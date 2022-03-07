Ледниковый период на зимнем Байкале

Знаменитый Байкальский лед и культовые локации - Ольхон, Листвянка, бухта Песчаная

4.7
3 отзыва
Знаменитый Байкальский лед и культовые локации – Ольхон, Листвянка, бухта Песчаная.

В этом туре нас ждут познавательные экскурсии, незабываемые впечатления от встречи с Байкалом и море удивительных фотографий на память.
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ледниковый период на зимнем Байкале
Ближайшие даты:
02
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Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.

Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.

Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.

По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.

Посещение музея Байкала.

Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Подъем на подъемнике к Камню Черского.

Отсюда открывается роскошный вид на Байкал.

Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).

Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. 

Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.

Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.

Размещение в Листвянке.

Отдых. 

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку, музей «Тальцы»
2 день
Экскурсия в бухту Песчаную

Завтрак.

Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная.

По дороге насладимся яркими видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала.

Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).

Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить огромное скопище метановых пузырьков во льду Байкала! 

Зрелище невероятное – множество замечательных фотографий нам обеспечено!

Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. 

Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.

От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. 

Мы прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. 

Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.

Обед-пикник на природе.

Окончание прогулки и путь обратно на хивусах в Листвянку.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия.

Экскурсия в бухту ПесчануюЭкскурсия в бухту ПесчануюЭкскурсия в бухту ПесчануюЭкскурсия в бухту Песчаную
3 день
Листвянка – Ольхон

Завтрак.

Групповой трансфер на остров Ольхон.

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира.

По преданию именно здесь похоронен Чингисхан.

Отправление из Листвянки рано утром.

Дорога будет пролегать по живописным местам.

До паромной переправы проедем по неземным ландшафтам Тажеранских степей.

Размещение в поселке Хужир. 

Свободное время для изучения окрестностей поселка. 

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка). 

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. 

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.

Листвянка – ОльхонЛиствянка – ОльхонЛиствянка – ОльхонЛиствянка – Ольхон
4 день
Мыс Хобой

Завтрак.

Отправление на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон – автомобилю УАЗ или ГАЗ. 

Нас ждет настоящее приключение по знаменитому байкальскому льду. 

Поездка к северной части Ольхона.

Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун). 

Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). 

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.

Обед-пикник на природе.

Сделаем остановки в наиболее красивых местах для прекрасные фото на память. 

Сегодня заснимем заледенелые гроты и пещеры, причудливые виды удивительных сокуй!

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
5 день
Экскурсия на юг о. Ольхон

10:00 На самом проходимом транспорте – автомобилях УАЗ отправимся на экскурсию  вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря (продолжительность 5-6 часов).

Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи.

Побываем на острове Огой.

Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.

Осмотрим священную буддийскую ступу.

Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией. 

Далее попробуем целебную воду на Святых источниках. 

По дороге заедем на остров, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.

Обед-пикник на природе.

Сделаем множество фотографий ледяной красоты Байкала!

Возвращение в п. Хужир.

Отдых и свободное время.

Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

Экскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. Ольхон
6 день
Возвращение в Иркутск. Обзорная экскурсия

Отправляемся в город Иркутск.

Обзорная экскурсия по городу.

Иркутск славится деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.

Проедем по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. 

Ощутим дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

В середине дня будет обед в ресторане (в стоимость тура не включен).

Включено в стоимость: завтрак, экскурсия, гид, групповой трансфер, проживание.

Возвращение в Иркутск. Обзорная экскурсияВозвращение в Иркутск. Обзорная экскурсияВозвращение в Иркутск. Обзорная экскурсияВозвращение в Иркутск. Обзорная экскурсия
7 день
Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Стандарт – 61 000 рублей;
  • Доплата за одноместное размещение – 21 000 рублей;
  • Комфорт – 87 000 рублей;
  • Доплата за одноместное размещение – 42 000 рублей.

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Трансфер, указанный в программе
  • Экскурсии, указанные в программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер, не указанный в программе
  • Экскурсии, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
7 мар 2022
Поездка прошла замечательно. Спасибо!
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон

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