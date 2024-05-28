Туры к местам силы в Иркутске

Найдено 12 туров в категории «Места силы» в Иркутске, цены от 29 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водная гладь Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850 за человека
Байкальский хит
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский хит
Начало: Россия, Иркутск
5 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 71 890 за человека
Романтика Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Романтика Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
18 июля в 10:00
93 790 за человека
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
110 000 за человека
Сказочная неделя на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказочная неделя на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
80 000 за человека
Ольхон - снежное сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - снежное сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 29 000 за человека
Ольхон белокрылый
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ольхон белокрылый
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 39 000 за человека
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200 за человека
Лучшее за 3 дня. Лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570 за человека
Волшебный лед Ольхона
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Волшебный лед Ольхона
Начало: Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 6200055 800 за человека
Новый год 2025 на льду Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год 2025 на льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
121000108 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Сказочная неделя на Байкале
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Сказочная неделя на Байкале
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Ольхон - снежное сердце Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Ольхон - снежное сердце Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Романтика Байкала
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • И
    Ирина
    21 марта 2024
    Сказочная неделя на Байкале
    Тур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатиться в собачьей упряжке, все это мне удалось в данном туре.
    Тур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатитьсяТур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатиться
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Романтика Байкала
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Романтика Байкала
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Большое путешествие по весеннему Байкалу
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Места силы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Водная гладь Байкала
  2. Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
  3. Байкальский хит
  4. Романтика Байкала
  5. Большое путешествие по весеннему Байкалу
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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