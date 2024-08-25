На самом энергетически заряженном озере в мире вас ждут зимние локации
Программа тура по дням
Иркутск - Малое море
Рекомендуем купить билеты за 1 день до начала тура, и обратный билет на следующий день после тура (проживание самостоятельно). Место встречи Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, возможно определенное место встречи по договоренности с гидом.
Гид встретит вас в назначенном вами месте: в аэропорту или возле отеля – где будет удобно.
Оставим позади шумный город и прямиком отправимся на побережье Байкала к акватории пролива Малое море.
Под идилистические пейзажи за окном гид расскажет интересные факты о регионе и его культурном наследии.
Обязательно сделаем остановку в придорожном кафе, чтобы отведать бурятские буузы, история которых насчитывает около 300 лет.
По приезде заселимся в отель и впервые сойдём на лёд.
У береговой линии нас будет ждать хивус – судно на воздушной подушке.
Полуторачасовая прогулка в лучах заката посреди ледяной стихии, аперитив из шампанского с закусками и сопровождение профессиональным фотографом – романтика в каждом моменте.
После возвращения – личное время на подготовку к новогоднему банкету.
С 22:00 до 2:00 вы станете гостями зажигательного этнического шоу и богатого застолья.
Энергичный ведущий, эффектная фотозона, вкусные угощения, салют, диджей, репортажная фотосъёмка, национальная муз. группа –всё для праздника мечты!
Включено: обед, ужин.
Малое море - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое море
После неспешного подъёма и вкусного завтрака нас ждёт прогулка на собачьих упряжках.
Общение с приветливыми животными, байкальские просторы и свежий воздух – хорошее настроение и бодрость духа обеспечены.
Следом прогуляемся по прочному льду пролива и наполним фотогалерею памятными кадрами.
Сочный бело-синий фон и причудливые трещины – рисунки самой природы.
Пообедаем в ресторане “Станция Йети” – искусном ледяном уголке с космическим дизайном и мастерски высеченными фигурами.
На ужин вернёмся в отель.
Во время трапезы ведущий проведёт увлекательный двухчасовой квиз.*
*По вашему желанию забронируем на вечер жаркую баню.
Малое море - о. Огой - скала Шаманка - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое море
Новый день и новая порция ошеломительных эмоций!
Занимаем места на борту хивуса и направляемся на Огой – второй по величине остров Байкальского архипелага.
Здесь находится буддийская Ступа Просветления – священное сооружение, заполненное реликвиями.
Оно служит оберегом от негативной энергии для целого региона и его жителей.
На обратном пути побываем у ещё одной громкой достопримечательности – скалы Шаманка.
Её эстетичный силуэт идеально гармонирует с необозримым полотнищем льда.
А веками накопленная энергетика шаманских обрядов даёт почувствовать всю глубину сокровенного момента.
Пообедаем неподалёку, созерцая ледяные красоты и согреваясь ароматным глинтвейном.
На ужин снова отправимся в ледовый ресторан "Станция Йети".
Аппетитные блюда, иноземный антураж с вечерней подсветкой и близкие люди рядом – насладитесь байкальской гармонией.
Малое море - Тажеранские степи - Иркутск
Заключительный день новогоднего путешествия мечты.
Мы успеем посетить Тажеранские степи – одну из самых загадочным культурно-природных локаций региона.
На огромном пространств с ландшафтом северной Монголии находятся аутентичные шаманские святыни и древнейшие наскальные рисунки – ощущение чарующей загадки на каждом шагу.
Многие гости утверждают, что Тажераныпохожи на другую планету, настолько необычной выглядит достопримечательность.
После экскурсии пообедаем в кафе и отправимся в Иркутск.
Этнический новогодний тур сделает начало года ярким, позитивным событием.
Не потеряйте заданный настрой и обязательно возвращайтесь на Байкал летом.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека (при группе 16 человек) в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|116 500
|15 000
Варианты проживания
База отдыха «Чара»
Размещение на турбазе Чара, двухместный номер категории стандарт (3 ночи).
База отдыха «Чара» расположена в Иркутской области, залив Малое море, Байкал, бухта с видом на Мухорский залив. Для автовладельцев предложена парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации организуют трансфер до Иркутска (250 км).
Номерной фонд представлен благоустроенными отдельными домами и номерами с двух- и трехместным размещением. Каждое жилое помещение оснащено телевизором, чайником и собственной ванной комнатой.
В отеле работает ресторан, где подают блюда местной бурятской и русской кухни, в баре - предлагают разнообразные напитки и интересное времяпрепровождение. В столовой комплексное питание, шведский стол. Также в пользовании гостей - мангал и зоны барбекю.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту Иркутск - Малое море - Иркутск, микроавтобус Mercedes Sprinter
- Размещение на турбазе Чара, двухместный номер категории стандарт (3 ночи)
- Сопровождение опытного гида все дни программы
- Вечерняя прогулка на хивусе (1,5 часа)
- Новогодний банкет на базе Чара (алкоголь не включен) с этнической программой
- Катания на собачьих упряжках 15 минут
- Экскурсия на хивусе на о. Огой и к скале Шаманка
- Экскурсия по Тажеранским степям на УАЗе
- Билеты на посещение нац. парка
- Питание: завтраки 2-4 дни, обеды 2-4 дни, ужины 1-3 дни
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Алкогольная/табачная продукция
- Услуги, неуказанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки детям?
По акции раннего бронирования предоставляется скидка 5% детям до 12 лет.
Без акции раннего бронирования предоставляется скидка 10% детям до 12 лет.