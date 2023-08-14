Главные достопримечательности столицы Бурятии. Центр буддизма России — Иволгинский дацан. Чудо нетленного тела Хамбо Ламы Итигелова. Возможность попасть на прием к травнику или астрологу буддийскому ламе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Иволгинский дацан
- Дацан Ринпоче Багша
- Исторический центр Улан-Удэ
- Обзорная площадка Лысая гора
- Побережье Байкала
Описание тура
Что вас ожидает: 1 день — Дорога по Байкалу Мы выедем с вами из Иркутска и поедем в столицу республики Бурятии —город Улан-Удэ. Между Иркутском и Улан-Удэ 450 км. Приличное расстояние, но дорога проходит незаметно. В дороге я расскажу вам о Байкале, Сибири. О том, как первопроходцы осваивали наш край, как на Байкал «зашел» буддизм и шаманизм, в чем особенности этих религий, как они с годами трансформировались на сибирской земле. Дорога примерно 200 км. идет вдоль побережья Байкала. Это самый живописный участок нашего пути. Столица Бурятии После обеда мы приедем в Улан-Удэ. Здесь посетим один из самых красивых храмов города — дацан «Ринпоче Багша». Он находится на самой верхней точке города и оттуда открывается величественная панорама. Здесь много всего «самого-самого». Например, в дацане установлен самый большой буддийский колокол России, в который можно ударить. Самая большая статуя будды в России. Здесь же огромные четки из массива дерева, которому больше 2000 лет. При дацане работает магазин буддийской атрибутики. После мы разместимся в отеле и, по желанию группы, можем осмотреть центр города: местный Арбат, памятник голова Ленина и другое. 2 день — Иволгинский дацан После завтрака мы выезжаем в Иволгинский дацан (30 км) от Улан-Удэ, который является памятником истории и культуры мирового значения. Иволгинский дацан — это центр буддизма России. Слово «дацан» — означает монастырский комплекс. Действительно, здесь проживают монахи, буддисты России, Индии, Тибета и других стран. На территории комплекса больше 8 храмов — потрясающих образцов бурятского зодчества. Так же работает библиотека, единственный в России буддийский университет, оранжерея, галерея искусств народов Азии. По всему комплексу мы пройдем с экскурсией. В отдельном храме-дворце хранится нетленное тело великого буддийского деятеля — Итигелова. Он родился в 1852 году. Ушел в нирвану в 1927 году, завещав ученикам скрыть тело под землей, а извлечь на свет через 70 лет. К изумлению ученых, присутствовавших при эксгумации, тело оказалось нетленным, кожа упругой, а суставы гнулись. Буддисты относятся к Итигелову как к живому человеку, который до сих пор находится в нирване. Посетить его можно будет в ходе нашей экскурсии. В храмах продаются освященные обереги, статуэтки. Можно будет обратиться к ламе-лекарю (травнику) или ламе-астрологу со своим вопросом. Во второй половине дня мы выезжаем в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 22:00.
Каждый день в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иволгинский дацан
- Дацан Ринпоче Багша
- Исторический центр Улан-Удэ
- Обзорная площадка Лысая гора
- Побережье Байкала
Что включено
- Трансфер Иркутск - Улан-Удэ - Дацаны - Иркутск
- Экскурсионное сопровождение в пути
- Экскурсия в дацане «Ринпоче Багша»
- Экскурсия по Иволгинкому дацану
Что не входит в цену
- Питание по маршруту (в кафе по меню). В Улан-Удэ большой выбор блюд бурят-монгольской кухни
- Проживание в гостинице. Гид предложит варианты и поможет выбрать жилье
- Паломнический билет к Итигелову - 250 руб. /чел.
- Авиабилеты до Иркутска
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
14 авг 2023
Отличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.
Е
Екатерина
17 июля 2023
5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию. Кристина познакомила нас с бурятской культурой и поведала тонкости их
А
Алина
14 июля 2023
Потрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!
Тур входит в следующие категории Иркутска
Похожие туры из Иркутска
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: Г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300₽ за человека