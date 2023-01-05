С Светлана

Виталина, спасибо вам за прекрасную поездку в Бурятию! Вы прекрасно все организовали, показали нам самые красивые места, учитывали наши пожелания и были прекрасным гидом. Мы очень многое узнали про Байкал, местные географические особенности, историю края, культуру Бурятии. Спасибо, что объяснили правила поведения в дацанах и наполнили наше там пребывание смыслом. Для нас, новичков в буддизме, это было очень интересно.