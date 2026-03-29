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Первая встреча с Иркутском

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Иркутск, город с богатым торговым прошлым и величественными панорамами Ангары, откроется вам с новой стороны.

В ходе экскурсии вы увидите знаковые места: улицу Карла Маркса, сквер Кирова, драматический театр, памятник Александру
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III, Московские ворота, а также культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел.

Рассказы о казаках-основателях города, купеческом прошлом Иркутска и зарождении торговли приоткроют завесу времени, позволяя вам ощутить дух эпохи.

Экскурсия проводится индивидуально, что позволит уделить внимание каждому гостю и сделать посещение максимально комфортным и информативным

4.9
157 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Величественные панорамы Ангары
  • 🏛️ Архитектура прошлых веков
  • ⛪ Храмы разных религий
  • 🏰 Купеческие особняки
  • 📜 Богатое торговое прошлое
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Знаменитые династии
  • 🌟 Современная жизнь Иркутска

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для прогулок по Иркутску, когда архитектура и история города раскрываются во всей красе. В это время улицы оживают, и можно насладиться атмосферой старинного города в полной мере. В теплые месяцы комфортно посещать исторические места и культурные сооружения. Весной и осенью также интересно исследовать Иркутск, когда туристов меньше, а город предлагает уникальные виды и спокойствие. Это время подходит для тех, кто ценит более уединенные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском

Что можно увидеть

  • Улица Карла Маркса
  • Сквер Кирова
  • Драматический театр
  • Памятник Александру III
  • Московские ворота
  • Спасская церковь
  • Собор Богоявления
  • Польский костел
  • Белый дом

Описание экскурсии

Архитектура прошлых веков

Вы погуляете по центральной и самой красивой улице Иркутска — Карла Маркса. Заглянете в сквер Кирова, увидите старинное здание драматического театра, памятник Александру III и Московские ворота. А также рассмотрите и по желанию посетите культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел. Кроме того, я покажу Белый дом, служивший в 19 веке резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири.

История Иркутска: казаки, купцы и не только

Мы поговорим об основателях города — казаках. Вы услышите, как и зачем они возводили деревянный острог, сколько раз его пришлось перестраивать и почему он не сохранился до наших дней. Кроме того, я раскрою, почему Иркутск долгое время жил под маркой «купеческий город», как в наших краях зародилась торговля и какие товары пользовались самым большим спросом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1301 туриста
Меня зовут Сергей, я с детства увлекаюсь историей, люблю путешествовать. Вместе с командой гидов мы с удовольствием покажем вам колоритный Иркутск и бирюзовую Ангару. Поможем погрузиться в прошлое этих удивительных мест и раскрыть особенности сибирской архитектуры. Ждем вас!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
4
5
3
3
2
1
1
М
Дата посещения: 23 мар 2026
Просто потрясающая экскурсия с экскурсоводом Ольгой!
Были с дочкой вдвоём!
Узнали об истории создания Иркутска, зашли в главные храмы города, прогулялись по набережной Ангары, подошли к ключевым памятникам города.
Гуляли по центральной улице
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города - Карла Маркса, где каждое здание со своей историей и архитектурой!
В конце экскурсии Ольга нас проводила до 130 квартала, все рассказала о нем, подсказала где можно вкусно поесть бурятскую и монгольскую кухню!
Экскурсия длилась более 3 часов, мы беседовали, гуляли, все прошло легко и время пролетело как миг!

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Г
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели незаметно, дочь-подросток по окончании экскурсии сказала, что было интересно слушать Наталью и информация была очень познавательной и интересной. И большое спасибо Наталье, что подождала нас, опаздывающих из-за путаницы с разницей во времени. Рекомендую!
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели+2
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
12 августа 2025 года были на пешей экскурсии по Иркутску с экскурсоводом Натальей. Три часа пролетели
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Владимир
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида, мои ожидания превзошли себя, был приятно удивлен как самой историей, так и ее подачей,
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учитывая свои скудные знания, некоторые пазлы сошлись! Изначально хотел совместить маршрут с автомобилем, но Сергей отговорил и был прав!!!, по дороге можно остановится и сделать перерыв в интересной кофейне, а на машине можно потратить время на пробки в общем были довольны и те кто видел Иркутск впервые и я - кто жил здесь и его думал что знает 🤦♂️

Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,+2
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
Всем рекомендую, сам неплохо знаю Иркутск, но чтобы показать его родным - попросил помощи у гида,
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Е
Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания!
"Первая встреча с Иркутском" под руководством экскурсовода Ольги запомнилась нам только положительными эмоция, а наш "багаж"
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пополнился новыми знаниями. Прогулка проходила в непринужденной атмосфере, информация подалась в меру и на понятном языке и взрослому и ребенку (с нами были детки в возрасте от 7 до 12 лет). Правда в отношении детей подобные экскурсии индивидуальны. Не вся информация им интересна, в отличие от взрослых. И конечно к завершения нашей 3-ех часовой прогулки кто-то уже подустал.
Хотелось бы выразить Ольге благодарность от нашего коллектива за теплый прием и приятное информативное знакомство с Иркутском!

P.S: Спустя время не могу припомнить почему для постройки острога выбрали именно это место, и что легко в основу поисков нового места для острога. Возможно упустила это в потоке общей информации… Отдельно хочется отметить, что мы были в июле, погода была солнечная (+22 … +25). Солнце очень активное и следует использовать солнцезащитные средства!!! Мы не были к этому готовы (((

Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания!
Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания!
Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания!
Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания!
Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания!
Мы посетили город Иркутск, и этот город с его постройками и историей действительно стоит внимания!
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Е
Спасибо Елене! Было интересно, душевно и познавательно. Первая встреча с Иркутском состоялась!!!
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Ю
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею.
Нам все понравилось! Сергей показал основные достопримечательности города, познакомил с его историей и архитектурой. Рассказывал очень интересно, увлекательно, с юмором, сразу видно, что Сергей профессионал своего дела и очень любит Иркутск. Иркутск. Очень рекомендую, как саму экскурсию, так и гида, останетесь довольны!
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
22.02.23 были на экскурсии «Первая встреча с Иркутском».
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