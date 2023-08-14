Описание тура

Что вас ожидает: 1 день — Дорога по Байкалу Мы выедем с вами из Иркутска и поедем в столицу республики Бурятии —город Улан-Удэ. Между Иркутском и Улан-Удэ 450 км. Приличное расстояние, но дорога проходит незаметно. В дороге я расскажу вам о Байкале, Сибири. О том, как первопроходцы осваивали наш край, как на Байкал «зашел» буддизм и шаманизм, в чем особенности этих религий, как они с годами трансформировались на сибирской земле. Дорога примерно 200 км. идет вдоль побережья Байкала. Это самый живописный участок нашего пути. Столица Бурятии После обеда мы приедем в Улан-Удэ. Здесь посетим один из самых красивых храмов города — дацан «Ринпоче Багша». Он находится на самой верхней точке города и оттуда открывается величественная панорама. Здесь много всего «самого-самого». Например, в дацане установлен самый большой буддийский колокол России, в который можно ударить. Самая большая статуя будды в России. Здесь же огромные четки из массива дерева, которому больше 2000 лет. При дацане работает магазин буддийской атрибутики. После мы разместимся в отеле и, по желанию группы, можем осмотреть центр города: местный Арбат, памятник голова Ленина и другое. 2 день — Иволгинский дацан После завтрака мы выезжаем в Иволгинский дацан (30 км) от Улан-Удэ, который является памятником истории и культуры мирового значения. Иволгинский дацан — это центр буддизма России. Слово «дацан» — означает монастырский комплекс. Действительно, здесь проживают монахи, буддисты России, Индии, Тибета и других стран. На территории комплекса больше 8 храмов — потрясающих образцов бурятского зодчества. Так же работает библиотека, единственный в России буддийский университет, оранжерея, галерея искусств народов Азии. По всему комплексу мы пройдем с экскурсией. В отдельном храме-дворце хранится нетленное тело великого буддийского деятеля — Итигелова. Он родился в 1852 году. Ушел в нирвану в 1927 году, завещав ученикам скрыть тело под землей, а извлечь на свет через 70 лет. К изумлению ученых, присутствовавших при эксгумации, тело оказалось нетленным, кожа упругой, а суставы гнулись. Буддисты относятся к Итигелову как к живому человеку, который до сих пор находится в нирване. Посетить его можно будет в ходе нашей экскурсии. В храмах продаются освященные обереги, статуэтки. Можно будет обратиться к ламе-лекарю (травнику) или ламе-астрологу со своим вопросом. Во второй половине дня мы выезжаем в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 22:00.