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По популярности
Авторский тур
5 дней
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский хит
Начало: Россия, Иркутск
5 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 71 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Романтика Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
18 июля в 10:00
93 790₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сказочная неделя на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ольхон - снежное сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ольхон белокрылый
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Волшебный лед Ольхона
Начало: Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 6200055 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год 2025 на льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
121000108 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ИИрина21 марта 2024Тур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатиться в собачьей упряжке, все это мне удалось в данном туре.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Места силы»
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