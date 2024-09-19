Неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.
Обе этих локации вы посетите в рамках одного тура! 5 дней путешествия подарят вам незабываемые воспоминания и впечатлят самобытной и яркой природной красотой в комфортном и гармонично туре.
Программа тура по дням
Встреча. Дорога на Ольхон
Место и время сбора группы:
- гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
- аэропорт г. Иркутск в 10:00.
Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).
Дорога проходит по живописным местам.
До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.
Заселение в п. Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на север Ольхона к мысу Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
Экскурсия начинается в 10:00, продолжительность 5 часов.
После завтрака вы отправляетесь на экскурсию.
Сегодня Вас ждет настоящее приключение по легендарному байкальскому льду.
Вы поедете к северной части Ольхона, увидите со льда очертания и удивительные образы Ольхонских береговых скал, мраморные стен мыса Саган-Хушун.
Дольше всего времени проведете у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
Со льда очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
В середине дня вас ждет обед-пикник на свежем воздухе, в окружении зимней байкальской красоты природы.
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
При желании можно будет покататься на коньках, обязательно берите их с собой.
При необходимости можно взять коньки в аренду (уточняйте у организатора вашего тура, аренда коньков в стоимость не включена).
Время на экскурсии, выделенное на катание, примерно 20 минут.
Вернувшись в гостиницу, вас ждет свободный вечер.
В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду будет заменена экскурсией по суше, то есть перемещение будет по земле без выезда на лед. Все заявленные по экскурсии локации будут посещены. Разница только в обзоре – со льда туристы наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше – перед взорами туристов открываются картины на необъятный Байкал сверху.
В стоимость включено: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Переезд в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
Во второй половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение в Бурятию к горам Восточного Саяна.
Вы вернетесь в Иркутск примерно 19:00-20:00.
При желании вы можете продлить свое незабываемое путешествие на Ольхоне и добавить экскурсию по югу.
Вы побываете в одном из самых любимых туристами мест на Байкале – на острове Огой.
Здесь вы сможете увидеть буддийскую Ступу Просветления, посмотреть невероятные ледяные гроты Байкала, берега, украшенные многометровыми наплесками. За подробной информацией вам будет необходимо обратиться к вашему организатору тура. Экскурсия в стоимость тура не включена, оплачивается дополнительно.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед по дороге в Иркутск, проживание.
Величие Восточных Саян. Посещение горячих источников
Завтрак.
Поездка в горы Восточных Саян.
Дорога будет пролегать по красивым местам.
Чтобы снять усталость после дороги, в этом день посетим горячие источники в п. Жемчуг.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье.
Горячие целебные источники принимают гостей круглый год, но в зимнее время особенно приятно в них искупаться: за окном зимняя стужа, но в горячих источниках комфортно и приятно.
После купания, отправляемся в Аршан для заселения и отдыха.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, посещение горячих источников.
Аршан
Завтрак.
Знакомство с поселком Аршан, уютно разместившимся у подножия Тункинских Гольцов.
Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуем целебной воды минеральных источников.
Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками: на фоне красуются заснеженные пики гор, а укрытые снегом деревья дарят ощущения попадания в сказку.
Также сегодня вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
После экскурсии, вы отправитесь в Иркутск, где завершится программа вашего тура по зимнему Байкалу и горам Восточного Саяна.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия.
Порядок экскурсионных дней может меняться и тур проводится в зеркальном порядке, точный порядок дней уточняйте при бронировании.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Номер “Стандарт” – 63 000 руб.,
- Доплата за одноместное размещение – 16 000 руб.;
- Номер “Комфорт” – 79 000 руб.;
- Доплата за одноместное размещение – 30 000 руб.;
Типы размещения:
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Размещение «Стандарт» на о. Ольхон
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Усадьба Копыловых, Кемпинг-отель «Ольхон», БО Усадьба Рыбака, БО Алдартай, БО Байкал терра или аналогичных. Удобства в номере.
Размещение «Комфорт» на о. Ольхон
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Вилла Малина, Порт Ольхон, BaikalWood Эко Лодж & Spa, Отель «Байкал Хан». Улучшенные категории номеров.
Размещение «Стандарт» в г. Иркутске
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: ГК «Ангара», гостиница «Русь», гостиница «Воздушная гавань», отель «Аэро Отель», ГК «Фрегат», гостиница Riverside
Размещение «Комфорт» в г. Иркутске
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Иркутск Сити Центр 4*, отель Байкал Форест.
Размещение «Стандарт» в п. Аршан
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: гостиница Иркут, уютный отель "Подснежник, Туяна.
Размещение «Комфорт» в п. Аршан
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Солнечное поместье, Отель Корона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день - обед по дороге на Ольхон2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед по дороге в Иркутск4-5 день - завтрак
- 1 день - обед по дороге на Ольхон
- 2 день - завтрак, обед-пикник
- 3 день - завтрак, обед по дороге в Иркутск
- 4-5 день - завтрак
- Групповой трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Посещение горячих источников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Сувениры и товары на рынке
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Какие организационные особенности тура?
- туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени;
- место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10:00;
- за сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
- туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
- подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
- в случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом;
- у туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере “стандарт”;
- на остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно. В зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сокуи и наплески будут в сохранности;
- состав и численность группы может меняться на протяжении тура;
- гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
Может ли изменится порядок экскурсий?
Тур может быть организован по двум вариантам маршрута: классическому и зеркальному. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в двух вариантах последовательностей по дням.
Зеркальный маршрут проводится в заезды с 11.02.25, 18.02.25, 01.03.25, 14.03.25, 21.03.25, 28.03.25.
Краткая программа зеркального маршрута:
1 день. Путешествие к Восточным Саянам, посещение горячих источников в «Жемчуге». Ночь в п. Аршан.
2 день. Обзорная экскурсия по Аршану. Дорога в Иркутск. Ночь в г. Иркутск.
3 день. Дорога на Ольхон. Ночь на о. Ольхон.
4 день. Экскурсия на север Ольхона к мысу Хобой. Ночь на о. Ольхон.
5 день. Прощание с Ольхоном. Завершение тура (20:00)