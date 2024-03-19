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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сибирский Париж - Ворота Байкала
Приветствуем вас в городе Иркутск!
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале (8:00-8:30, напротив выдачи багажа, ж/д вокзал 9-9.30, внутри здания у выхода в город, пригородные кассы) с табличкой «ЛЁД!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите нашу зимнюю сказку!
Но перед этим, что бы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак.
После экскурсии по городу отправляемся на Байкал, в то место, где берет свое начало красавица Ангара, ворота Байкала – в Листвянку.
По пути заедем в музей деревянного зодчества «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите оригинальные усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.
Заезжаем к Сибирским Хаски: познакомимся с этими милахами и прокатимся по ознакомительной трассе.
Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов!
Обед в ресторане с видом на красивейший исток Ангары: кромка льда Байкала и стремительные воды строптивой красавицы. Исток Ангары никогда не замерзает.
После обеда – экскурсия по Листвянке, во время которой вы познакомитесь с историей поселка, увидите исток Ангары с высоты птичьего полета – мы поднимемся на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, посетите рыбный рынок и сувенирные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбу и купить сувениры.
После экскурсии: размещение в гостинице, отдых и свободное время, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Байкальская Ривьера и Космос
Сегодня нас ждет потрясающая экскурсия на Хивусе вдоль западного Побережья Байкала по зеркальному льду в бухту Песчаная. Это одна из самых популярных экскурсий зимнего Байкала.
Сибирская Ривьера – так называют бухту Песчаная, она очень красива, окружена скалами и лесом, сюда невозможно добраться автомобильным транспортом.
Здесь мы увидим песчаные дюны, знаменитые ходульные деревья, поднимемся на высоту, с которой открывается восхитительный панорамный вид на замерзший, покрытый паутиной трещин Байкал.
По пути останавливаемся в еще одном чудесном месте – Байкальская Вселенная, так мы называем лед в Большом голоустном зимой, посмотрите на него: здесь миллионы пузырьков, это действительно что-то космическое!
Продолжительность экскурсии: 6-7 часов, обед во время экскурсии (пикник).
Возвращаемся в Листвянку и едем в Иркутск.
Ужин.
Ночь в Иркутске.
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Остров Ольхон - сердце Байкала
Завтрак.
Отправляемся на остров Ольхон – в самое Сердце Байкала.
Любуемся Сибирскими просторами – полями, тайгой, марсианским пейзажем Тажеранских Степей.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых вы узнаете: что такое бурханить, почему памятник Орлу расположен в Тажеранской Степи, о чем поет Бродяга.
Обед в кафе бурятской кухни.
Выезд на ледовую переправу, здесь мы обязательно сделаем остановку, полюбуемся льдом Малого моря.
Прибытие в поселок Хужир, размещение в гостинице.
После отправляемся на пешеходную экскурсию по поселку Хужир.
Нас ждет самая сакральная достопримечательность Байкала – Мыс Бурхан.
Он овеян легендами и необычными историями.
Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или как еще называют – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
Например, было запрещено приближаться к скале женщинам и детям. А мужчины, проходя мимо скалы, обязательно спрыгивали с коня, и надевали на копыта кожаные мешочки.
Все это для того, чтобы не потревожить местного и самого главного духа на о. Ольхон – Хаан Хутэ-баабай.
На экскурсии к мысу Бурхан, вы узнаете местные легенды, о том, как зародилась религия Шаманизм и какую роль играет природа в жизни местного населения.
Здесь у вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшийся на 3 км песчаный Сарайский пляж.
Катание на коньках по самому большому катку в мире (коньки можно привезти свои или взять в пункте проката).
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
На самый север острова - Мыс Хобой
Завтрак.
Сегодня нас ждет одна из самых интересных, удивительных и популярных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!
Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила.
У нас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых мы увидим ледовые гроты, наплески, сокуи, а также Байкальские торосы и голубые льды.
Увидим Байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!
Обед – пикник на свежем воздухе, во время которого вы попробуете Байкальскую уху и Поцелуй Байкала!
Возвращение в гостиницу, ужин
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Возвращение в Иркутск и вылет домой
Просыпаемся рано утром и идем встречать рассвет (по желанию).
Рассветы и закаты здесь просто необычайные, солнце окрашивает льды в яркие красочные цвета.
Завтракаем, собираем чемоданы и отправляется в Иркутск.
Наше путешествие подошло концу, это были невероятные 5 дней, мор эмоций и впечатлений!
Наш автобус довезет вас до центра города, ж/д вокзала и аэропорта.
Внимание: прибытие в Иркутск ориентировочно после 16:00, если ваш рейс отправляется утром рекомендуем забронировать дополнительную ночь в Иркутске.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах (уровень размещения зависит от выбранной стоимости и даты тура).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|Размещение Комфорт (тур. класс), даты 19.02, 26.02, 13.03
|74 290
|87 890
Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.
Ниже представлены возможные варианты размещения, распределение происходит за несколько дней до тура, по наличию мест, не ниже классом.
Варианты проживания
Кемпинг-отель «Ольхон» (комфорт)
Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.
Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
База отдыха «Ирбис» (комфорт)
«Ирбис» находится в поселке Хужир. Здесь допускается размещение с домашними животными.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
По запросу администрация организует лодочные экскурсии по озеру Байкал.
В окрестностях есть все условия для активного отдыха, включая рыбную ловлю и пешие походы.
Отель «Лазурный берег» (комфорт)
Все номера отеля «Лазурный берег» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. На полу постелено ковровое покрытие. В числе удобств — мини-бар и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с тапочками, халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В элегантном ресторане подают блюда европейской и русской кухонь. Ежедневно сервируется завтрак.
Гостиница «Яковлев» (комфорт)
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Гостевой дом «Усадьба Демидова» (комфорт)
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.
Отель «Маячок» (комфорт)
Отель типа «постель и завтрак» «Маячок» с баром и бесплатным Wi-Fi расположен в поселке Листвянка, в 7 км от поселка Никола.
В номерах установлен телевизор с плоским экраном и оборудована собственная ванная комната с ванной, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Рядом с отелем можно заняться лыжным спортом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале и в аэропорту
- Групповые трансферы по программе
- Проживание, указанное в программе
- Питание по программе:1-4 дни: завтрак, обед, ужин5 день: завтрак
- 1-4 дни: завтрак, обед, ужин
- 5 день: завтрак
- Экскурсии по программе: экскурсия по Иркутскумузей «Тальцы» Листвянка и канатная дорогакатание на собачьих упряжках до 5 - 7 минут (малый круг) целодневная экскурсия на Хивусе в бухту Песчаная с заездом в Большое Голоустное - Байкальский космос - пузырипешеходная экскурсия на мыс Бурханцелодневная автомобильная экскурсия на север острова Ольхон - к мысу Хобой
- Экскурсия по Иркутску
- Музей «Тальцы»
- Листвянка и канатная дорога
- Катание на собачьих упряжках до 5 - 7 минут (малый круг)
- Целодневная экскурсия на Хивусе в бухту Песчаная с заездом в Большое Голоустное - Байкальский космос - пузыри
- Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан
- Целодневная автомобильная экскурсия на север острова Ольхон - к мысу Хобой
- Услуги гида
- Входные билеты: музей Тальцы, кресельный подъемник
- Оплата разрешения на посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Аренда коньков
- Рассвет на Хивусе с фотосессией - 4000 руб. с человека, продолжительность: 1,5 часа (предоставляется реквизит для съемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в обработке)
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые одежда и обувь
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки – с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).
Туристическое снаряжение
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная);
- так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Документы
- паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В тур включено очень много мероприятий, много переездов, каждая ночь на новом месте, от этого создаётся впечатление, что побывали в полноценном отпуске. Эмоции, конечно, только положительные. Особенно хочется отметить качество питания. Всё невероятно вкусно, разнообразно и очень сытно. Очень хорошее размещение. Отели все на высшем уровне комфорта. Единственно, отель в Листвянке:"Легенда Байкала" не очень понравился своим расположением: в вечернее время, когда появилось свободное время, не удалось пройти в центр посёлка, чтобы выйти на Байкал и посмотреть ледяные фигуры, пешеходной зоны нет. И в номере отеля ночью было холодно. Но это не омрачило нашего путешествия.
Ещё нам очень повезло с группой и нашим гидом, Натальей. Было ощущение, что путешествовали с семьёй. Ну, а главное зачем мы отправились в этот тур; природа Байкала, лёд Байкала, впечатлили даже больше чем ожидали, невероятная красота!
Так что, при выборе тура, мы приняли верное решение отдав предпочтение именно этому.