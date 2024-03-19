1 день

Сибирский Париж - Ворота Байкала

Приветствуем вас в городе Иркутск!

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале (8:00-8:30, напротив выдачи багажа, ж/д вокзал 9-9.30, внутри здания у выхода в город, пригородные кассы) с табличкой «ЛЁД!».

Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите нашу зимнюю сказку!

Но перед этим, что бы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак.

После экскурсии по городу отправляемся на Байкал, в то место, где берет свое начало красавица Ангара, ворота Байкала – в Листвянку.

По пути заедем в музей деревянного зодчества «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите оригинальные усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.

Заезжаем к Сибирским Хаски: познакомимся с этими милахами и прокатимся по ознакомительной трассе.

Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов!

Обед в ресторане с видом на красивейший исток Ангары: кромка льда Байкала и стремительные воды строптивой красавицы. Исток Ангары никогда не замерзает.

После обеда – экскурсия по Листвянке, во время которой вы познакомитесь с историей поселка, увидите исток Ангары с высоты птичьего полета – мы поднимемся на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, посетите рыбный рынок и сувенирные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбу и купить сувениры.

После экскурсии: размещение в гостинице, отдых и свободное время, ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.