Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Иркутску, когда архитектура и история города раскрываются во всей красе. В это время улицы оживают, и можно насладиться атмосферой старинного города в полной мере. В теплые месяцы комфортно посещать исторические места и культурные сооружения. Весной и осенью также интересно исследовать Иркутск, когда туристов меньше, а город предлагает уникальные виды и спокойствие. Это время подходит для тех, кто ценит более уединенные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Карла Маркса
Сквер Кирова
Драматический театр
Памятник Александру III
Московские ворота
Спасская церковь
Собор Богоявления
Польский костел
Белый дом
Описание экскурсии
Архитектура прошлых веков
Вы погуляете по центральной и самой красивой улице Иркутска — Карла Маркса. Заглянете в сквер Кирова, увидите старинное здание драматического театра, памятник Александру III и Московские ворота. А также рассмотрите и по желанию посетите культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел. Кроме того, я покажу Белый дом, служивший в 19 веке резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири.
История Иркутска: казаки, купцы и не только
Мы поговорим об основателях города — казаках. Вы услышите, как и зачем они возводили деревянный острог, сколько раз его пришлось перестраивать и почему он не сохранился до наших дней. Кроме того, я раскрою, почему Иркутск долгое время жил под маркой «купеческий город», как в наших краях зародилась торговля и какие товары пользовались самым большим спросом.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1301 туриста
Меня зовут Сергей, я с детства увлекаюсь историей, люблю путешествовать. Вместе с командой гидов мы с удовольствием покажем вам колоритный Иркутск и бирюзовую Ангару. Поможем погрузиться в прошлое этих удивительных мест и раскрыть особенности сибирской архитектуры. Ждем вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Дата посещения: 23 мар 2026
Просто потрясающая экскурсия с экскурсоводом Ольгой! Были с дочкой вдвоём! Узнали об истории создания Иркутска, зашли в главные храмы города, прогулялись по набережной Ангары, подошли к ключевым памятникам города. Гуляли по центральной улице читать дальшеуменьшить
города - Карла Маркса, где каждое здание со своей историей и архитектурой! В конце экскурсии Ольга нас проводила до 130 квартала, все рассказала о нем, подсказала где можно вкусно поесть бурятскую и монгольскую кухню! Экскурсия длилась более 3 часов, мы беседовали, гуляли, все прошло легко и время пролетело как миг!
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Г
Гуля
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели незаметно, дочь-подросток по окончании экскурсии сказала, что было интересно слушать Наталью и информация была очень познавательной и интересной. И большое спасибо Наталье, что подождала нас, опаздывающих из-за путаницы с разницей во времени. Рекомендую!
+2
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Владимир
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида, мои ожидания превзошли себя, был приятно удивлен как самой историей, так и ее подачей, читать дальшеуменьшить
учитывая свои скудные знания, некоторые пазлы сошлись! Изначально хотел совместить маршрут с автомобилем, но Сергей отговорил и был прав!!!, по дороге можно остановится и сделать перерыв в интересной кофейне, а на машине можно потратить время на пробки в общем были довольны и те кто видел Иркутск впервые и я - кто жил здесь и его думал что знает 🤦♂️
+2
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Е
Екатерина
Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания! "Первая встреча с Иркутском" под руководством экскурсовода Ольги запомнилась нам только положительными эмоция, а наш "багаж" читать дальшеуменьшить
пополнился новыми знаниями. Прогулка проходила в непринужденной атмосфере, информация подалась в меру и на понятном языке и взрослому и ребенку (с нами были детки в возрасте от 7 до 12 лет). Правда в отношении детей подобные экскурсии индивидуальны. Не вся информация им интересна, в отличие от взрослых. И конечно к завершения нашей 3-ех часовой прогулки кто-то уже подустал. Хотелось бы выразить Ольге благодарность от нашего коллектива за теплый прием и приятное информативное знакомство с Иркутском!
P.S: Спустя время не могу припомнить почему для постройки острога выбрали именно это место, и что легко в основу поисков нового места для острога. Возможно упустила это в потоке общей информации… Отдельно хочется отметить, что мы были в июле, погода была солнечная (+22 … +25). Солнце очень активное и следует использовать солнцезащитные средства!!! Мы не были к этому готовы (((
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Е
Елена
Спасибо Елене! Было интересно, душевно и познавательно. Первая встреча с Иркутском состоялась!!!
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Ю
Юлия
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском». Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею. Нам все понравилось! Сергей показал основные достопримечательности города, познакомил с его историей и архитектурой. Рассказывал очень интересно, увлекательно, с юмором, сразу видно, что Сергей профессионал своего дела и очень любит Иркутск. Иркутск. Очень рекомендую, как саму экскурсию, так и гида, останетесь довольны!