По Иркутску на авто

Насыщенная обзорная экскурсия по старинному сибирскому городу с профессиональным гидом

Индивидуальная
Иркутск запомнится вам эклектичной архитектурой разных эпох, колоритными деревянными домами, живописными набережными и панорамами Ангары.

Я расскажу, как складывалась многовековая история города, в каких условиях здесь жили декабристы, что такое «сибирское барокко» и другие интересные факты!
По Иркутску на авто
По Иркутску на авто
По Иркутску на авто
По Иркутску на авто
По Иркутску на авто
По Иркутску на авто
По Иркутску на авто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с Иркутском

Вы проедете по центральным улицам города и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и ледокол Ангара. Полюбуетесь Нижней и Верхней набережными, оцените панораму Иркутска с высоты пика Любви неподалеку от плотины ГЭС и услышите историю Казанского кафедрального собора XVIII века. А также побываете в 130-м квартале и рассмотрите шедевры местного деревянного зодчества.

Иркутск вчера и сегодня

«Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы… » — написал Чехов в 1890 году. Какие еще знаменитые люди у нас бывали, какое впечатление произвел на них Иркутск, как менялся его облик на протяжении столетий? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии. Кроме того, я раскрою, почему у нас так много неровных улиц и маленьких переулков, как иркутяне спасаются от «лютых» морозов и проводят свободное время.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Subaru Outback. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • По запросу можно дополнить экскурсию профессиональной фотосессией. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у католического костела
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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