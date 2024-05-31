Знакомство с Иркутском на авто

Погружение в историю и культуру Иркутска на автомобиле: узнайте о знаменитых личностях и вдохновитесь уникальными местами
Иркутск - это город с богатой историей и уникальной архитектурой.

На индивидуальной экскурсии на авто вы увидите Площадь трёх церквей, Нижнюю набережную Ангары, Московские ворота и многое другое.

Узнаете о знаменитых личностях,
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повлиявших на развитие города, и о том, как в Иркутске переплетаются традиции коренных народов и европейских переселенцев. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn, что обеспечивает комфорт и удобство. Погружение в историю и культуру Иркутска будет живым, душевным и познавательным

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортабельный автомобиль
  2. 🏛 Уникальная архитектура
  3. 📜 Богатая история
  4. 👥 Знаменитые личности
  5. 🌉 Красивые виды

Что можно увидеть

  • Площадь трёх церквей
  • Нижняя набережная Ангары
  • Московские ворота
  • Площадь Сперанского
  • Сквер им. Кирова
  • Памятник адмиралу Колчаку
  • Знаменский женский монастырь
  • Памятник Гайдаю
  • Драматический театр
  • Краеведческий музей
  • Дворец Сибиряковых
Знакомство с Иркутском на авто
Знакомство с Иркутском на авто
Знакомство с Иркутском на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Площадь трёх церквей — место основания города
  • Нижнюю набережную Ангары и Московские ворота
  • Площадь Сперанского и сквер им. Кирова
  • Единственный в мире памятник адмиралу Колчаку
  • Знаменский женский монастырь
  • Памятник Гайдаю и его знаменитой «троице»
  • Драматический театр, краеведческий музей и дворец Сибиряковых

Вы узнаете:

  • Кем, как и когда был основан Иркутск
  • Как в нём переплетаются традиции коренных народов и европейских переселенцев
  • Какой вклад в развитие города внесли меценаты
  • Каким маршрутом в Сибирь прибыли декабристы
  • Где похоронены Екатерина Трубецкая и Григорий Шелехов
  • Чем известен 130-й квартал и почему в городе установили памятник Бабру

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма во имя Спаса Нерукотворного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
31 мая 2024
Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали» нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели
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в компании чудесного экскурсовода Ольги.
Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города.
Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

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