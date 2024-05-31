Иркутск - это город с богатой историей и уникальной архитектурой.
На индивидуальной экскурсии на авто вы увидите Площадь трёх церквей, Нижнюю набережную Ангары, Московские ворота и многое другое.
Узнаете о знаменитых личностях,
На индивидуальной экскурсии на авто вы увидите Площадь трёх церквей, Нижнюю набережную Ангары, Московские ворота и многое другое.
Узнаете о знаменитых личностях,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный автомобиль
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 👥 Знаменитые личности
- 🌉 Красивые виды
Что можно увидеть
- Площадь трёх церквей
- Нижняя набережная Ангары
- Московские ворота
- Площадь Сперанского
- Сквер им. Кирова
- Памятник адмиралу Колчаку
- Знаменский женский монастырь
- Памятник Гайдаю
- Драматический театр
- Краеведческий музей
- Дворец Сибиряковых
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площадь трёх церквей — место основания города
- Нижнюю набережную Ангары и Московские ворота
- Площадь Сперанского и сквер им. Кирова
- Единственный в мире памятник адмиралу Колчаку
- Знаменский женский монастырь
- Памятник Гайдаю и его знаменитой «троице»
- Драматический театр, краеведческий музей и дворец Сибиряковых
Вы узнаете:
- Кем, как и когда был основан Иркутск
- Как в нём переплетаются традиции коренных народов и европейских переселенцев
- Какой вклад в развитие города внесли меценаты
- Каким маршрутом в Сибирь прибыли декабристы
- Где похоронены Екатерина Трубецкая и Григорий Шелехов
- Чем известен 130-й квартал и почему в городе установили памятник Бабру
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма во имя Спаса Нерукотворного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Иркутске
От всей души приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Гульнара. Я писатель, религиовед и профессиональный гид по Иркутску и Байкалу. Душевность, открытость, живой интерес к жизни и истории родного края — те сильные качества, которыми я стараюсь от всего сердца наполнять экскурсии. Уверена, вы сможете увезти с собой массу приятных впечатлений, интересных фактов и красивых фото.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
31 мая 2024
Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали» нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели
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