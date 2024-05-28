М Мария Сказочная неделя на Байкале читать дальше сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌 Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не

Л Лариса Сказочная неделя на Байкале Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.

А Ася Ольхон - снежное сердце Байкала Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Ольхон - снежное сердце Байкала Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

А Анжела Романтика Байкала Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

И Ирина Сказочная неделя на Байкале Тур великолепен: хотела увидеть лёд и ледяные пещеры, погрузиться в красоту природы и энергии Байкала, прокатиться в собачьей упряжке, все это мне удалось в данном туре.

С Софья Романтика Байкала читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

Н Николай Романтика Байкала Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.