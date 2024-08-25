Новогодний этно-вихрь на Байкале

Чтобы следующий год стал удачным наверняка, мы разработали необычный праздничный тур. В нём упакованы новогодние чудеса и удобная, компактная логистика.

На самом энергетически заряженном озере в мире вас ждут зимние локации
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умопомрачительной красоты, а также сотни форм и обличий знаменитого кристально чистого байкальского льда и древняя, как мир, культура коренных байкальских жителей. Вы погрузитесь в атмосферу, в которой в новогоднюю ночь ваши желания точно исполнятся.

Глубокая, как сам Байкал, положительная энергетика будет сопутствовать вам на протяжении всего тура – волшебство для каждого без исключения!

5
3 отзыва
Новогодний этно-вихрь на Байкале
Новогодний этно-вихрь на Байкале
Новогодний этно-вихрь на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое море

Рекомендуем купить билеты за 1 день до начала тура, и обратный билет на следующий день после тура (проживание самостоятельно). Место встречи Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, возможно определенное место встречи по договоренности с гидом.

Гид встретит вас в назначенном вами месте: в аэропорту или возле отеля – где будет удобно.

Оставим позади шумный город и прямиком отправимся на побережье Байкала к акватории пролива Малое море.

Под идилистические пейзажи за окном гид расскажет интересные факты о регионе и его культурном наследии.

Обязательно сделаем остановку в придорожном кафе, чтобы отведать бурятские буузы, история которых насчитывает около 300 лет.

По приезде заселимся в отель и впервые сойдём на лёд.

У береговой линии нас будет ждать хивус – судно на воздушной подушке.

Полуторачасовая прогулка в лучах заката посреди ледяной стихии, аперитив из шампанского с закусками и сопровождение профессиональным фотографом – романтика в каждом моменте.

После возвращения – личное время на подготовку к новогоднему банкету.

С 22:00 до 2:00 вы станете гостями зажигательного этнического шоу и богатого застолья.

Энергичный ведущий, эффектная фотозона, вкусные угощения, салют, диджей, репортажная фотосъёмка, национальная муз. группа –всё для праздника мечты!

Включено: обед, ужин.

Иркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое море
2 день

Малое море - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое море

После неспешного подъёма и вкусного завтрака нас ждёт прогулка на собачьих упряжках.

Общение с приветливыми животными, байкальские просторы и свежий воздух – хорошее настроение и бодрость духа обеспечены.

Следом прогуляемся по прочному льду пролива и наполним фотогалерею памятными кадрами.

Сочный бело-синий фон и причудливые трещины – рисунки самой природы.

Пообедаем в ресторане “Станция Йети” – искусном ледяном уголке с космическим дизайном и мастерски высеченными фигурами.

На ужин вернёмся в отель.

Во время трапезы ведущий проведёт увлекательный двухчасовой квиз.*

*По вашему желанию забронируем на вечер жаркую баню.

Малое море - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое мореМалое море - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое мореМалое море - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое мореМалое море - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое море
3 день

Малое море - о. Огой - скала Шаманка - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое море

Новый день и новая порция ошеломительных эмоций!

Занимаем места на борту хивуса и направляемся на Огой – второй по величине остров Байкальского архипелага.

Здесь находится буддийская Ступа Просветления – священное сооружение, заполненное реликвиями.

Оно служит оберегом от негативной энергии для целого региона и его жителей.

На обратном пути побываем у ещё одной громкой достопримечательности – скалы Шаманка.

Её эстетичный силуэт идеально гармонирует с необозримым полотнищем льда.

А веками накопленная энергетика шаманских обрядов даёт почувствовать всю глубину сокровенного момента.

Пообедаем неподалёку, созерцая ледяные красоты и согреваясь ароматным глинтвейном.

На ужин снова отправимся в ледовый ресторан "Станция Йети".

Аппетитные блюда, иноземный антураж с вечерней подсветкой и близкие люди рядом – насладитесь байкальской гармонией.

Малое море - о. Огой - скала Шаманка - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое мореМалое море - о. Огой - скала Шаманка - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое мореМалое море - о. Огой - скала Шаманка - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое мореМалое море - о. Огой - скала Шаманка - ледовый ресторан «Станция Йети» - Малое море
4 день

Малое море - Тажеранские степи - Иркутск

Заключительный день новогоднего путешествия мечты.

Мы успеем посетить Тажеранские степи – одну из самых загадочным культурно-природных локаций региона.

На огромном пространств с ландшафтом северной Монголии находятся аутентичные шаманские святыни и древнейшие наскальные рисунки – ощущение чарующей загадки на каждом шагу.

Многие гости утверждают, что Тажераныпохожи на другую планету, настолько необычной выглядит достопримечательность.

После экскурсии пообедаем в кафе и отправимся в Иркутск.

Этнический новогодний тур сделает начало года ярким, позитивным событием.

Не потеряйте заданный настрой и обязательно возвращайтесь на Байкал летом.

До новых встреч!

Малое море - Тажеранские степи - ИркутскМалое море - Тажеранские степи - ИркутскМалое море - Тажеранские степи - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека (при группе 16 человек) в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
116 50015 000

Варианты проживания

База отдыха «Чара»

3 ночи

Размещение на турбазе Чара, двухместный номер категории стандарт (3 ночи).

База отдыха «Чара» расположена в Иркутской области, залив Малое море, Байкал, бухта с видом на Мухорский залив. Для автовладельцев предложена парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации организуют трансфер до Иркутска (250 км).

Номерной фонд представлен благоустроенными отдельными домами и номерами с двух- и трехместным размещением. Каждое жилое помещение оснащено телевизором, чайником и собственной ванной комнатой.

В отеле работает ресторан, где подают блюда местной бурятской и русской кухни, в баре - предлагают разнообразные напитки и интересное времяпрепровождение. В столовой комплексное питание, шведский стол. Также в пользовании гостей - мангал и зоны барбекю.

База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»База отдыха «Чара»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту Иркутск - Малое море - Иркутск, микроавтобус Mercedes Sprinter
  • Размещение на турбазе Чара, двухместный номер категории стандарт (3 ночи)
  • Сопровождение опытного гида все дни программы
  • Вечерняя прогулка на хивусе (1,5 часа)
  • Новогодний банкет на базе Чара (алкоголь не включен) с этнической программой
  • Катания на собачьих упряжках 15 минут
  • Экскурсия на хивусе на о. Огой и к скале Шаманка
  • Экскурсия по Тажеранским степям на УАЗе
  • Билеты на посещение нац. парка
  • Питание: завтраки 2-4 дни, обеды 2-4 дни, ужины 1-3 дни
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, неуказанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки детям?

По акции раннего бронирования предоставляется скидка 5% детям до 12 лет.

Без акции раннего бронирования предоставляется скидка 10% детям до 12 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2024
Всё было замечательно!!!
Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!
О
11 авг 2024
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
А
2 авг 2024
Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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