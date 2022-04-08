Что вас ожидает

Знакомство с Иркутском

Вы проедете по центральным улицам города и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и ледокол Ангара. Полюбуетесь Нижней и Верхней набережными, оцените панораму Иркутска с высоты пика Любви неподалеку от плотины ГЭС и услышите историю Казанского кафедрального собора XVIII века. А также побываете в 130-м квартале и рассмотрите шедевры местного деревянного зодчества.

Иркутск вчера и сегодня

«Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы… » — написал Чехов в 1890 году. Какие еще знаменитые люди у нас бывали, какое впечатление произвел на них Иркутск, как менялся его облик на протяжении столетий? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии. Кроме того, я раскрою, почему у нас так много неровных улиц и маленьких переулков, как иркутяне спасаются от «лютых» морозов и проводят свободное время.

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