А также рассмотрите и по желанию посетите культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел. Кроме того, я покажу Белый дом, служивший в 19 веке резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири.

История Иркутска: казаки, купцы и не только

Мы поговорим об основателях города — казаках. Вы услышите, как и зачем они возводили деревянный острог, сколько раз его пришлось перестраивать и почему он не сохранился до наших дней. Кроме того, я раскрою, почему Иркутск долгое время жил под маркой «купеческий город», как в наших краях зародилась торговля и какие товары пользовались самым большим спросом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я с детства увлекаюсь историей, люблю путешествовать. Вместе с командой гидов мы с удовольствием покажем вам колоритный Иркутск и бирюзовую Ангару. Поможем погрузиться в прошлое этих удивительных мест и раскрыть особенности сибирской архитектуры. Ждем вас!
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