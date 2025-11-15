Мои заказы

Хрустальные чудеса Байкала, живописные Саяны и самобытная Бурятия: от Иркутска до Улан-Удэ

Влюбиться в байкальский лёд, увидеть Иволгинский дацан и познакомиться со староверами
Собрали в одном туре всё самое интересное: вы погрузитесь в быт и культуру бурят, узнаете, как живут семейские староверы, сохранившие уклад жизни с допетровских времён, и покрутите молитвенные барабаны в
буддийском дацане. Это дарует гармонию и спокойствие людям любой религии.

А ещё встретите рассвет и проводите закат у Шаманки, заглянете в удивительные ледяные гроты и полюбуетесь застывшими волнами.

Погуляете по Тункинской долине к водопадам, посетите необитаемый остров Огой и «побурханите» — сделаете традиционное подношение духу-хозяину полуострова.

Ближайшие даты:
24
фев6
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Условия отмены: если вы передумали ехать, за 90 дней до тура, то деньги не возвращаются.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску и знакомство друг с другом

Мы прибудем в Иркутск — один из культурных и исторических центров Восточной Сибири. После перелёта вы сможете немного отдохнуть в гостинице, чтобы восстановить силы перед насыщенным днём.

Затем отправимся на экскурсию по старинным улочкам. Во время прогулки узнаем, как город строился и развивался, какие народы изначально населяли эту территорию и какие события определили его историю. Поговорим о традициях, религиозных особенностях региона и даже о том, почему Иркутск славится одной из самых низких цен на электроэнергию в стране.

Вечером устроим уютные посиделки, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Постараемся не засиживаться допоздна, так как уже утром начнётся наше путешествие в горный край.

2 день

Тункинская долина и буддийские святыни в Аршане

Утром поедем в Бурятию, к Саянским горам. В кафе по пути насладимся блюдами национальной кухни. Остановимся в Тункинской долине и погуляем вдоль реки Кынгырга к водопадам, а ещё заглянем на монгольский рынок. В Аршане осмотрим дацан и буддийские ступы, обязательно повращаем хурдэ — молитвенные барабаны. Считается, что это приносит покой и гармонию людям любой религии.

На обратном пути, если останется время, заедем в посёлок Жемчуг, чтобы искупаться в термальных источниках (за доплату). К вечеру вернёмся в Иркутск.

3 день

Прибытие на Ольхон и закат у скалы Шаманка

Сегодня отправимся на Ольхон. Ехать предстоит около 5 часов, а по пути пообедаем в кафе и попробуем традиционные буузы. Ещё заглянем в краеведческий музей, познакомимся с культурой края и встретимся с шаманом. По прибытии заселимся в отель, затем прогуляемся к мысу Бурхан — скале Шаманка. Проводим здесь закат и послушаем, как трещит лёд.

4 день

Остров Огой, мыс Дракона и волшебный лёд Байкала

С утра начнём исследовать Малое море Байкала. Мы побываем на самой высокой смотровой точке Ольхона и полюбуемся видами. Дальше прибудем на священный остров Огой. Он необитаемый, здесь находится лишь буддийская Ступа Просветления. Считается, что она помогает убирать негативную энергию и препятствия с пути. А ещё ступу можно обойти вокруг и загадать желание — оно обязательно сбудется.

Переедем на мыс Дракона и пофотографируемся. Рядом есть участок чистого льда — настоящий каток, где можно прокатиться на коньках. Их можно взять в аренду за доплату или захватить свои. После обеда полюбуемся хрустальными гротами и пещерами, а ещё увидим метановые пузырьки, застывшие в толще льда.

Поужинаем в кафе в Хужире.

5 день

Мыс Хобой

Позавтракаем и отправимся на мыс Хобой. Будем любоваться удивительным льдом, наплесками и торосами. В ледяном гроте устроим привал и попьём чай, и, конечно, будем много фотографироваться на фоне хрустальных льдин. После обеда поедем в посёлок Усть-Баргузин.

6 день

Забайкальский национальный парк, традиционный обряд и Чивыркуйский залив

Сегодняшний день посвятим удивительному путешествию вдоль бурятского берега Байкала через Забайкальский национальный парк. Первая остановка — на самом длинном песчаном пляже озера, Мягкой Карге. Здесь откроются потрясающие виды на Баргузинский залив и величественные вершины полуострова Святой Нос.

Далее остановимся у речки Буртуй, чтобы «побурханить» — сделать традиционное подношение духу-хозяину полуострова и попросить у него разрешения посетить его владения.

Следующей локацией станет Чивыркуйский залив. Мы окажемся в посёлке Монахово, где поднимемся на смотровую площадку. Оттуда нам откроются виды на Баргузинский хребет и воды залива.

Главным приключением дня станут горячие источники в бухте Змеиной. В деревянных купелях с температурой воды от 28 до 45 градусов можно будет расслабиться прямо среди ледяного и снежного окружения — редкое и незабываемое впечатление!

Вечером мы вернёмся в Усть-Баргузин, где остановимся на ночлег в гостевом доме.

7 день

Этнографический музей, семейские старообрядцы и Иволгинский дацан

Сегодня мы попрощаемся с Байкалом и начнём путь обратно в Улан-Удэ. Первая остановка — этнографический музей народов Забайкалья. Здесь нас ждёт уникальная экспозиция, посвящённая верованиям, быту и культуре людей, которые населяют бурятскую землю.

Затем отправимся в гости к семейским старообрядцам, которые сохранили уклад жизни, традиции и веру допетровской Руси почти без изменений. Мы узнаем об их культуре, пронесённой через века.

Посетим духовный центр российского буддизма — Иволгинский дацан. Здесь хранится нетленное тело Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, что делает это место одной из важнейших святынь буддизма в России. Мы узнаем удивительную историю ламы, которая поражает своей мистичностью и духовной глубиной.

Завершим день и наш тур прощанием в уютном ресторане Улан-Удэ, где нас будет ждать вкусный ужин. А утром следующего дня путешественники смогут отправиться домой удобными рейсами в Москву или Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов
  • Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Купание в термах (по желанию)
  • Аренда коньков (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Иркутске
Друзья, я занимаюсь туризмом с детства, вырос на туристических маршрутах, шагал в не по размеру сшитых наспех штормовках и штанах, носил самодельные рюкзаки, а вместо спальника у меня был красный
пуховик. Сейчас прошло время, у меня прекрасное снаряжение, и я продолжаю путешествовать. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом, и что могу радовать людей, идущих рядом со мной. Я приглашаю вас в нашу группу. Вам обязательно понравятся наши приключения. До встречи на маршруте!

