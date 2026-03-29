Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Иркутску, когда архитектура и история города раскрываются во всей красе. В это время улицы оживают, и можно насладиться атмосферой старинного города в полной мере. В теплые месяцы комфортно посещать исторические места и культурные сооружения. Весной и осенью также интересно исследовать Иркутск, когда туристов меньше, а город предлагает уникальные виды и спокойствие. Это время подходит для тех, кто ценит более уединенные прогулки.

Иркутск, город с богатым торговым прошлым и величественными панорамами Ангары, откроется вам с новой стороны.В ходе экскурсии вы увидите знаковые места: улицу Карла Маркса, сквер Кирова, драматический театр, памятник Александру

III, Московские ворота, а также культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел. Рассказы о казаках-основателях города, купеческом прошлом Иркутска и зарождении торговли приоткроют завесу времени, позволяя вам ощутить дух эпохи. Экскурсия проводится индивидуально, что позволит уделить внимание каждому гостю и сделать посещение максимально комфортным и информативным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектура прошлых веков

Вы погуляете по центральной и самой красивой улице Иркутска — Карла Маркса. Заглянете в сквер Кирова, увидите старинное здание драматического театра, памятник Александру III и Московские ворота. А также рассмотрите и по желанию посетите культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел. Кроме того, я покажу Белый дом, служивший в 19 веке резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири.

История Иркутска: казаки, купцы и не только

Мы поговорим об основателях города — казаках. Вы услышите, как и зачем они возводили деревянный острог, сколько раз его пришлось перестраивать и почему он не сохранился до наших дней. Кроме того, я раскрою, почему Иркутск долгое время жил под маркой «купеческий город», как в наших краях зародилась торговля и какие товары пользовались самым большим спросом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.