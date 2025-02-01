Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей

Запечатлеть пикник на обрыве, сделать фото в кровати прямо на льду и встретить рассвет
Вместе с профессиональным фотографом отправляемся на Байкал. Никаких банальных кадров и заезженных локаций, контент будем создавать яркий и уникальный.

Пофотографируемся в коньках и с хаски, сделаем кадры в вечернем платье прямо
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на льду, заглянем в хрустальные пещеры и гроты и поймаем первые солнечные лучи нового дня.

А ещё поснимаем вас с дрона, попробуем национальную бурятскую кухню и покатаемся на ватрушке! Вы получите 26 обработанных кадров и весь исходный материал.

Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей
Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей
Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Мраморный карьер, Тажеранские степи

Встретим вас в 09:30 в аэропорту Иркутска, позавтракаем в кафе и в 11:00 поедем на Байкал. Остановимся у берега озера, чтобы запечатлеть удивительное явление — метановые пузырьки на поверхности льда.

Следующая фото-локация — Мраморный карьер. Кадры здесь получаются невероятные! В 15:30 пообедаем блюдами бурятской кухни и поедем дальше. Нас уже ждёт фотосессия в Тажеранской степи.

Насладимся закатом на льду, а в 19:30 заселимся в отель и поужинаем.

Питание: обед и ужин.

Встреча, Мраморный карьер, Тажеранские степиВстреча, Мраморный карьер, Тажеранские степиВстреча, Мраморный карьер, Тажеранские степиВстреча, Мраморный карьер, Тажеранские степиВстреча, Мраморный карьер, Тажеранские степи
2 день

Скала Шаманка, фотосессия и закат на острове Огой

Позавтракаем и в 10:00 отправимся к мысу Бурхан, чтобы увидеть скалу Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

Затем начнём наше фотопутешествие. Устроим живописный пикник на обрыве, пофотографируемся с хаски и сделаем кадры в ледяных пещерах и гротах. Никаких банальных фотографий — контент для соцсетей будем создавать уникальный. Как насчёт фотосессии на кровати прямо на льду?

Пообедаем на свежем воздухе, запечатлеем торосы и наплески. Завершим день, фотографируясь у скалы Трезубец и провожая закат на острове Огой.

А ешё сегодня будем кататься на ватрушке по Байкалу!

Питание: завтрак, обед и ужин.

Скала Шаманка, фотосессия и закат на острове ОгойСкала Шаманка, фотосессия и закат на острове ОгойСкала Шаманка, фотосессия и закат на острове ОгойСкала Шаманка, фотосессия и закат на острове ОгойСкала Шаманка, фотосессия и закат на острове ОгойСкала Шаманка, фотосессия и закат на острове ОгойСкала Шаманка, фотосессия и закат на острове ОгойСкала Шаманка, фотосессия и закат на острове Огой
3 день

Рассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в Иркутск

Сегодня будем встречать рассвет, поэтому встанем в 05:00 и уже в 06:00 поедем на мыс Хобой. Пофотографируемся, а затем вернёмся в отель и позавтракаем.

Продолжим фотосессии: сначала с голубыми торосами (наплесками льда), а затем с коньками на самом большом природном катке. Пообедаем на Байкале и в 20:00 вернёмся в Иркутск.

Питание: завтрак и обед.

Рассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в ИркутскРассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в ИркутскРассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в ИркутскРассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в ИркутскРассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в ИркутскРассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет88 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Услуги профессионального фотографа
  • Аренда дрона во 2 день
  • 26 фотографий в обработке и весь исходный материал
  • Катание на ватрушке
  • Трансферы по программе
  • Аренда коньков
  • Разрешение на посещение Национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске в 3 день, если вы останетесь на ещё одну ночь
  • Питание вне программы
  • Аренда платья, макияж и причёска при необходимости (по желанию)
  • Стоимость тура зависит от количества участников: в группе из 3 человек - 105 500 ₽ за 1 человека в группе из 4-6 человек - 88 500 ₽ за 1 человека
  • В праздничные даты 22-23 фев и 8-9 марта +10% к стоимости тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
Завершение: Иркустк, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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