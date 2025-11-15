Описание тура
Организационные детали
Условия отмены: если вы передумали ехать, за 90 дней до тура, то деньги не возвращаются.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску и знакомство друг с другом
Мы прибудем в Иркутск — один из культурных и исторических центров Восточной Сибири. После перелёта вы сможете немного отдохнуть в гостинице, чтобы восстановить силы перед насыщенным днём.
Затем отправимся на экскурсию по старинным улочкам. Во время прогулки узнаем, как город строился и развивался, какие народы изначально населяли эту территорию и какие события определили его историю. Поговорим о традициях, религиозных особенностях региона и даже о том, почему Иркутск славится одной из самых низких цен на электроэнергию в стране.
Вечером устроим уютные посиделки, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Постараемся не засиживаться допоздна, так как уже утром начнётся наше путешествие в горный край.
Тункинская долина и буддийские святыни в Аршане
Утром поедем в Бурятию, к Саянским горам. В кафе по пути насладимся блюдами национальной кухни. Остановимся в Тункинской долине и погуляем вдоль реки Кынгырга к водопадам, а ещё заглянем на монгольский рынок. В Аршане осмотрим дацан и буддийские ступы, обязательно повращаем хурдэ — молитвенные барабаны. Считается, что это приносит покой и гармонию людям любой религии.
На обратном пути, если останется время, заедем в посёлок Жемчуг, чтобы искупаться в термальных источниках (за доплату). К вечеру вернёмся в Иркутск.
Прибытие на Ольхон и закат у скалы Шаманка
Сегодня отправимся на Ольхон. Ехать предстоит около 5 часов, а по пути пообедаем в кафе и попробуем традиционные буузы. Ещё заглянем в краеведческий музей, познакомимся с культурой края и встретимся с шаманом. По прибытии заселимся в отель, затем прогуляемся к мысу Бурхан — скале Шаманка. Проводим здесь закат и послушаем, как трещит лёд.
Остров Огой, мыс Дракона и волшебный лёд Байкала
С утра начнём исследовать Малое море Байкала. Мы побываем на самой высокой смотровой точке Ольхона и полюбуемся видами. Дальше прибудем на священный остров Огой. Он необитаемый, здесь находится лишь буддийская Ступа Просветления. Считается, что она помогает убирать негативную энергию и препятствия с пути. А ещё ступу можно обойти вокруг и загадать желание — оно обязательно сбудется.
Переедем на мыс Дракона и пофотографируемся. Рядом есть участок чистого льда — настоящий каток, где можно прокатиться на коньках. Их можно взять в аренду за доплату или захватить свои. После обеда полюбуемся хрустальными гротами и пещерами, а ещё увидим метановые пузырьки, застывшие в толще льда.
Поужинаем в кафе в Хужире.
Мыс Хобой
Позавтракаем и отправимся на мыс Хобой. Будем любоваться удивительным льдом, наплесками и торосами. В ледяном гроте устроим привал и попьём чай, и, конечно, будем много фотографироваться на фоне хрустальных льдин. После обеда поедем в посёлок Усть-Баргузин.
Забайкальский национальный парк, традиционный обряд и Чивыркуйский залив
Сегодняшний день посвятим удивительному путешествию вдоль бурятского берега Байкала через Забайкальский национальный парк. Первая остановка — на самом длинном песчаном пляже озера, Мягкой Карге. Здесь откроются потрясающие виды на Баргузинский залив и величественные вершины полуострова Святой Нос.
Далее остановимся у речки Буртуй, чтобы «побурханить» — сделать традиционное подношение духу-хозяину полуострова и попросить у него разрешения посетить его владения.
Следующей локацией станет Чивыркуйский залив. Мы окажемся в посёлке Монахово, где поднимемся на смотровую площадку. Оттуда нам откроются виды на Баргузинский хребет и воды залива.
Главным приключением дня станут горячие источники в бухте Змеиной. В деревянных купелях с температурой воды от 28 до 45 градусов можно будет расслабиться прямо среди ледяного и снежного окружения — редкое и незабываемое впечатление!
Вечером мы вернёмся в Усть-Баргузин, где остановимся на ночлег в гостевом доме.
Этнографический музей, семейские старообрядцы и Иволгинский дацан
Сегодня мы попрощаемся с Байкалом и начнём путь обратно в Улан-Удэ. Первая остановка — этнографический музей народов Забайкалья. Здесь нас ждёт уникальная экспозиция, посвящённая верованиям, быту и культуре людей, которые населяют бурятскую землю.
Затем отправимся в гости к семейским старообрядцам, которые сохранили уклад жизни, традиции и веру допетровской Руси почти без изменений. Мы узнаем об их культуре, пронесённой через века.
Посетим духовный центр российского буддизма — Иволгинский дацан. Здесь хранится нетленное тело Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, что делает это место одной из важнейших святынь буддизма в России. Мы узнаем удивительную историю ламы, которая поражает своей мистичностью и духовной глубиной.
Завершим день и наш тур прощанием в уютном ресторане Улан-Удэ, где нас будет ждать вкусный ужин. А утром следующего дня путешественники смогут отправиться домой удобными рейсами в Москву или Петербург.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гидов
- Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины
- Купание в термах (по желанию)
- Аренда коньков (по желанию)