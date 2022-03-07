Знаменитый Байкальский лед и культовые локации – Ольхон, Листвянка, бухта Песчаная. В этом туре нас ждут познавательные экскурсии, незабываемые впечатления от встречи с Байкалом и море удивительных фотографий на память.

Нам откроются нереальной красоты виды на Порт-Байкал, Шаман-камень и исток Ангары

Существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание – оно сбывается.

Посетим одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики

Наш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях. Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск. Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту. Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал. По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы». Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень. Посещение музея Байкала. Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде. Подъем на подъемнике к Камню Черского. Отсюда открывается роскошный вид на Байкал. Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен). Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен. Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку. Размещение в Листвянке. Отдых. Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.

2 день Экскурсия в бухту Песчаную

Завтрак. Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная. По дороге насладимся яркими видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала. Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера). Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить огромное скопище метановых пузырьков во льду Байкала! Зрелище невероятное – множество замечательных фотографий нам обеспечено! Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню. От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. Мы прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы. Обед-пикник на природе. Окончание прогулки и путь обратно на хивусах в Листвянку. Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия.

3 день Листвянка – Ольхон

Завтрак. Групповой трансфер на остров Ольхон. Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По преданию именно здесь похоронен Чингисхан. Отправление из Листвянки рано утром. Дорога будет пролегать по живописным местам. До паромной переправы проедем по неземным ландшафтам Тажеранских степей. Размещение в поселке Хужир. Свободное время для изучения окрестностей поселка. В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка). Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.

4 день Мыс Хобой

Завтрак. Отправление на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон – автомобилю УАЗ или ГАЗ. Нас ждет настоящее приключение по знаменитому байкальскому льду. Поездка к северной части Ольхона. Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун). Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии. Обед-пикник на природе. Сделаем остановки в наиболее красивых местах для прекрасные фото на память. Сегодня заснимем заледенелые гроты и пещеры, причудливые виды удивительных сокуй! Возвращение в гостиницу. Свободное время. Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

5 день Экскурсия на юг о. Ольхон

10:00 На самом проходимом транспорте – автомобилях УАЗ отправимся на экскурсию вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря (продолжительность 5-6 часов). Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи. Побываем на острове Огой. Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км. Осмотрим священную буддийскую ступу. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией. Далее попробуем целебную воду на Святых источниках. По дороге заедем на остров, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду. Обед-пикник на природе. Сделаем множество фотографий ледяной красоты Байкала! Возвращение в п. Хужир. Отдых и свободное время. Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене. Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

6 день Возвращение в Иркутск. Обзорная экскурсия

Отправляемся в город Иркутск. Обзорная экскурсия по городу. Иркутск славится деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия. В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Проедем по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Ощутим дух времени в современном городе. Продолжительность экскурсии 3-4 часа. В середине дня будет обед в ресторане (в стоимость тура не включен). Включено в стоимость: завтрак, экскурсия, гид, групповой трансфер, проживание.

7 день Отъезд