читать дальше в компании чудесного экскурсовода Ольги.

Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города.

Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали» нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели