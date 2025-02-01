Пофотографируемся в коньках и с хаски, сделаем кадры в вечернем платье прямо
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина.
Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.
Программа тура по дням
Встреча, Мраморный карьер, Тажеранские степи
Встретим вас в 09:30 в аэропорту Иркутска, позавтракаем в кафе и в 11:00 поедем на Байкал. Остановимся у берега озера, чтобы запечатлеть удивительное явление — метановые пузырьки на поверхности льда.
Следующая фото-локация — Мраморный карьер. Кадры здесь получаются невероятные! В 15:30 пообедаем блюдами бурятской кухни и поедем дальше. Нас уже ждёт фотосессия в Тажеранской степи.
Насладимся закатом на льду, а в 19:30 заселимся в отель и поужинаем.
Питание: обед и ужин.
Скала Шаманка, фотосессия и закат на острове Огой
Позавтракаем и в 10:00 отправимся к мысу Бурхан, чтобы увидеть скалу Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.
Затем начнём наше фотопутешествие. Устроим живописный пикник на обрыве, пофотографируемся с хаски и сделаем кадры в ледяных пещерах и гротах. Никаких банальных фотографий — контент для соцсетей будем создавать уникальный. Как насчёт фотосессии на кровати прямо на льду?
Пообедаем на свежем воздухе, запечатлеем торосы и наплески. Завершим день, фотографируясь у скалы Трезубец и провожая закат на острове Огой.
А ешё сегодня будем кататься на ватрушке по Байкалу!
Питание: завтрак, обед и ужин.
Рассвет на мысе Зобой, катание на коньках и возвращение в Иркутск
Сегодня будем встречать рассвет, поэтому встанем в 05:00 и уже в 06:00 поедем на мыс Хобой. Пофотографируемся, а затем вернёмся в отель и позавтракаем.
Продолжим фотосессии: сначала с голубыми торосами (наплесками льда), а затем с коньками на самом большом природном катке. Пообедаем на Байкале и в 20:00 вернёмся в Иркутск.
Питание: завтрак и обед.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|88 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Услуги профессионального фотографа
- Аренда дрона во 2 день
- 26 фотографий в обработке и весь исходный материал
- Катание на ватрушке
- Трансферы по программе
- Аренда коньков
- Разрешение на посещение Национального парка
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске в 3 день, если вы останетесь на ещё одну ночь
- Питание вне программы
- Аренда платья, макияж и причёска при необходимости (по желанию)
- Стоимость тура зависит от количества участников: в группе из 3 человек - 105 500 ₽ за 1 человека в группе из 4-6 человек - 88 500 ₽ за 1 человека
- В праздничные даты 22-23 фев и 8-9 марта +10% к стоимости тура