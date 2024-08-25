1 день

Иркутск - Малое море

Рекомендуем купить билеты за 1 день до начала тура, и обратный билет на следующий день после тура (проживание самостоятельно). Место встречи Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, возможно определенное место встречи по договоренности с гидом.

Гид встретит вас в назначенном вами месте: в аэропорту или возле отеля – где будет удобно.

Оставим позади шумный город и прямиком отправимся на побережье Байкала к акватории пролива Малое море.

Под идилистические пейзажи за окном гид расскажет интересные факты о регионе и его культурном наследии.

Обязательно сделаем остановку в придорожном кафе, чтобы отведать бурятские буузы, история которых насчитывает около 300 лет.

По приезде заселимся в отель и впервые сойдём на лёд.

У береговой линии нас будет ждать хивус – судно на воздушной подушке.

Полуторачасовая прогулка в лучах заката посреди ледяной стихии, аперитив из шампанского с закусками и сопровождение профессиональным фотографом – романтика в каждом моменте.

После возвращения – личное время на подготовку к новогоднему банкету.

С 22:00 до 2:00 вы станете гостями зажигательного этнического шоу и богатого застолья.

Энергичный ведущий, эффектная фотозона, вкусные угощения, салют, диджей, репортажная фотосъёмка, национальная муз. группа –всё для праздника мечты!

Включено: обед, ужин.