Мы прибудем в Иркутск — один из культурных и исторических центров Восточной Сибири. После перелёта вы сможете немного отдохнуть в гостинице, чтобы восстановить силы перед насыщенным днём.

Затем отправимся на экскурсию по старинным улочкам. Во время прогулки узнаем, как город строился и развивался, какие народы изначально населяли эту территорию и какие события определили его историю. Поговорим о традициях, религиозных особенностях региона и даже о том, почему Иркутск славится одной из самых низких цен на электроэнергию в стране.

Вечером устроим уютные посиделки, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Постараемся не засиживаться допоздна, так как уже утром начнётся наше путешествие в горный край.