2 день

Экскурсия на север Ольхона к мысу Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

Экскурсия начинается в 10:00, продолжительность 5 часов.

После завтрака вы отправляетесь на экскурсию.

Сегодня Вас ждет настоящее приключение по легендарному байкальскому льду.

Вы поедете к северной части Ольхона, увидите со льда очертания и удивительные образы Ольхонских береговых скал, мраморные стен мыса Саган-Хушун.

Дольше всего времени проведете у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).

Со льда очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.

В середине дня вас ждет обед-пикник на свежем воздухе, в окружении зимней байкальской красоты природы.

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

При желании можно будет покататься на коньках, обязательно берите их с собой.

При необходимости можно взять коньки в аренду (уточняйте у организатора вашего тура, аренда коньков в стоимость не включена).

Время на экскурсии, выделенное на катание, примерно 20 минут.

Вернувшись в гостиницу, вас ждет свободный вечер.

В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду будет заменена экскурсией по суше, то есть перемещение будет по земле без выезда на лед. Все заявленные по экскурсии локации будут посещены. Разница только в обзоре – со льда туристы наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше – перед взорами туристов открываются картины на необъятный Байкал сверху.

В стоимость включено: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.