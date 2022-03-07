Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.
Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.
По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.
Посещение музея Байкала.
Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Подъем на подъемнике к Камню Черского.
Отсюда открывается роскошный вид на Байкал.
Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).
Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая.
Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.
Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.
Размещение в Листвянке.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.
Завтрак.
Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная.
По дороге насладимся яркими видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала.
Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).
Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить огромное скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Зрелище невероятное – множество замечательных фотографий нам обеспечено!
Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Мы прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
Обед-пикник на природе.
Окончание прогулки и путь обратно на хивусах в Листвянку.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия.
Завтрак.
Групповой трансфер на остров Ольхон.
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
По преданию именно здесь похоронен Чингисхан.
Отправление из Листвянки рано утром.
Дорога будет пролегать по живописным местам.
До паромной переправы проедем по неземным ландшафтам Тажеранских степей.
Размещение в поселке Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.
Завтрак.
Отправление на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон – автомобилю УАЗ или ГАЗ.
Нас ждет настоящее приключение по знаменитому байкальскому льду.
Поездка к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
Сделаем остановки в наиболее красивых местах для прекрасные фото на память.
Сегодня заснимем заледенелые гроты и пещеры, причудливые виды удивительных сокуй!
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
10:00 На самом проходимом транспорте – автомобилях УАЗ отправимся на экскурсию вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря (продолжительность 5-6 часов).
Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи.
Побываем на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.
Осмотрим священную буддийскую ступу.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Далее попробуем целебную воду на Святых источниках.
По дороге заедем на остров, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.
Обед-пикник на природе.
Сделаем множество фотографий ледяной красоты Байкала!
Возвращение в п. Хужир.
Отдых и свободное время.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
Отправляемся в город Иркутск.
Обзорная экскурсия по городу.
Иркутск славится деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Проедем по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Ощутим дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
В середине дня будет обед в ресторане (в стоимость тура не включен).
Включено в стоимость: завтрак, экскурсия, гид, групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
Отъезд.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.